Revelan que el padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual contra algunos de sus hijos e hijastros

NUEVA YORK.- Mientras el multimillonario Elon Musk salió momentáneamente del foco mediático tras su controvertido paso por la Casa Blanca como mano derecha de Donald Trump, la atención se trasladó a su padre, Errol Musk.

Según reveló este martes The New York Times, el padre del dueño de Tesla, Space X y la red social X ha sido objeto de acusaciones de abuso sexual infantil, que se fueron acumulando durante más de tres décadas.

Citando cartas personales, correos electrónicos y entrevistas con miembros de la familia, el Times dijo que Errol Musk, que tiene al menos nueve hijos e hijastros y ha estado casado con tres mujeres, “mantiene un poderoso control sobre gran parte de la familia”.

Errol Musk, el padre de Elon Musk, en su casa de Langebaan, en Sudáfrica, el 26 de mayo de 2022 GIANLUIGI GUERCIA (AFP)

Las denuncias involucran a cinco de sus hijos e hijastros, de quienes fue acusado de abusar en Sudáfrica y California, de acuerdo con la investigación.

La primera acusación fue en 1993, cuando su hijastra de 4 años les dijo a sus familiares que la había tocado en la casa familiar. Una década después, a los 14, la misma chica dijo haberlo sorprendido oliendo su ropa interior sucia.

Algunos familiares también acusaron a Errol Musk de abusar de dos de sus hijas y un hijastro. Y hace solo dos años, en 2023, familiares y un trabajador social intentaron intervenir después de que su hijo, que entonces tenía 5 años, dijera que su padre le había tocado las nalgas.

Se abrieron tres investigaciones policiales distintas, según los registros policiales y judiciales, así como los familiares. Dos de las investigaciones concluyeron, mientras que se desconoce qué sucedió en la tercera. Errol Musk, de 79 años, no ha sido condenado por ningún delito.

Jana Bezuidenhout, la hijastra de Errol Musk y hermanastra del magnate de Tesla The Sun

Elon Musk, su hijo mayor, se enteró de estas acusaciones alrededor de 2010, cuando el emprendedor sudafricano era ya un exitoso multimillonario, uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, y desde entonces algunos de sus familiares recurrieron a él en busca de ayuda.

La hijastra tuvo problemas con el consumo de drogas, mientras que la madre de la chica y tercera esposa de Errol, ha lidiado con problemas de salud mental. Errol Musk ha “dejado una herida profunda en nuestra familia”, declaró Elmie Smit, hermana de la tercera esposa.

“Falsos y absurdos”

Errol Musk respondió a preguntas del Times sobre el tema afirmando que “los informes son falsos y absurdos en extremo”. Aseguró que las acusaciones fueron inventadas por familiares que “incitaban a los niños a decir mentiras” y que intentaban sacarle dinero a Elon Musk.

En 2017, el multimillonario dijo a la revista Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las cosas malas que puedas imaginar”. Y en una biografía de 2023 afirmó que no tenía contacto con su padre.

La hijastra, ahora de 37 años, no respondió a las preguntas sobre las acusaciones. Dijo que sus hijos “están a salvo y cuidados” y añadió que su principal sustento financiero proviene de Elon, quien le envía dinero mensualmente y le compró un coche. “Elon siempre ha estado ahí”, dijo.

Elon Musk criticó duramente a su padre en una biografía autorizada de 2023 Robb Report

Según el informe, Elon también tuvo una relación tensa con su padre. En la biografía de 2023, relató cómo, de niño, se enfrentó a un compañero agresivo en la escuela y perdió una pelea, tras lo cual su padre se lo echó en cara durante una hora. “Se descontroló, se puso furioso, como solía hacer”, dijo Elon Musk. “No tenía compasión”.

Tras el incidente de la ropa interior de su hijastra, la familia llamó a la policía y se emitió una orden de alejamiento. Su mujer de entonces, la tercera, madre de la adolescente, pidió el divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles alegando “diferencias irreconciliables”. Errol negó la acusación diciendo que había estado limpiando la habitación de la chica después de regresar de un viaje y que había encontrado la casa “en un estado lamentable”.

En la biografía de 2023, Elon Musk le contó a su biógrafo que su padre había sido “incómodamente atento” con su hijastra en ese momento y que estaba furioso por el “comportamiento inapropiado” de Errol.

Elon Musk ha tenido sus propias controversias con sus hijos. Hace solo dos semanas, Vivian Wilson, la hija transgénero del empresario tecnológico Elon Musk, afirmó que está “en quiebra” y que no dispone de grandes sumas de dinero, pese a ser descendiente del hombre más rico del mundo. A sus 21 años, explicó que optó por vivir con tres compañeros de piso porque así reduce gastos de vivienda en Los Ángeles.

Diario The New York Times