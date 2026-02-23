Rob Jetten, el primer ministro más joven de la historia de Holanda, juró ante el rey

LA HAYA.- El rey Guillermo Alejandro de Holanda tomó juramento el lunes a un nuevo gobierno de coalición minoritario en Holanda encabezado por el primer ministro más joven de la historia del país, que tendrá que usar todas sus habilidades para tender puentes a fin de aprobar leyes y completar un mandato de cuatro años.

Rob Jetten, de 38 años, encabeza un gobierno de tres partidos integrado por su formación centrista D66, los democristianos de centroderecha y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, también de centroderecha.

Jetten llega para la jura Peter Dejong� - AP�

En conjunto, los partidos solo tienen 66 de los 150 escaños de la Cámara baja del Parlamento, por lo que Jetten tendrá que negociar con legisladores de la oposición para encontrar apoyo para cada iniciativa legislativa que su gobierno quiera aprobar.

Jetten y su equipo de ministros prestaron juramento ante Guillermo Alejandro en el decorado Salón Naranja del palacio real, situado en un bosque en las afueras de La Haya. El rey le deseó buena suerte al nuevo gobierno “en tiempos inciertos”.

Un pequeño grupo de manifestantes del colectivo ambiental Extinction Rebellion protestó ante las rejas del palacio durante la ceremonia e hizo sonar sirenas mientras los nuevos ministros se alineaban para una foto formal.

Extinction Rebellion protestó durante la ceremonia RAMON VAN FLYMEN� - ANP�

Tras la foto tradicional del nuevo gabinete en las escalinatas del palacio, el nuevo gobierno planea comenzar a trabajar con su primera reunión por la tarde.

En un mensaje en X, Jetten manifestó que era “un enorme honor poder ponerse a trabajar como primer ministro”.

El gobierno prestó juramento 117 días después de las elecciones nacionales que el partido de Jetten ganó por un estrecho margen al Partido por la Libertad, encabezado por el legislador antiislam Geert Wilders. El resultado final se decidió sólo después de un recuento de votos por correo tras la cuarta elección nacional desde 2017 en Holanda, que pasan por una época de gran fragmentación política.

El rey recibe a Jetten KOEN VAN WEEL� - ANP�

La coalición del D66, la alianza conservadora de los demócratas cristianos y el partido de derechas VVD supone un experimento poco habitual en la quinta economía más grande de la zona euro, tradicionalmente gobernada por coaliciones mayoritarias con pactos gubernamentales detallados.

El nuevo gobierno de Jetten asumió el cargo un día antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. El premier prometió continuar el fuerte apoyo de su país a Kiev mientras combate a las fuerzas del presidente ruso, Vladímir Putin. Jetten también ha señalado que seguirá gastando para reforzar el ejército holandés en tiempos de incertidumbre geopolítica.

El premier saliente Dick Schoof recibe a su sucesor REMKO DE WAAL� - ANP�

Los partidos de la oposición, tanto de izquierda como de derecha, han denunciado los planes de la coalición de financiar un aumento histórico del gasto en defensa mediante recortes en el bienestar y la sanidad, lo que constituye una clara señal de la ardua batalla a la que se enfrenta Jetten.

El líder de la oposición de izquierda, Jesse Klaver, dijo el viernes pasado que los planes eran “injustos”, después de que cálculos independientes revelaran que perjudicarían de manera desproporcionada a las personas con ingresos más bajos.

Quién es Jetten

Jetten, de 38 años, había subido en las encuestas gracias a su mensaje positivo y a su omnipresencia en los medios de comunicación.

Nacido en 1987 en Veghel y criado en la vecina Uden, tiene un currículum que incluye estudios en administración pública en Nimega y un periodo en ProRail, antes de unirse a D66 como líder del grupo en el Parlamento.

Jetten junto al rey JEROEN JUMELET� - ANP�

Jetten fue elegido por primera vez al parlamento en 2017 por el partido D66. Fue apodado “Robot” Jetten por sus respuestas aparentemente ensayadas a las preguntas de los periodistas. Desde entonces, ha optado por una imagen más relajada y ha ganado popularidad con el tiempo, llegando incluso a la ronda final de un concurso televisivo en horario de máxima audiencia llamado “La Persona Más Inteligente”.

Jetten también fue ministro del gabinete de Mark Rutte, antiguo primer ministro de los Países Bajos y actual secretario general de la OTAN. Impulsó un paquete legislativo sobre el clima con 120 medidas destinadas a reducir drásticamente las emisiones de carbono holandesas en un 60 % para 2030, en comparación con los niveles de 1990.

Está comprometido con su pareja, Nicolás Keenan, un argentino dos veces olímpico y estrella del hockey sobre césped. Keegan, que se crió en Italia y España, es delantero en el club holandés Klein Zwitserland en la división Hoofdklasse y en la selección nacional argentina.

La relación entre ambos se volvió pública en 2023 y, en noviembre de 2024, anunciaron su compromiso en redes sociales, con una foto tomada en París durante los Juegos Olímpicos.

Figura del equipo nacional argentino, Los Leones, Keenan ofreció semanas atrás un sentido relato sobre los obstáculos personales que debió sobrepasar antes de anunciar públicamente su relación con el político neerlandés Jetten, luego de contar que se sintió identificado con uno de los personajes de la reciente serie “Heated Rivalry”, que narra la historia de dos jugadores de hockey sobre hielo que son rivales, pero terminan viviendo un apasionado romance secreto.

Rob Jetten y Nicolás Keenan se conocieron en un supermercado (Foto: Instagram @nicokeenan)

En diálogo con Pink News, el argentino, de 28 años, contó: “Estuve en la posición de Scott [personaje de la serie]. Era un jugador profesional de hockey que ocultaba su orientación y vivía su historia de amor dentro de una habitación o dentro del departamento, con lo que me sentí muy identificado. Así fue como empezó mi relación con mi prometido”.

“Yo también era un jugador profesional de hockey que no había hecho pública su orientación. Para mí fue muy difícil. Sentí mucha vergüenza al ver la serie y darme cuenta de que pude haber puesto a alguien en esa situación. Por eso no me siento orgulloso. Es hacerle eso a alguien que lo único que quiere es amarte y compartir su vida con vos, y vos alejás a esa persona”, agregó.

