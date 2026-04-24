Reino Unido reafirma su soberanía ante versiones de un retiro de apoyo de EE.UU.

Luego de que trascendiera que Estados Unidos analiza retirar su respaldo al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas -como parte de eventuales sanciones a aliados de la OTAN por no acompañar las operaciones contra Irán-, el gobierno de Gran Bretaña reiteró que la soberanía del archipiélago “recae en el Reino Unido”.

“Las Islas Malvinas han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido”, señaló un portavoz de Downing Street, según consignó la BBC.

El funcionario británico se refirió así al correo electrónico interno del Pentágono, que dio a conocer Reuters, en el que se sugerían medidas que Estados Unidos podría tomar en represalia contra los aliados que, a su juicio, no habían apoyado su campaña en Irán.

Una fuente estadounidense le dijo a la agencia que estas opciones de “castigo”, que también incluirían la expulsión de España de la OTAN, se detallan en una nota en la que se expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés) para la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

El correo electrónico afirmaba que los derechos ABO son “simplemente la base mínima para la OTAN”, según el funcionario, quien añadió que las opciones estaban circulando en las altas esferas del Pentágono. Una de las opciones del correo electrónico prevé suspender a los países “difíciles” de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN.

El memorándum incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas.

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