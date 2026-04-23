Renunció el jefe de la Armada de EE.UU. en medio de la fuerte interna del Pentágono por la guerra

WASHINGTON.- El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, dejará su cargo “de forma inmediata”, anunció el anoche el Pentágono, sin dar ninguna explicación sobre la repentina salida. Se trata del primer jefe de un servicio militar en dimitir durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, pero en el último alto dirigente de defensa en renunciar o ser destituido.

Phelan ”abandona la administración con efecto inmediato", anunció el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado publicado en X el miércoles por la noche. El funcionario agregó que el subsecretario Hung Cao, un veterano de combate de la Armada con 25 años de servicio que se postuló sin éxito al Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Virginia, lo reemplazará de forma interina.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

La salida de Phelan es la más reciente de una serie de cambios en la cúpula del Pentágono, apenas unas semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le exigiera la salida al máximo responsable militar del Ejército, el general Randy George.

Hegseth también ha destituido a otros generales, almirantes y altos mandos de defensa desde que asumió el cargo el año pasado. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha llevado a cabo una purga en las fuerzas armadas, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Brown, a quien destituyó sin dar explicación alguna en febrero de 2025.

Entre otros oficiales de alto rango destituidos se encuentran el jefe de la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el vicecomandante de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada destinado a la OTAN y tres abogados militares de alto rango.

En el caso de Phelan, su renuncia se produjo de forma repentina, de hecho este martes encabezó la conferencia anual de la Armada en Washington en donde habló con la prensa sobre su agenda. También recibió a los líderes del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para discutir la solicitud de presupuesto de la Armada y los esfuerzos para construir más buques, según una publicación en redes sociales de su oficina.

Pese a ello, desde el Pentágono dieron a conocer ayer la noticia de su salida sin brindar mayores precisiones sobre los motivos que la rodean.

ARCHIVO - John Phelan comparece ante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, el 27 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr./Archivo) Rod Lamkey - FR172078

Pese al hermetismo dentro de la administración de Trump, cinco funcionarios afirmaron, según pudo consignar The Washington Post, que Phelan fue destituido tras reiterados enfrentamientos con Hegseth y Feinberg por su gestión de la construcción naval y otras cuestiones.

Aportante de campaña

Phelan no había servido en el ejército ni había desempeñado un cargo de liderazgo civil en las fuerzas armadas antes de que Trump lo nominara para secretario a finales de 2024. Se le consideraba un forastero que llegaba para revolucionar la Marina.

Phelan fue un importante donante de la campaña de Trump y fundó la firma de inversión privada Rugger Management LLC. Según su biografía, su principal contacto con el ámbito militar provino de un puesto de asesor que ocupó en Spirit of America, una organización sin fines de lucro que apoyaba la defensa de Ucrania y Taiwán.

La partida de Phelan se produce en un momento de gran actividad para la Armada. Tiene tres portaaviones desplegados en Medio Oriente o dirigiéndose hacia allí, mientras que la administración de Trump afirma que todas las fuerzas armadas están preparadas para reanudar las operaciones de combate contra Irán si expira el alto el fuego.

El nuevo secretario interino de la Marina

Cao asumirá el cargo de secretario interino. Se postuló sin éxito al Senado de los Estados Unidos en Virginia para intentar desbancar al senador demócrata Tim Kaine en 2024. Contó con el respaldo de Trump en las reñidas primarias republicanas y pronunció un discurso en la Convención Nacional Republicana de 2024.

La biografía de Cao incluye su huida de Vietnam con su familia cuando era niño en la década de 1970. En un video de campaña para su candidatura al Senado, comparó el régimen comunista de Vietnam durante la Guerra Fría con la administración del presidente demócrata Joe Biden.

Durante su único debate con Kaine, Cao criticó la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 para los miembros de las fuerzas armadas, así como los esfuerzos del ejército en materia de diversidad, equidad e inclusión.

“Cuando se utiliza a una drag queen para reclutar en la Marina, esa no es la gente que queremos”, dijo Cao desde el escenario del debate. “Lo que necesitamos son hombres y mujeres alfa que sean capaces de darlo todo, comerse sus propias entrañas y pedir más. Esos son los jóvenes que ganarán las guerras”, destacó el funcionario, en línea con las declaraciones de Trump y Hegseth quienes en más de una oportunidad han arremetido contra la DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en el ejército, prohibiendo estas iniciativas y despidiendo a personas acusadas de apoyar dichos programas.

Agencias AP y AFP