Publican los últimos archivos del caso Epstein: tres millones de documentos, incluidos 180.000 fotos y 2000 videos

NUEVA YORK.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes un nuevo y último conjunto de archivos relacionados con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, reanudando las divulgaciones bajo una ley destinada a revelar qué sabía el gobierno sobre el abuso sexual de menores por parte del millonario financiero y sus interacciones con los ricos y poderosos, entre ellos, el presidente norteamericano, Donald Trump.

El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, informó que el departamento estaba publicando más de tres millones de páginas de documentos en esta última divulgación. Los archivos, publicados en el sitio web del departamento, incluyen 2000 videos, 180.000 imágenes y millones de páginas de registros que, según los funcionarios, se retuvieron de una divulgación inicial en diciembre.

Blanche en la conferencia de prensa para anunciar una actualización sobre los archivos Epstein, el 30 de enero de 2026, en Washington ANNA MONEYMAKER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA, por sus siglas en inglés), la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

“La divulgación de hoy marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia al pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley”, dijo Blanche en una conferencia de prensa anunciando la medida.

“No protegimos al presidente Trump, no protegimos a nadie”, insistió el subsecretario.

Archivos fuertemente censurados

Después de no cumplir con un plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso para liberar todos los archivos, el Departamento de Justicia dijo que encargó a cientos de abogados revisar los registros para determinar qué necesita ser tachado, para proteger las identidades de las víctimas. Blanche anticipó que todas las imágenes de mujeres serán censuradas, salvo las de Maxwell.

El número de documentos sujetos a revisión ha aumentado a 5,2 millones, incluidos duplicados, dijo el departamento.

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas de documentos justo antes de Navidad, incluidos fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y registros judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban fuertemente censurados.

Un email incluido en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es fotografiado el 22 de diciembre de 2025 Jon Elswick� - AP�

Esos registros incluían registros de vuelo previamente publicados que mostraban que Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de que tuvieran un desacuerdo, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton.

En un comunicado de prensa en el que se anunciaba la publicación de documentos, el Departamento de Justicia escribió: “Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que se presentaron al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para que quede claro, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente”.

Ni Trump, un republicano, ni Clinton, un demócrata, han sido públicamente acusados de delitos relacionados con Epstein, y ambos han dicho que no tenían conocimiento de que él estaba abusando de chicas menores de edad.

Donald y Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en Mar-a-Lago, en el año 2000 Davidoff Studios Photography - Archive Photos

También se publicaron el mes pasado transcripciones de testimonios de un jurado, según los cuales agentes del FBI describieron entrevistas que tuvieron con varias chicas y mujeres jóvenes que dijeron que les pagaron para realizar actos sexuales para Epstein.

Epstein se suicidó en una celda de cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

En 2008 y 2009, Epstein estuvo en la cárcel en Florida después de declararse culpable de promover la prostitución de una menor de 18 años. En ese momento, los investigadores habían reunido evidencia de que Epstein había abusado sexualmente de chicas menores de edad en su casa en Palm Beach, pero la fiscalía federal acordó no procesarlo a cambio de su declaración de culpabilidad por cargos estatales menores.

Foto del archivo de Epstein

En 2021, un jurado federal en Nueva York condenó a Maxwell, una socialité británica, por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de las víctimas. Actualmente, ella cumple una sentencia de prisión de 20 años en un campo de prisioneros en Texas, después de ser trasladada desde una prisión federal en Florida. Maxwell niega cualquier delito.

Los fiscales federales nunca acusaron a nadie más en relación con los abusos de Epstein, pero una de sus víctimas, Virginia Roberts Giuffre, lo acusó de haber arreglado para que ella tuviera encuentros sexuales a los 17 y 18 años con numerosos políticos, magnates de negocios, académicos destacados y otros, todos los cuales negaron sus acusaciones.

Foto del archivo de Epstein

Entre las personas que ella acusó estaba el príncipe Andrés de Gran Bretaña, ahora conocido como Andrés Mountbatten–Windsor después de que el escándalo llevó al despoje de sus títulos reales. Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero resolvió su demanda por una suma no revelada.

Giuffre se suicidó en su granja en Australia el año pasado a los 41 años.

Agencias AP y Reuters