Qué es la ciclosporiasis, la infección intestinal causada por un parásito que preocupa a las autoridades sanitarias de EE.UU.

El fuerte aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos puso nuevamente bajo la lupa a esta infección intestinal causada por un parásito microscópico. Durante 2026, las autoridades sanitarias norteamericanas reportaron cientos de casos y decenas de hospitalizaciones en distintos estados, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los contagios. En algunos brotes recientes, los investigadores analizaron el posible papel de verduras de hoja verde y otros alimentos frescos habitualmente asociados a esta enfermedad.

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, un organismo que puede ingresar al cuerpo a través del consumo de agua o alimentos contaminados.

La enfermedad afecta principalmente al intestino delgado y suele transmitirse cuando una persona ingiere alimentos o agua que estuvieron en contacto con materia fecal contaminada. Aunque las investigaciones sobre los brotes recientes continúan, las autoridades sanitarias estadounidenses explicaron que históricamente la ciclosporiasis estuvo asociada al consumo de frutas, verduras y otros productos frescos.

Entre los alimentos vinculados con brotes anteriores aparecen frambuesas, albahaca, cilantro, arvejas, distintas variedades de lechuga y mezclas de vegetales para ensalada. En los últimos días, funcionarios sanitarios de Michigan informaron que las primeras investigaciones apuntan a la lechuga y a las hojas verdes para ensalada como una posible fuente de contagio en un brote que afecta a miles de personas, aunque aclararon que todavía no existe una confirmación definitiva y que no se descartan otros alimentos.

Uno de los principales desafíos para controlar la enfermedad es que el parásito no siempre puede eliminarse mediante los procesos habituales de desinfección utilizados en frutas y verduras. Por ese motivo, los organismos de salud recomiendan extremar las medidas de higiene al manipular productos frescos y prestar especial atención al lavado de manos antes de preparar alimentos.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de la exposición al parásito. El signo más frecuente es la diarrea acuosa, que en algunos pacientes puede ser muy intensa. También pueden presentarse pérdida de apetito, descenso de peso, calambres abdominales, hinchazón, exceso de gases, náuseas, vómitos, cansancio, dolor de cabeza y fiebre leve.

A diferencia de otras infecciones gastrointestinales, los síntomas de la ciclosporiasis pueden prolongarse durante semanas o incluso más de un mes si no reciben tratamiento. En algunos casos desaparecen temporalmente y luego reaparecen. Si bien las complicaciones graves son poco frecuentes, los especialistas recomiendan consultar con un médico ante la presencia de diarrea persistente u otros síntomas compatibles con la enfermedad.

La ciclosporiasis es tratable con antibióticos cuando es diagnosticada correctamente, aunque la detección no siempre resulta sencilla porque sus síntomas pueden confundirse con los de otras infecciones intestinales.