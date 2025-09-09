Israel lanzó un ataque contra líderes de Hamas en Qatar: hubo explosiones en Doha

JERUSALÉN.- El Ejército israelí anunció el martes un ataque aéreo contra líderes del grupo terrorista Hamas, sin especificar oficialmente dónde fue, aunque funcionarios señalaron off the record que tuvo lugar en Doha, donde el grupo tiene su base política y donde se escucharon explosiones.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet -la agencia de seguridad de Israel- anunciaron un ataque contra los líderes de Hamas perpetrado por la Fuerza Aérea Israelí.

“Los miembros de la cúpula atacada lideraron las actividades de la organización terrorista durante años y son directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y de librar la guerra contra el Estado de Israel”, afirma el comunicado.

Explosiones en Qatar

El Ejército menciona además que tomó medidas para mitigar los daños a civiles en el ataque, incluyendo el uso de munición de precisión y otros datos de inteligencia.

Más tarde, funcionarios israelíes confirmaron a las agencias AP y Reuters y al diario The New York Times que el ataque tuvo lugar en Doha.

No estaba claro si alguien resultó herido o muerto en el ataque, el segundo que afecta directamente a Qatar en los casi dos años de guerra que han afectado a prácticamente todo Medio Oriente desde el ataque de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Según el diario The Jerusalem Post, citando a una fuente oficial en off the record, Khalil al-Hayya, líder de Hamas en el exilio y principal negociador, fue uno de los objetivos del ataque.

Una alta fuente de Hamas señaló a Al Jazeera que los líderes de Hamas fueron atacados mientras discutían la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. Luego, fuentes del grupo afirmaron a la misma cadena y a la agencia Reuters que todos los miembros del grupo sobrevivieron.

El líder de Hamas, Khaled Mashal, y el vicepresidente del Buró Político de Hamas, Khalil al-Hayya, asisten a una reunión en Doha -� - Iranian Presidency�

Sin embargo, el canal saudita Al-Hadath había informado anteriormente que varias figuras importantes de Hamas, entre ellas Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal, Zaher Jabarin y Nizar Awadallah, habían sido asesinados.

Medios palestinos dan cuenta de dos muertos en el ataque, que identificaron como Himam al-Hayya -hijo de Khalil al-Hayya- y Jihad Labad, director de la oficina de Al-Hayya.

“Toda la responsabilidad”

Según la oficina del primer ministro Netanyahu, el ataque fue una operación completamente israelí.

“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente”, dice el breve comunicado, difundido también por redes sociales. “Israel la inició, la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”.

Prime Minister's Office:



Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.



Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025

Además, funcionarios israelíes declararon a ese medio que Estados Unidos conocía el ataque de antemano y le dio luz verde, algo que la Casa Blanca todavía no confirmó.

En su primer comentario tras el ataque, la Embajada de Estados Unidos en Doha emitió una orden de confinamiento para todos los ciudadanos estadounidenses en Qatar.

Varias explosiones se sintieron el martes en Doha, según señalaron testigos. Columnas de humo negro se elevaban desde la gasolinera Legtifya, mostraron imágenes compartidas en las redes sociales. Justo al lado hay un pequeño complejo residencial que ha estado vigilado por la guardia del emir de Qatar las 24 horas del día desde el comienzo del conflicto de Gaza.

Condena de Qatar

En tanto, Qatar condenó “en los términos más enérgicos” el ataque, según un comunicado de Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que a su vez afirmó que el bombardeo afectó a edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamas.

The State of Qatar strongly condemns the cowardly Israeli attack that targeted residential buildings housing several members of the Political Bureau of Hamas in the Qatari capital, Doha. This criminal assault constitutes a blatant violation of all international laws and norms,… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025

“Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes de Qatar”, afirma el comunicado.

“Si bien condena enérgicamente este ataque, el Estado de Qatar afirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni su continua manipulación de la seguridad regional, así como cualquier acción que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles”, dice el comunicado.

Más tarde, el Ministerio del Interior de Qatar afirmó que las explosiones registradas en Doha “fueron resultado de un ataque contra una sede residencial de Hamas” y que la situación ya era “segura”.

Por su lado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó el ataque en Qatar de “peligroso” y “violador del derecho internacional”, según informaron medios iraníes.

También el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) condenó el ataque, que “se considera una amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región”, declaró el secretario general de la organización, Hussein al-Sheikh.

La dirigencia exiliada de Hamas ha estado durante mucho tiempo basada en Qatar, que a su vez ha servido como mediador en las conversaciones entre Israel y el grupo terrorista durante varios años, incluso antes de la última guerra en la Franja de Gaza.

Negociaciones estancadas

Un ataque a su alta dirigencia podría complicar aún más las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes tomados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que estaba dando su “última advertencia” a Hamas respecto a un posible alto el fuego, mientras funcionarios árabes describieron una nueva propuesta estadounidense. Un alto funcionario del grupo la calificó como un “documento de rendición humillante”, pero el grupo dijo que discutiría la propuesta y respondería en unos días.

La propuesta, presentada por el enviado de Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, pide un fin negociado de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza una vez que los rehenes sean liberados y se establezca un alto el fuego, según funcionarios egipcios y de Hamas familiarizados con las conversaciones, quienes hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada.

El ataque contra Doha confirma la expansión de las operaciones militares de Israel en la región. El país ya tiene frentes abiertos en Gaza, el Líbano, Siria y Yemen.

Además, la vasta base aérea de Al-Udeid en Qatar, sede del cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos, fue atacada por Irán durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel que vio a bombarderos estadounidenses atacar sitios nucleares iraníes.

Agencias AP, Reuters y The New York Times