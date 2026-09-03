Quiénes son las víctimas del múltiple asesinato en México: hay un argentino detenido

Un argentino fue detenido en México acusado del múltiple homicidio del tecladista y productor de la banda mexicana Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez Ochoa, y su familia. Diego Sebastián Rosen está sospechado de haber ingresado en la casa ubicada en Atizapán y disparado no sólo al músico, sino también a su esposa, su hija Sofía, de tres años y una empleada doméstica. El único sobreviviente fue un niño de seis años que se encontraba dentro del domicilio.

Ana Paula Barragán, de 35 años y pareja de Meléndez Ochoa, estaba embarazada de cuatro meses. La empleada, de acuerdo con un comunicado publicado por la banda en sus redes sociales, se llamaba Aleyda Romero.

Según publicó el diario El Universal, las víctimas fueron encontradas atadas de manos en una de las habitaciones de la casa. Dos de ellas presentaron impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que Romero tenía un disparo en la espalda, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El perro de la familia también fue hallado maniatado y sin vida en el mismo lugar, a pocos metros del cuarto en donde se encontraba el único sobreviviente, que no presentaba signos de violencia.

El músico fue asesinado a los 38 años

Tras darse a conocer la noticia, las autoridades detuvieron a dos personas. Uno de ellos fue identificado como Rosen, de 51 años y nacido en la Argentina, quien quedó registrado en las cámaras de seguridad del ascensor de la residencia minutos antes del episodio, según informó Radio Fórmula. Además del argentino, señalado como socio de Meléndez Ochoa, también fue arrestado Gerardo “N”, investigado por su probable participación.

Según las primeras reconstrucciones consignadas por el diario mexicano, los responsables habrían utilizado la relación de confianza que uno de ellos tenía con Meléndez Ochoa para ingresar al departamento.

Acusaciones de fraude

Radio Fórmula indicó también que Rosen es dueño de una empresa de viajes mexicana llamada NOMAD Adventures, que ofrecía “escapes extraordinarios” dentro del país y que ya había sido acusado de estafas.

En el sitio oficial de la empresa se estipula que su objetivo es garantizar “aventuras que rompan con lo ordinario” y la “exploración de nuevos caminos para reconectar con lo que importa”. “Los límites son imaginarios. Solamente lo desconocido conduce al verdadero descubrimiento interior, así funciona la naturaleza. La curiosidad es nuestro credo”, mantiene como filosofía.

El empresario argentino, en tanto, era socio comercial de Meléndez en la administradora de alquileres vacacionales y desde allí mantenían un vínculo. “Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En ese sentido, el funcionario detalló que lograron dar con el paradero de los principales sospechosos en menos de 24 horas.

Diego Sebastián Rosen Gentileza

Tras conocerse la detención de Rosen, distintas personas denunciaron de manera anónima que el argentino los estafó por medio de NOMAD Adventures y que pagaron por servicios que finalmente no recibieron. Según remarcaron las víctimas, el empresario se habría quedado con 400 mil pesos mexicanos.

“Hacemos esta denuncia porque se nos hace algo injusto. Con mi familia íbamos a celebrar una semana en Acapulco y nos defraudaron por una cantidad muy fuerte. Era el cumpleaños de mi abuelo y ese fin de semana no logramos estar. Buscamos en la plataforma y coincidimos en que su plataforma es funcional y tiene más de 900 comentarios positivos, de que es confiable. Posterior a eso, toda mi familia intentó recabar información sobre ellos”, expresó uno de los damnificados.