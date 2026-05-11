El plan del gobierno de París para restaurar la higiene en las calles ante las quejas por basura y ratas

Las postales típicas de París, la capital de Francia y una de las ciudades más visitadas del mundo, suelen ser la Torre Eiffel, justo al lado de los Jardines del Trocadero; el Arco del Triunfo, situado en la lujosa avenida de los Campos Elíseos; o Montmartre, el barrio bohemio y artístico. Sin embargo, hay un lado B que provocó numerosas quejas de los ciudadanos: la acumulación de basura y la consecuente presencia de ratas.

En este marco, el nuevo alcalde parisino, Emmanuel Grégoire, anunció que aplicará un nuevo plan para restaurar el orden y la higiene en la ciudad. El objetivo es “devolverle el derecho a lo bello a los barrios” de París, explicó el exdiputado socialista en una entrevista con el medio francés Le Figaró.

La ciudad se enfrenta a esta problemática —que también afecta a muchas de las capitales más concurridas del mundo—, en parte, debido al incremento del turismo que experimentó en los últimos años, especialmente luego del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Residuos domésticos cerca de la catedral de Notre-Dame ALAIN JOCARD - AFP

Las quejas de los vecinos —que podían verse no solo en redes sociales con el hashtag #SaccageParis (“alboroto en París”, en francés), sino también con carteles y pancartas en las calles— acusaban a la ahora predecesora de Grégoire en la alcaldía, la socialista Anne Hidalgo, de descuidar la ciudad y centrar sus políticas solamente en el cambio climático.

“Conozco el descontento de muchas parisinas y parisinos respecto de la calidad del espacio público y, a veces, lo comparto”, coincidió el flamante funcionario, que también prometió seguir con las “transformaciones emprendidas” por la gestión anterior, pero “mejorando el marco de vida general” y con una “exigencia de limpieza y de bienestar”.

El plan de higiene en París

Según detalló el alcalde, que asumió en marzo de este año, las medidas que presentará en la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento de París, del 19 al 22 de mayo, estarán centradas no sólo en la limpieza de las calles sino también en la conservación de fachadas históricas y la protección del patrimonio.

Para esto, prevé abordar también los “1000 puntos negros” en áreas problemáticas, tal como los definió, en donde el espacio público se “degrada”. Estas zonas son las más visitadas por los turistas, por lo que su conservación requiere de un programa más exhaustivo.

El alcalde del Partido Socialista, que defendió una “exigencia de limpieza y comodidad”, se comprometió a prestar “mayor atención a las calles y veredas, los puentes, las obras y las terrazas”.

La basura es una problemática que afecta a casi todas las capitales del mundo ALAIN JOCARD - AFP

Casi 50 millones de personas visitaron París en 2025, según cifras del organismo de promoción turística regional Visit Paris Region, por lo que estas áreas definidas como de “ultrafrecuentación turística” —tales como los monumentos históricos o alrededores de las estaciones de trenes— serán el foco principal del plan.

En este sentido, Grégoire aseguró que también buscará tener en cuenta al “patrimonio ordinario” que conforma “la identidad de París”. Para esto, un “delegado general de diseño y estética” se encargará específicamente de implementar el plan.