Robaron la valiosa estatua de un eximio golfista y la despedazaron para venderla: la Policía la recuperó antes

Una estatua de Severiano Ballesteros que estaba desaparecida hace más de diez días fue hallada este viernes por la Guardia Civil de España. El monumento conmemoraba al hombre considerado uno de los mejores golfistas de la historia y estaba valuada en unos 30.000 euros.

La estatua había sido creada por el escultor Salva García Ceballos en 2009 y estaba hecha de bronce. Fue instalada de forma permanente en la ciudad natal del golfista, Pedreña, en la región de Cantabria, al norte de España, en 2017.

Mostraba a Ballesteros, sonriente, mientras celebraba su victoria en el Open Británico de 1984 en St. Andrews, Escocia. Tenía un gran valor sentimental para los vecinos de la ciudad. También era apreciada por los fanáticos del golf y, en particular, del jugador en sus mejores épocas.

Una cuenta de Instagram manejada por residentes de Pedreña había compartido con pesar la noticia del robo. “Ayer nos han robado la escultura de @seveballesteros. Y con ella han intentado robarnos algo más. Seve fue uno de los mejores jugadores del mundo. Pero para nosotros fue vecino de Pedreña. Aquí nació. Aquí se formó como persona. Aquí aprendió valores que nunca perdió. Esa historia no es de bronce. Es de un pueblo entero. Desde Memorias de Pedreña lo decimos alto y claro: Nuestra memoria no se roba”, escribieron.

La estatua antes de su robo @memoriasdepedrena

A pesar de que encontraron la estatua, no fue un final feliz: se encontraba despedazada. La policía había centrado su investigación en los centros de comercio de metales, porque sospechaba que los ladrones planeaban vender el bronce. Tenía un valor de aproximadamente 35.000 dólares. Fue descubierta hecha pedazos en un almacén de Santander.

Quien buscaba venderla la había cortado por la mitad a la altura de la cintura. Aunque el torso y la cabeza permanecían intactos, los brazos estaban rotos en varios pedazos.

El presunto ladrón es un joven de 22 años con antecedentes penales por robo de cobre. Fue detenido el jueves por la policía. Los efectivos dijeron que podría haber más personas implicadas.

La estatua, de 100 kilogramos, había sido arrancada de su base en el parque La Barquería el 19 de enero, y luego arrastrada por el césped y desmembrada para su transporte.

Ballesteros, que ganó cinco títulos importantes durante su carrera y se convirtió en el favorito de los aficionados por su capacidad para salir de apuros en el campo de golf, falleció en 2011 a los 54 años tras luchar contra el cáncer.

Con información de Reuters