Robo en el Louvre: uno de los ladrones fue filmado por un desconocido con un celular

Se conocieron las primeras imágenes del espectacular asalto cometido este domingo por la mañana en el Museo del Louvre, por una banda de ladrones que sustrajeron joyas de un valor patrimonial e histórico “inestimable”.

Un video difundo en redes muestra a uno de los presuntos ladrones, vestido con un chaleco amarillo de los trabajadores de la alcaldía de París, rompiendo una vitrina en la galería de Apolo del museo, donde se exhiben gemas y joyas de la corona de Francia. Se trata de una pieza audiovisual difundida por el canal de noticias local BFMTV que mostró imágenes de este hombre forzando la vitrina mientras al fondo se ve a la gente corriendo durante la evacuación. Por el hecho, las autoridades dispusieron el cierre del museo por 24 horas mientras avanza la investigación.

Así fue filmado uno de los ladrones del Louvre

Cómo fue el robo al Louvre

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron durante la mañana, entre 9.30 y 9.40, a la apertura del sitio al público. Según trascendió, el ataque “comando” lo ejecutaron cuatro personas con el rostro cubierto que amenazaron a los guardias con las amoladoras utilizadas para romper las ventanas.

Si bien aún se están investigando las circunstancias del robo, cometido en apenas siete minutos, se presume que los delincuentes entraron en el museo utilizando una plataforma elevadora sobre un camión, forzaron una ventana, fracturaron una vitrina y luego se fugaron en motos.

Las piezas sustraídas son joyas pertenecientes a la colección de la corona francesa, con un “valor inestimable”, indicó por su parte la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati.

Detalle de la galería Apolo en el museo Louvre Captura de video

Según un comunicado del Ministerio de Cultura, “ocho objetos de un valor patrimonial incalculable” fueron sustraídos. Se trata de un diadema del ajuar de la reina María Amalia y de la reina Hortensia; un collar de zafiros del ajuar de la reina María Amalia y de la reina Hortensia; unos pendientes de zafiros del ajuar de la reina María Amalia y de la reina Hortensia; un collar de esmeraldas del ajuar de María Luisa; un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de María Luisa; un broche llamado “broche relicario”; una diadema de la emperatriz Eugenia y un broche representando un gran lazo de corsage de la emperatriz Eugenia.