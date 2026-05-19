Bajó de su camioneta en pleno Manhattan, cayó por la boca de una alcantarilla abierta y murió

NUEVA YORK.– Una mujer de 56 años murió tras caer en una boca de alcantarilla abierta en una transitada calle de la ciudad de Nueva York, informaron la policía y autoridades de la empresa de servicios públicos responsable mientras investigan cómo pudo haber ocurrido el accidente.

La víctima, Donike Gocaj, de Briarcliff Manor, en el condado de Westchester, estacionó su camioneta Mercedes-Benz junto a la alcantarilla, cerca de la esquina de la Quinta Avenida y la calle 52 Este, en Midtown Manhattan, el lunes por la noche, y cayó unos tres metros al interior poco después de bajarse del vehículo frente a un local de Cartier, alrededor de las 23.30 hora local (22.30 en la Argentina), según la policía.

Mujer cae en la alcantarilla en Nueva York

La policía acudió al lugar tras una llamada al 911 y encontró a Gocaj inconsciente y sin respuesta. Una ambulancia la trasladó al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, donde fue declarada muerta.

Familiares de la mujer dijeron al canal WABC-TV que estaban conmocionados y entristecidos por su muerte y que buscaban más información. Entre quienes deja se encuentran una hija, un hijo y dos nietos pequeños.

En Facebook, Gocaj se mostraba como una figura muy dedicada a su familia. Solía publicar hitos especiales: cumpleaños, baby showers, bodas y primeras comuniones, y e incluso solía viajar a Australia para visitarlos.

Donike Gocaj. Fuente: Facebook

El portavoz de la empresa de servicios públicos Con Edison, Allan Drury, señaló que la compañía estaba investigando el accidente. No estaba claro de inmediato por qué el pozo no estaba cubierto.

“Nuestros pensamientos están con la familia de la víctima, y la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad”, afirmó Drury.

La palabra de un testigo

“En el momento en que salió de la camioneta, cerró la puerta detrás suyo, dio apenas un par de pasos hacia adelante y simplemente cayó dentro del pozo”, dijo al medio norteamericano New York Post Carlton Wood, un testigo que dijo haber presenciado la escena de camino a su trabajo.

Wood contó que corrió hacia el lugar y llamó al 911 mientras Gocaj gritaba pidiendo ayuda desde el fondo. Señaló además que Gocaj no parecía estar distraída ni usando el teléfono al momento del accidente.

“Estaba en el pozo gritando que se estaba muriendo. Una y otra vez repetía: ‘¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo!’”, afirmó el testigo.

Según Wood, otros transeúntes también se acercaron para ayudar. Un hombre intentó colgarse de la alcantarilla para que Gocaj pudiera tomarse de sus piernas, mientras otro acercó una escalera que resultó ser demasiado corta para alcanzarla.

Los equipos de emergencias médicas y los bomberos de la ciudad llegaron en cuestión de minutos, dijo Wood, pero para entonces “ya ni siquiera se la oía gritar”.

Según el testigo, la boca de la alcantarilla abierta no estaba señalizada y no parecía haber ningún trabajo en curso.

La boca de alcantarilla del accidente. Fuente: X

La tapa estaba justo al lado del pozo abierto, como si “alguien la hubiera sacado y la hubiera dejado ahí”, dijo al medio norteamericano. “No había conos, no había vallas, no había nada”, agregó Wood.

El testigo señaló que parecía hacer un calor insoportable dentro del pozo y que Gocaj parecía estar “en un charco de agua”.

“Como si fuera agua hirviendo. No estoy seguro, pero supongo que tal vez se estaba quemando ahí abajo. El aire era malo ahí adentro", dijo Wood, recordando que los bomberos llevaban máscaras mientras sacaban a la víctima.

Problema frecuente

La policía indicó que no hubo arrestos y que no había pasajeros en el vehículo de Gocaj al momento del accidente. La oficina del forense de la ciudad informó que también investiga las causas de la muerte.

Las tapas de alcantarilla faltantes son un problema frecuente en la ciudad de Nueva York. El Departamento de Protección Ambiental, responsable de las bocas conectadas al sistema de alcantarillado, ha recibido más de 700 solicitudes de servicio en lo que va del año, según los datos de llamadas al 311 de la ciudad.

Banderas estadounidenses ondean al viento sobre la Quinta Avenida, en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 21 de enero de 2022 Ted Shaffrey - AP

La muerte de Gocaj evocó la de un hombre en situación de calle que fue hallado muerto dentro de una boca de alcantarilla en 2019, dos semanas después de haber caído en la misma.

Caer en una boca de registro abierta es uno de los peligros inusitados que preocupan a los neoyorquinos, junto con caer a través de rejillas en la vereda, ser empujados a las vías del subte o ser golpeados por un aire acondicionado que cae desde un edificio, entre otras.

El año pasado, una mujer murió después de que el choque de un camión de basura provocara el derrumbe de un andamio sobre ella.

Manhattan Freepik

En 2020, un hombre de 33 años cayó en una cámara subterránea infestada de ratas cuando la vereda cedió bajo sus pies, aunque sobrevivió.

Dos años después, la explosión de una boca de alcantarilla en Times Square hizo que cientos de personas huyeran despavoridas.

Agencia AP y diario The New York Times