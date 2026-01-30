La ciudadana argentina María Cristina Gómez Aguilar reportó un perjuicio económico millonario tras realizar una transacción comercial en la ciudad de Río de Janeiro. El incidente involucró el uso de una plataforma digital para el pago de un consumo mínimo en la zona de playa. Este caso visibiliza una modalidad de estafa recurrente contra visitantes extranjeros que circulan por las costas del país vecino.

Cómo es la estafa que denuncian los turistas argentinos en Brasil

La maniobra consiste en la alteración de los montos cargados en los posnets o aplicaciones móviles por parte de vendedores inescrupulosos. Los atacantes aprovechan la falta de conocimiento del idioma local y la distracción de los compradores para ingresar cifras muy superiores a los precios reales de los productos.

La playa de Copacabana es el escenario principal de las denuncias por fraudes con terminales electrónicas de cobro Chay_Tee - Shutterstock

El mecanismo utiliza la velocidad de las transacciones digitales y herramientas como el sistema Pix para extraer fondos de forma inmediata. Los delincuentes operan principalmente en zonas turísticas de alta concurrencia donde el flujo de personas facilita el anonimato y la fuga rápida tras el cobro indebido.

Qué dijo la víctima, María Cristina Gómez Aguilar

La damnificada paseaba por la playa de Copacabana el domingo 25 de enero. Ella decidió comprar un choclo a un comerciante ambulante de la zona. El precio del alimento era de 20 reales, cifra que equivale a unos 5500 pesos argentinos.

Aguilar admitió dificultades con el portugués. Esta condición motivó que aceptara la colaboración del vendedor para gestionar el proceso de pago en la plataforma digital.

María Cristina Gómez Aguilar denunció la pérdida de sus ahorros tras una compra realizada el domingo 25 de enero

El sujeto tomó control del dispositivo y aseguró que la operación terminó con éxito. La mujer revisó el movimiento más tarde y el extracto mostró un monto de 20.000 reales.

Esta cifra representa una suma cercana a los seis millones de pesos argentinos. Aguilar expresó: “No entiendo los números en portugués. No hablo portugués, entiendo muy poco. Así que me ayudó a marcar el número y me dijo, ‘está listo’”.

La turista describió su angustia pues el dinero constituía la reserva para sus vacaciones. Aguilar sostuvo: “Tenía mucho miedo. Se suponía que serían 20 reales y él metió 20.000. Se aprovechó de que no hablo portugués. Todavía no recibí respuesta de la policía y no sé nada”.

Las playas y zonas turísticas son el escenario principal de las denuncias por fraudes con terminales electrónicas de cobro Hernan Zenteno - La Nacion

Los detalles del “golpe da maquininha”

El diario brasileño O Globo denomina a esta modalidad como "golpe da maquininha". El fraude ocurre mediante la manipulación de los lectores de tarjetas o posnet. Los delincuentes digitan ceros adicionales en el campo del valor total antes de procesar el cobro. Muchas veces cuentan con el apoyo de cómplices que distraen al cliente en el momento crítico de la operación.

La víctima entrega su medio de pago o acerca su teléfono sin verificar la pantalla del aparato. El proceso de transferencia ocurre de forma instantánea. Los ahorros de los turistas desaparecen en segundos bajo la apariencia de una compra legítima.

Los estafadores suelen operar con cómplices que distraen al cliente al momento de ingresar el monto en el dispositivo Friends Stock - Shutterstock

Las autoridades de Brasil advierten sobre la proliferación de estos esquemas en balnearios concurridos. El anonimato de la venta ambulante facilita que los estafadores abandonen el lugar sin dejar rastros.

La policía local recomienda a los turistas argentinos que verifiquen siempre el monto en la pantalla del lector antes de confirmar cualquier transacción. El ingreso de claves personales o la entrega de dispositivos a terceros representa un peligro para la seguridad del patrimonio personal durante el viaje.

