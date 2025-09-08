Una de las víctimas del ataque a tiros en Jerusalén era argentina: qué se sabe de Sarah Mendelson

JERUSALÉN.- Una de las seis personas que murieron por un ataque a tiros perpetrado por dos palestinos en una parada de colectivos durante la hora pico en Jerusalén el lunes era argentina, confirmó la Cancillería.

Sarah Mendelson murió este lunes después del ataque, considerado terrorista por el gobierno de Israel y condenado mundialmente, por las heridas sufridas durante el tiroteo.

“La República Argentina condena enérgicamente el brutal atentado terrorista perpetrado en Jerusalén, que segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson”, señaló la cartera liderada por Gerardo Werthein en un comunicado. “La República Argentina reitera su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia, flagelos que atentan contra la paz, la convivencia democrática y los valores universales que defendemos. Asimismo, reafirma su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación", dice también el texto.

Mientras los medios israelís consignan que Mendelson tenía 60 años, en la Argentina señalan que tenía 57.

“Con profundo dolor confirmamos que Sara (“Sarita”) Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, señaló Eliahu Hamra, el rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en su cuenta de X.

“Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana. Elevamos una plegaria por el descanso eterno de las almas de las personas que han sido asesinadas en este nuevo ataque, y rezamos por la pronta recuperación de los heridos”, completó.

Según informan medios israelíes, Mendelson formaba parte de la dirección de la comunidad Bnei Akiva, un movimiento juvenil sionista religioso, donde gestionaba las relaciones con las autoridades locales. Estaba yendo a la oficina cuando fue asesinada.

Bnei Akiva lamentó el asesinato de Mendelson en un comunicado en sus redes sociales. “Sarah trabajó durante décadas como directora de Relaciones Gubernamentales en el departamento de tesorería del movimiento y fue asesinada camino a su trabajo en la sede nacional en el barrio de Nayot de Jerusalén. El movimiento y toda la familia Bnei Akiva envían sus condolencias y abrazan a la querida familia en estos momentos difíciles”, dice el texto.

El ataque

Dos atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de colectivos durante la hora pico de la mañana en Jerusalén el lunes, donde mataron a seis personas e hirieron a otras 21, seis de las cuales están en grave estado, informaron funcionarios israelíes.

Un soldado israelí y civiles que estaban en el lugar mataron a tiros a los dos atacantes, indicó la policía, que más tarde arrestó a una tercera persona en conexión con el tiroteo.

Imágenes del ataque mostraban a docenas de personas huyendo de una parada de colectivos en una concurrida intersección. El parabrisas de un colectivo estaba lleno de agujeros de bala y las pertenencias estaban esparcidas por la calle.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, identificó a los atacantes como palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acudió al lugar unas dos horas después del tiroteo y advirtió que su país está “librando una guerra en múltiples frentes”, incluyendo Gaza, Cisjordania e incluso Israel.

Las otras víctimas

Las otras cinco víctimas fueron identificadas como Yaakov Pinto, un ciudadano español de 25 años; el rabino Levi Yitzhak Pash; Israel Mentzer, de 28 años; Yosef David, de 43; y el rabino Mordechai Steinsteg, de 79.

Levi Yitzhak Pash, Yisrael Matzner, el rabino Yosef David, el rabino Mordechai Steintzag; Yaakov Pinto y Sarah Mendelson, las seis víctimas del atentado

Pinto, de 25 años, había emigrado de Melilla, España, y se había casado recientemente. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español confirmó su muerte y condenó “tajantemente el atentado terrorista en Jerusalén Este”.

El rabino Pash daba clases en la Yeshivá Kol Torá de Jerusalén, que confirmó su asesinato y lo describió como “un hombre de muchas obras de bondad que donaba generosamente de sus propios recursos y que se dedicaba constantemente al estudio de la Torá”.

Mentzer, de 28 años, residía en el barrio de Ramot, donde ocurrió el ataque, y llevaba libros en sus manos porque estaba yendo a estudiar.

El rabino Steinsteg, en tanto, era el fundador de una reconocida panadería en Israel llamada Dr. Mark’s Pastry y también trabajaba como cardiólogo. Había emigrado desde Estados Unidos décadas atrás. Igual que Mendelson, murió después del ataque, producto de las heridas.





Agencias AP y DPA