Resultados en vivo de Bolivia: cómo va el balotaje de las Elecciones 2025
Este domingo los bolivianos definen al próximo presidente del país; los dos candidatos que compiten son Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre)
Qué dijo Tuto Quiroga después de emitir su voto
El candidato por Alianza Libre emitió su voto, recordó a la población la importancia de acercarse a cumplir con el deber cívico y se refirió a varios temas de la situación boliviana.
Frente a la prensa, remarcó que lo central para su proyecto es solucionar la crisis económica que enfrenta el país, al buscar el futuro luego de 20 años considerados destructivos y, en su lugar, abrir un futuro “luminoso, lleno de esperanza, lleno de oportunidades para todos”. A su vez, habló sobre su postura internacional y reafirmó sus valores democráticos al referirse a la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Rodrigo Paz emitió su voto
El candidato Partido Demócrata Cristiano (PDC) votó en la jornada de este domingo en Bolivia y luego respondió algunas preguntas de la prensa. En particular, se refirió a la importancia que tiene ir a votar y al futuro del país.
Destacaron sus declaraciones sobre la política exterior y económica que tendría su gobierno: “Vamos a recuperar esa relación con los países vecinos. Vamos a recuperar nuestra relación continental. Vamos a recuperar nuestra relación con los Estados Unidos porque creemos que nosotros no comemos de ideología, comemos de comercio, economía, aquello que les sea rentable para los bolivianos y bolivianas”.
Balotaje en Bolivia: quiénes son los candidatos a presidente
Esta jornada electoral se disputa la presidencia entre dos candidatos, ya que en la primera vuelta de las elecciones, en el pasado mes de agosto, no se llegó a un resultado definitorio, según la ley.
Los candidatos a presidente del balojate son:
- Rodrigo Paz Pereira
- Jorge “Tuto” Quiroga
Cerraron los comicios en Bolivia
La jornada electoral se extendió desde las 8 de la mañana hasta las 16 (hora local, las 9 y las 17 en la Argentina). Los comicios cerraron sus puertas y solamente continúan esperando emitir su voto aquellas personas que se encuentran aguardando su turno en las mesas.
La atención de Bolivia se centra en el anuncio del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), previsto para las 21 (hora argentina), que revelará quién gobernará el país a partir del 8 de noviembre: Jorge “Tuto” Quiroga, de Alianza Libre; Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano. Durante la jornada electoral se observó una menor afluencia de votantes en comparación con la primera vuelta del 17 de agosto, según reportes del Tribunal Supremo Electoral. El presidente interino del Tribunal, Óscar Hassenteufel, señaló que factores climáticos podrían haber influido en la participación ciudadana, aunque se habilitaron sin inconvenientes las 34.000 mesas de votación en Bolivia y en 22 países. La expectativa crece en un contexto de incertidumbre económica y la necesidad de definir el rumbo político del país.
Qué se vota hoy en las elecciones de Bolivia 2025
Este domingo 19 de octubre, los bolivianos habitados para votar asisten a las urnas para elegir al próximo presidente que reemplazará a Luis Arce, cuyo mandato culmina en el mes de noviembre.
En la historia política de Bolivia, es la primera vez que hay un balotaje, puesto que se introdujo recién en la Constitución de 2009 el mecanismo de la segunda vuelta y no se aplicó hasta ahora.
Quiénes están habilitados para votar en la Argentina en las elecciones de Bolivia
Los bolivianos que residan en la Argentina y deseen saber si están habilitados para votar hoy, domingo 19 de octubre, pueden consultar el padrón definitivo de electores, ingresando el número de documento, la fecha de nacimiento y código que arroja el sistema para, posteriormente, realizar la consulta.
El Ministerio de Relaciones exteriores de Bolivia señala que los ciudadanos en el exterior votarán en 154 recintos electorales, que se encuentran distribuidos en 22 países.
De acuerdo al cuadro general estadístico por país del TSE, en la Argentina hay 162.531 ciudadanos bolivianos que están habilitados para emitir su voto a distancia.
Este registro indica que la Argentina es el país con más residentes bolivianos, seguido por España, Brasil, Chile y los Estados Unidos.
Más notas de Agenda
- 1
Elecciones en Bolivia: quiénes son los candidatos del balotaje 2025
- 2
Bolivia pone fin al ciclo de 20 años de izquierda con un inédito balotaje entre dos candidatos de derecha
- 3
Elecciones del 19 de octubre en Bolivia: quiénes están habilitados para votar en la Argentina
- 4
EE.UU. repatriará a los dos supervivientes del ataque al presunto narcosubmarino en el Caribe