Indagarán a un extremista de ultraderecha en La Haya por planear un ataque contra dos hijas de Máxima de Holanda

AMSTERDAM.- Un presunto extremista de ultraderecha de 33 años comparecerá ante el tribunal la próxima semana tras ser detenido bajo sospecha de planear un ataque contra la princesa Amalia, de 22 años, heredera al trono holandés, y a su hermana, la princesa Alexia, de 20 años, segunda en la línea de sucesión, según informaron los fiscales el viernes.

No quedó claro dónde ni cuándo fue arrestado el sospechoso, y tampoco se reveló su nombre, según las normas de privacidad holandesas.

Supuestamente, al sospechoso se le encontraron dos hachas con las palabras “Alexia”, “Mossad” (que es la agencia de inteligencia de Israel) y el saludo nazi “Sieg Heil” grabados en ellas.

Según revelaron las autoridades holandesas, también se informó que, cuando fue arrestado en La Haya en febrero, tenía una nota manuscrita con las palabras “Amalia”, “Alexia” y “baño de sangre”.

El sospechoso comparecerá ante un tribunal en una audiencia preliminar el lunes por la mañana, antes de una fecha posterior en el juzgado de La Haya.

Las autoridades aún no han revelado un posible móvil.

El rey Guillermo Alejandro de Holanda y la reina Máxima tienen tres hijas. La menor es la princesa Ariane, que tiene 19 años.

A pesar de las amenazas, la familia real celebró el Día del Rey el pasado lunes asistiendo a una fiesta callejera, saludando al público y patinando sobre hielo. El Día del Rey es una fiesta nacional anual que conmemora el nacimiento del monarca neerlandés, quien cumplió 59 años.

La princesa Ariane de los Países Bajos, la princesa Amalia de los Países Bajos, la reina Máxima de los Países Bajos y la princesa Alexia de los Países Bajos durante las celebraciones del Día del Rey el 27 de abril de 2026 en Dokkum, Países Bajos. Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

No es la primera vez que la princesa heredera se enfrenta a temores sobre su seguridad.

En 2020, la princesa Amalia se ocultó después de que un hombre la amenazara con violación y violencia en una serie de mensajes.

Dos años después, se vio obligada a abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam debido a la preocupación por su seguridad y a regresar al palacio real de La Haya, fuertemente custodiado.

“No puede vivir en Ámsterdam y prácticamente no puede salir [del palacio]. Esto tiene enormes consecuencias para su vida”, declaró la reina Máxima en aquel momento.

La princesa Catalina Amalia, que habla español con fluidez, salió del país para vivir en Madrid durante un año ante el temor de ser blanco de un secuestro por parte de uno de los carteles de la droga más peligrosos de Europa.

Ella y Mark Rutte, el entonces primer ministro holandés, habían sido mencionados en comunicaciones interceptadas entre miembros de la banda, lo que indicaba que podrían ser un objetivo.

Según los informes, Ridouan Taghi, el narcotraficante más poderoso de Europa, negó cualquier complot contra la princesa antes de ser condenado a cadena perpetua por cinco asesinatos en el “Juicio de Marengo” de 2024.

Se cree que , antes de ser sentenciado, Taghi ordenó tres asesinatos relacionados con su juicio, entre ellos el de un abogado, un periodista de televisión y el hermano de un testigo de la fiscalía.

Los asesinatos entre bandas criminales suscitaron temores de que Taghi siguiera dirigiendo su imperio delictivo desde la cárcel y de que los Países Bajos se hubieran convertido en un “narcoestado” con bandas que libraban una guerra contra el Estado.

La princesa Catalina Amalia, también conocida como princesa de Orange, finalmente pudo regresar a los Países Bajos en 2024 después de que se tomaran medidas no especificadas para su seguridad.

“Echo de menos la vida normal, la vida de estudiante. Caminar por las calles, ir a una tienda”, dijo la princesa tras su regreso.

Agencias AFP y AP