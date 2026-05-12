Se vende un departamento en el edificio donde vivía Lily Collins en la serie “Emily en París”

Desde el 2020, Emily en Paris se encargó de mostrar la capital de Francia desde el punto de vista de una estadounidense soñadora. Capítulo tras capítulo, la protagonista se enfrentaba a situaciones amorosas, laborales y de amistades, mientras recorría las calles de la ciudad en escenarios naturales que significaban un viaje para la audiencia.

Los paisajes, edificios, museos y restaurantes no faltaron en ninguna escena, ya que eran los encargados de reflejar la nueva vida de Emily.

Está a la venta un departamento donde se rodó la popular serie de Netflix "Emily en Paris"

Pero, un espacio que marcó el comienzo de su historia, y sobre todo, el de su principal amor, es el departamento ubicado en Place de l’Estrapade, en pleno Barrio Latino de París. En su pequeño alojamiento en un quinto piso sin ascensor es donde conoce a su vecino -que vivía un piso más abajo- Gabriel, y con quien comenzará una historia de idas y vueltas a lo largo de todas las temporadas.

Esta vivienda tan significativa se ubica en un edificio que ahora tiene un departamento a la venta por US$4 millones. Una oportunidad para todos los fanáticos de la serie que quieran vivir como Emily.

La vivienda está ubicada en Place de l’Estrapade, en pleno Barrio Latino de Paris

El departamento de 183m2 está a la venta por US$4 millones

La historia del edificio antes de “Emily en París”

Aunque el edifico volvió a cobrar relevancia por la serie, su historia se remonta a 1830, el año en el que fue construido.

A diferencia del estudio de Emily, la unidad a la venta tiene 183 m², en los que se encuentran tres cuartos: la suite principal con vestidor y baño, el cuarto que tiene vistas al patio, y el último con visibilidad a la calle. Además cuenta con un baño completo y toilette.

Aunque el edifico volvió a cobrar relevancia por la serie, su historia se remonta a 1830

Los escenarios naturales y su rol en la serie

La quinta temporada de Emily en París se estrenó el 18 de diciembre de 2025 y volvió a arrasar en Netflix. Su estreno fue esperado por miles de fanáticos y logró 26,8 millones de visualizaciones en apenas 11 días, según datos oficiales de la plataforma.

La quinta temporada de Emily en Paris se estrenó el 18 de diciembre y volvió a arrasar en Netflix Jade Sívori

Las puestas en escena han sido, desde un inicio, uno de los grandes atractivos de la serie. A lo largo de las cuatro temporadas anteriores convirtió a Paris en un personaje más: edificaciones emblemáticas, spots turísticos y escenarios ligados al lujo captaron la atención del público. Tal fue el impacto, que incluso las agencias de turismo comenzaron a ofrecer tours por las locaciones del rodaje. En plataformas de viajes, como Civitatis, uno de los tours se promociona como una oportunidad para “descubrir el restaurante de Gabriel, las oficinas de la agencia Savoir y muchos otros sitios de la serie“.

Sin embargo, en la última temporada el escenario cambió. Francia perdió protagonismo y otra ciudad europea lo tomó: Roma. La capital italiana, y sus alrededores, se convirtieron en el eje de la última temporada. Desde íconos turísticos como la basílica de San Pedro, hasta pueblos escondidos en la Toscana, la historia recorre el territorio italiano y muestra la diversidad de arquitecturas y paisajes.