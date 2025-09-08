Dos palestinos atacaron a tiros una parada de colectivos en Jerusalén: seis muertos

JERUSALÉN.- Dos atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de colectivo en una concurrida intersección en el norte de Jerusalén el lunes, donde mataron a seis personas e hirieron a otras 21, en lo que la policía describió como un “ataque terrorista”, uno de los más mortíferos en la ciudad en los últimos años.

La policía dijo que los atacantes dispararon a personas que esperaban en una parada de colectivo de la línea 62, que opera en toda la ciudad. Un soldado israelí y un civil que estaban en el lugar dispararon y mataron a los atacantes, según las autoridades.

Cuatro de las víctimas fueron identificadas como Yaakov Pinto, un inmigrante español de 25 años que se había casado recientemente; Levi Yitzhak Pash; Israel Mentzer, de 28 años; y Yosef David, de 43. Tres de ellos eran rabinos.

Otras dos personas –entre ellas, una mujer de unos 50 años- fueron declaradas muertas después del ataque, producto de las heridas.

This is the evil Israel faces.

Two terrorists opened fire on a bus in Jerusalem — targeting passengers, bystanders, anyone in reach.



5 murdered. Over a dozen wounded.



The war Israel fights is for all who stand against terror. pic.twitter.com/bjz1zdkii7 — Israel ישראל (@Israel) September 8, 2025

Según el servicio de ambulancias, otras 21 personas sufrieron heridas, incluidas seis que se encontraban en estado grave con heridas de bala.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acudió al lugar unas dos horas después del tiroteo y advirtió que Israel está “librando una guerra en múltiples frentes”, incluyendo Gaza, Cisjordania e Israel.

Netanyahu debía comparecer ante el tribunal el lunes para su juicio por corrupción, que se retrasó debido a la situación de seguridad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir (a la derecha), visitan el lugar de un ataque a tiros en una parada de colectivo en Jerusalén Ronen Zvulun - Pool REUTERS

Netanyahu también elogió al soldado que mató a un atacante, miembro de una unidad recién formada para soldados ultraortodoxos, y dijo que las fuerzas israelíes estaban persiguiendo a los sospechosos que ayudaron a los atacantes.

Imágenes del ataque mostraban a docenas de personas huyendo de una parada de colectivo en una concurrida intersección–en una ruta que conduce a asentamientos judíos ubicados en Jerusalén este- durante la hora pico de la mañana. Se veía también un colectivo con agujeros de balas en el parabrisas detenido en una parada, con pertenencias esparcidas por la calle.

At least 15 people were injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 2 terrorists were neutralized. pic.twitter.com/1u0vmWt132 — Amit Segal (@AmitSegal) September 8, 2025

“De repente oigo que empiezan los disparos... Me sentí como si estuviera corriendo durante una eternidad”, dijo Ester Lugasi, que resultó herida en el ataque, a la televisión israelí desde el hospital. “Pensé que iba a morir”.

Los paramédicos que acudieron a la escena dijeron que encontraron una situación de caos, vidrios rotos, personas heridas y otras inconscientes en la ruta y en una acera cerca de la parada.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el “ataque terrorista” de esta mañana y llamó a buscar una “solución política” para la espiral de violencia en la región.

France strongly condemns the terrorist attack that has just occurred in East Jerusalem.



I extend my deepest condolences to the families of the victims and to the entire Israeli people.



The spiral of violence must come to an end. Only a political solution will bring back peace… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2025

“Francia condena enérgicamente el atentado terrorista que acaba de ocurrir en Jerusalén Este. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a todo el pueblo israelí. La espiral de violencia debe cesar. Solo una solución política restablecerá la paz y la estabilidad para todos en la región", escribió en X.

Los atacantes

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, dijo que los agresores eran palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel. Tenían alrededor de 20 años.

Además, el Shin Bet -el servicio de inteligencia interior israelí- arrestó a un residente de Jerusalén Este bajo sospecha de llevar a los atacantes a la estación de colectivos.

Miembros de los servicios de emergencia de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental MENAHEM KAHANA - AFP

El grupo terrorista Hamas elogió a los dos “combatientes de la resistencia” palestinos que, según dijo, habían perpetrado el atentado, pero se abstuvo de reivindicar la autoría. Consideró el ataque una “respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo”. La Jihad Islámica, otro grupo terrorista palestino, también elogió el tiroteo.

La guerra en Gaza ha provocado un aumento de la violencia tanto en Cisjordania como en Israel. Palestinos han atacado y matado a israelíes en Israel y Cisjordania, mientras que también ha habido un aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos.

פיגוע ירי בצומת רמות בירושלים - המחבלים נוטרלו, כוחות גדולים פועלים בזירה



מוקדם יותר, שני מחבלים הגיעו ברכב לצומת רמות וירו לעבר תחנת אוטובוס. בתגובה לכך, איש כוחות ביטחון ואזרח שנכחו במקום, ביצעו ירי לעבר המחבלים והם נוטרלו.



כתוצאה מהירי נפגעו מספר בני אדם ופונו לקבלת טיפול… pic.twitter.com/T4UWRkUlXP — משטרת ישראל (@IL_police) September 8, 2025

Cientos de agentes de seguridad llegaron a la escena para buscar atacantes adicionales o explosivos que podrían haber sido colocados alrededor del área. El ejército israelí dijo que estaba rodeando aldeas palestinas en las afueras de la cercana ciudad de Ramallah, en Cisjordania, mientras intensifica la defensa en respuesta al ataque.

La policía israelí dijo que los dos atacantes llegaron en un vehículo y abrieron fuego en una parada de autobús en Ramot. En el lugar de los hechos se recuperaron varias armas, munición y un cuchillo utilizados por los agresores.

Un colectivo dañado en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexada por Israel MENAHEM KAHANA - AFP

El servicio de ambulancias dijo que un paramédico que llegó al lugar encontró a las víctimas tendidas en la calzada y en la vereda, algunas de ellas inconscientes.

En octubre de 2024, dos palestinos, uno armado con una pistola y otro con un cuchillo, mataron a siete personas en Tel Aviv. En noviembre de 2023, dos palestinos armados mataron a tres personas en una parada de colectivos de Jerusalén. Los servicios de seguridad israelíes afirmaron que los atacantes del tiroteo de Jerusalén de 2023 estaban vinculados a Hamas.

Datos de la oficina humanitaria de la ONU indican que al menos 49 israelíes fueron asesinados por palestinos en Israel o Cisjordania entre el inicio de la guerra -el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó Israel y dejó unos 1200 muertos y secuestró a 250 personas- y julio de 2025.

En ese tiempo, fuerzas israelíes y civiles mataron al menos a 968 palestinos en Israel y Cisjordania.

Agencias AP y Reuters