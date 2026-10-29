Resultado de las elecciones en Israel 2026: quién gana en una elección reñida entre Netanyahu y Eisenkot

Benjamin Netanyahu lleva la delantera en las elecciones legislativas de Israel, aunque todavía no tiene garantizada su continuidad en el poder. Con el 84% escrutado, el Likud se mantiene como la fuerza más votada y aventaja a Yashar, del opositor centrista Gadi Eisenkot. Sin embargo, ninguno de los dos bloques alcanza una mayoría suficiente para gobernar, lo que abre un escenario de negociaciones.

La disputa se concentra ahora en la posibilidad de reunir 61 de los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento israelí. Mientras la coalición de derecha y extrema derecha que respalda al primer ministro muestra un retroceso, Eisenkot podría construir una alternativa si consigue los apoyos necesarios. En ese escenario, las formaciones árabes israelíes emergen como actores potencialmente decisivos.

Quién va ganando las elecciones en Israel y qué falta contar

Los resultados parciales colocan al Likud en el primer lugar, pero esa posición no equivale a una victoria definitiva en la carrera por formar gobierno. El bloque de Netanyahu no logró asegurar una mayoría parlamentaria y la oposición tampoco tiene garantizados los votos para desplazarlo.

La elección registró una participación de casi el 78% de los ciudadanos habilitados, la más alta desde 1999. Los resultados definitivos se conocerán en los próximos días, una vez que termine el escrutinio, que incluye cientos de miles de votos en ausencia de militares y diplomáticos.

Incluso si el Likud conserva la primera posición, el presidente israelí, Isaac Herzog, no está obligado a encomendarle a Netanyahu la formación del Ejecutivo. La decisión dependerá de las posibilidades de cada candidato de reunir los respaldos necesarios en el Parlamento.

La decisión dependerá de las posibilidades de cada candidato de reunir los respaldos necesarios en el Parlamento JALAA MAREY - AFP

Los partidos árabes, claves para una posible mayoría de Eisenkot

Las proyecciones iniciales indican que las dos principales listas árabes podrían alcanzar un número récord de escaños. Se trata de la Lista Unificada, que reúne a tres partidos de mayoría árabe, y de la Lista Árabe Unida, encabezada por Mansour Abbas.

Eisenkot dejó abierta la posibilidad de cooperar con esas fuerzas bajo determinadas condiciones, entre ellas el reconocimiento de Israel como Estado judío y el rechazo a Hamas como organización extremista. Sin embargo, algunos de sus posibles socios ya descartaron esa alternativa, por lo que aún no está claro si modificarán su postura para impedir la continuidad del primer ministro.

Uno de los principales dirigentes árabes israelíes, Yussef Jabareen, llamó el miércoles a construir una “verdadera alianza judeoárabe”. “Quien quiera ofrecer una alternativa real y auténtica al gobierno de Netanyahu, cuyas manos están manchadas de sangre, deberá dirigirse a nosotros y allanar el camino hacia el cambio”, declaró a medios israelíes.

Abbas también reivindicó el papel de su espacio. “Estamos aquí, no estamos al margen”, afirmó durante una celebración en la sede de su partido, que en 2021 se convirtió en la primera formación árabe en integrar una coalición de gobierno israelí, aunque por un breve período.

En la oposición, Yair Golan, líder del partido Demócratas, se mostró favorable a incorporar a esas fuerzas a un Ejecutivo alternativo. “Ya no debemos aceptar la división racista de Netanyahu entre votos judíos y votos árabes”, sostuvo.

Eisenkot dejó abierta la posibilidad de cooperar bajo determinadas condiciones JACK GUEZ - AFP

Qué dijo Netanyahu y cuáles son los obstáculos para un acuerdo

Netanyahu rechazó la posibilidad de encabezar un gobierno que dependa de las formaciones árabes, cuyos votantes representan alrededor del 20% de la población israelí.

“Debemos establecer un gobierno fuerte, de derechas y nacionalista”, afirmó después de votar. También advirtió: “No debemos poner en peligro a Israel y establecer un gobierno que dependa de partidos árabes antisionistas”.

La discusión sobre una eventual alianza opositora vuelve a exponer las divisiones en torno a la identidad del país y al lugar de su minoría árabe. Sus integrantes, descendientes de los palestinos que permanecieron en el territorio tras la creación del Estado en 1948, tienen ciudadanía israelí, pero denuncian discriminación y suelen enfrentar sospechas por su solidaridad con la causa palestina. Esa tensión se profundizó después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

El resultado también refleja el desgaste del oficialismo en una sociedad atravesada por las guerras, la crisis de los rehenes y el malestar por las exenciones del servicio militar obligatorio concedidas a sectores de la población judía ultraortodoxa.

Los detractores de Netanyahu lo acusan de prolongar el conflicto por conveniencia política, debilitar la independencia judicial y permitir que los ultraortodoxos eludan el reclutamiento. Sus partidarios, en cambio, lo consideran capaz de defender la seguridad nacional y la identidad judía frente a las presiones internacionales.

Los detractores de Netanyahu lo acusan de prolongar el conflicto por conveniencia política JACK GUEZ - AFP

Qué puede pasar con la formación del próximo gobierno

Eisenkot construyó su perfil sobre su trayectoria militar y la promesa de recuperar la confianza de la sociedad israelí y mejorar la posición internacional del país. Su hijo y dos sobrinos murieron en Gaza, una experiencia que sus simpatizantes vinculan con su cercanía al dolor de las familias afectadas por la guerra.

Entre las prioridades de las fuerzas que podrían respaldarlo figuran avanzar en el reclutamiento de los ultraortodoxos y reforzar la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el desafío inmediato consiste en reunir apoyos suficientes entre espacios con diferencias sobre la composición de una eventual coalición.

Además de un acuerdo mayoritario, existe la posibilidad de un gobierno minoritario, que necesitaría la cooperación de fuerzas ajenas al Ejecutivo para aprobar leyes.

Si las negociaciones fracasan, Israel podría volver a votar a comienzos del próximo año. Ese escenario evocaría el bloqueo político que llevó al país a celebrar cinco elecciones entre abril de 2019 y noviembre de 2022.