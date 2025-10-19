Resultados en vivo de Bolivia: cómo va el balotaje de las Elecciones 2025

El candidato por Alianza Libre emitió su voto, recordó a la población la importancia de acercarse a cumplir con el deber cívico y se refirió a varios temas de la situación boliviana.

Frente a la prensa, remarcó que lo central para su proyecto es solucionar la crisis económica que enfrenta el país, al buscar el futuro luego de 20 años considerados destructivos y, en su lugar, abrir un futuro “luminoso, lleno de esperanza, lleno de oportunidades para todos”. A su vez, habló sobre su postura internacional y reafirmó sus valores democráticos al referirse a la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela.