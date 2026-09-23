Reino Unido pone en duda un acuerdo millonario por las islas Chagos

El gobierno británico puso en suspenso los millonarios pagos previstos a Mauricio y reconoció que deberá revisar el acuerdo para cederle la soberanía de las estratégicas islas Chagos, después de que Donald Trump reiterara públicamente su rechazo al pacto durante su encuentro con el primer ministro Andy Burnham en Nueva York.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, confirmó este miércoles que Londres no desembolsará por ahora los pagos anuales previstos en el tratado y admitió que el entendimiento, en su forma actual, “no puede seguir adelante sin el apoyo de Estados Unidos”. Según explicó, el gobierno buscará renegociar aspectos del acuerdo hasta encontrar una fórmula aceptable para Washington, Londres y Mauricio.

🚨 WATCH: Donald Trump says the Chagos Islands deal is a "terrible deal"



"I don't support it... I think it's ridiculous. We were talking about that" pic.twitter.com/ZJ3bBqHp2w — Politics UK (@PolitlcsUK) September 22, 2026

El giro llegó horas después de la primera reunión cara a cara entre Burnham y Trump, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí, el mandatario norteamericano volvió a cuestionar uno de los acuerdos más controvertidos heredados del gobierno de Keir Starmer.

“No lo apoyo. Creo que es un acuerdo terrible”, dijo Trump ante los periodistas, y destacó la importancia estratégica del archipiélago para las operaciones militares estadounidenses. Burnham respondió que su gobierno trabajaría con las distintas partes para encontrar una solución.

El primer ministro británico, Andy Burnham, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York Toby Melville - PA Wire DPA

El tratado, firmado por Londres y Port Louis en mayo de 2025, establece que Mauricio recuperaría la soberanía sobre el archipiélago de Chagos, ubicado en pleno océano Índico, mientras el Reino Unido conservaría durante al menos 99 años el control de Diego Garcia, donde funciona una de las bases militares más importantes que comparten británicos y estadounidenses.

A cambio, Londres se comprometió a realizar importantes desembolsos. Los términos pactados contemplaban pagos de 165 millones de libras anuales durante los primeros tres años y de 120 millones por año entre el cuarto y el decimotercer año, además de otras obligaciones previstas en el tratado. El gobierno británico estimó en su momento un costo promedio anual de 101 millones de libras y un valor presente neto total de 3400 millones.

Pero la implementación quedó trabada este año por la oposición de Trump. En abril, Londres debió frenar el trámite parlamentario después de perder el respaldo de Washington, indispensable debido al papel que Estados Unidos desempeña en Diego Garcia. La nueva intervención del presidente norteamericano esta semana terminó de dejar en claro, según Streeting, que la Casa Blanca no modificará su posición si no hay cambios en el acuerdo.

Diego Garcia es el corazón del problema. La isla alberga desde hace más de medio siglo una instalación conjunta británico-estadounidense que permite proyectar fuerzas hacia Medio Oriente, África y el Indo-Pacífico. El propio gobierno británico la describe como una plataforma de capacidades militares y de inteligencia difícil de reemplazar y considera que garantizar su funcionamiento a largo plazo es una prioridad de seguridad nacional.

Streeting sostuvo que Londres no pretende simplemente esperar un eventual cambio de postura de Trump, sino negociar directamente con su administración. El secretario de Defensa advirtió además que mantener indefinidamente el statu quo tampoco está exento de riesgos, debido al reclamo de soberanía de Mauricio y a la posibilidad de nuevas acciones legales internacionales.

Un bombardero del Ejército de Estados Unidos despega de la Base Diego García, en el Océano Indico captura

La disputa tiene raíces en el proceso de descolonización. El Reino Unido separó las islas Chagos de Mauricio en 1965, tres años antes de que la entonces colonia alcanzara la independencia. En 2019, la Corte Internacional de Justicia concluyó en una opinión consultiva que la descolonización de Mauricio no había sido completada legalmente y sostuvo que Londres debía poner fin a su administración del archipiélago “lo antes posible”. La Asamblea General de la ONU respaldó posteriormente el reclamo mauriciano.

Para Londres, el desafío consiste ahora en conciliar ese frente jurídico con las exigencias estratégicas de Washington. Burnham habló esta semana con el primer ministro mauriciano, Navin Ramgoolam, antes de viajar a Nueva York y se comprometió a seguir trabajando junto con Mauricio y Estados Unidos para garantizar la continuidad de la base. Downing Street reiteró después de la reunión con Trump que el objetivo es encontrar una solución que preserve las operaciones en Diego Garcia y proteja la seguridad británica.