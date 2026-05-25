Ataques a hospitales y fuga de pacientes complican la lucha contra el ébola en el Congo

BUNIA.– La respuesta al brote de ébola en la República Democrática del Congo enfrenta nuevos obstáculos tras una serie de ataques sospechosos, en medio de un clima de desconfianza y tensiones sociales en la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia.

Médicos y trabajadores sanitarios que ya operaban con recursos limitados deben ahora lidiar con incidentes de violencia que complican las tareas de contención de un virus altamente letal. Al menos tres ataques recientes se registraron en esa región del noreste del país, incluidos dos durante un fin de semana contra el mismo hospital en la ciudad de Mongbwalu, de donde escaparon más de dos docenas de pacientes.

El centro afectado, el Hospital General de Referencia de Mongbwalu, fue blanco de una primera agresión el sábado, cuando “individuos no identificados” incendiaron carpas de aislamiento instaladas por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras. En ese episodio, al menos 18 pacientes huyeron del lugar, según informó el director médico del hospital, Richard Lokodu.

Centros de salud en Ituri fueron blanco de ataques mientras crece el brote de ébola SEROS MUYISA - AFP

De los pacientes que escaparon, cuatro fueron posteriormente analizados: tres dieron negativo y uno positivo para ébola. “Tenemos un caso confirmado que sigue circulando en la comunidad y eludiendo la respuesta”, advirtió Lokodu, subrayando el riesgo de propagación.

La situación se agravó al día siguiente, cuando el hospital sufrió cuatro nuevos ataques, esta vez protagonizados por grupos de jóvenes movilizados por familiares de un líder religioso fallecido a causa del virus. Según las autoridades, los agresores exigían la entrega del cuerpo para realizar un entierro tradicional, pese al alto riesgo de contagio.

Los cuerpos de las víctimas de ébola siguen siendo altamente infecciosos tras la muerte, y su manipulación sin protección adecuada es uno de los principales factores de transmisión.

Durante esos disturbios, otros siete pacientes lograron escapar. Las fuerzas de seguridad, incluidos soldados y policías, debieron intervenir para dispersar a la multitud, incluso con disparos de advertencia.

Autoridades intentan frenar la propagación del ébola en un contexto de conflicto y resistencia comunitaria Moses Sawasawa - AP

En medio del caos, un paciente en estado crítico, con síntomas hemorrágicos, murió mientras intentaba huir de su cama, añadió Lokodu.

“El problema es que existe una negación de la enfermedad dentro de la población”, explicó Lokodu. “Algunos quieren recuperar los cuerpos de los casos sospechosos o confirmados, lo que pone en riesgo a toda la comunidad”, afirmó.

Alerta de la OMS

El brote actual, causado por la cepa Bundibugyo, fue declarado emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud. Se trata del tercer brote más grande registrado de esta variante del virus.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes que el brote de ébola en la República Democrática del Congo es “extremadamente grave y complejo” y que probablemente “empeore antes de mejorar”, al tiempo que destacó los principales desafíos que enfrenta la respuesta sanitaria. Entre ellos mencionó la detección tardía de la epidemia, que obliga a las autoridades a intentar alcanzar a un virus de rápida propagación; el recrudecimiento de los enfrentamientos armados en las regiones de Ituri y Kivu Norte, junto con la desconfianza de parte de la población hacia actores externos; y la falta de vacunas o tratamientos aprobados para la cepa Bundibugyo.

No obstante, el funcionario subrayó que el virus es conocido y que todos los brotes anteriores han sido contenidos, aunque planteó incertidumbre sobre la velocidad con la que podrá controlarse la actual crisis y el número de vidas que podrían perderse en el proceso. Adhanom Ghebreyesus también valoró el apoyo financiero anunciado por Sudáfrica y el liderazgo de organismos regionales africanos, y aseguró que la comunidad internacional “no descansará hasta que este brote esté bajo control”.

My thanks to @Dr_JeanKaseya and Health Minister Khaled Abdel Ghaffar for convening today’s meeting of African Health leaders. We are facing an extremely serious and complex #Ebola outbreak in the #DRC. It will likely get worse before it gets better. What makes this response… pic.twitter.com/ypLunDBTic — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 25, 2026

Desde que se detectaron los primeros casos el 15 de mayo en Mongbwalu, el ébola ha causado más de 200 muertes en el país, que ya enfrentó múltiples epidemias en las últimas décadas. No existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado para esta cepa, lo que limita las herramientas de respuesta.

En este contexto, las estrategias para contener el brote dependen principalmente del rastreo de contactos, el aislamiento de casos y la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, estas acciones se ven seriamente obstaculizadas por la inseguridad y la falta de cooperación comunitaria.

Antecedentes violentos

Referentes locales advierten que las tensiones actuales evocan lo ocurrido durante el brote de 2018-2020 en el este del país, cuando más de 25 trabajadores sanitarios murieron en ataques a centros de salud. En aquel entonces, la violencia fue impulsada tanto por la desinformación como por el resentimiento hacia la llegada masiva de recursos externos en regiones históricamente marginadas.

“Los familiares se lanzan sobre los cuerpos, los tocan y organizan rituales que reúnen a muchas personas”, explicó recientemente un líder de la sociedad civil en Ituri, al describir prácticas culturales que dificultan el control del virus.

Miembros del movimiento de Scouts del Congo portan una pancarta de concienciación sobre el Ébola durante una campaña de sensibilización pública en medio del brote de Ébola en Bunia Moses Sawasawa - AP

El caso del hospital de Mongbwalu no es aislado. Días antes, en la localidad de Rwampara, atacantes incendiaron estructuras utilizadas para aislar pacientes después de que se negara a una familia la entrega de un cuerpo para su entierro.

Las autoridades sanitarias y organizaciones internacionales insisten en la necesidad de reforzar la comunicación con las comunidades para generar confianza y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas.

Agencias Reuters y AFP