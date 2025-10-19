Elecciones Bolivia 2025, en vivo: minuto a minuto y las últimas noticias del balotaje

Las mesas de votación comenzaron a cerrar el domingo a las 4 pm en Bolivia (5 pm en la Argentina) y se inició el cómputo para la elección del nuevo presidente en una jornada electoral que parece haberse desarrollado sin incidentes.

El Tribunal Supremo Electoral anticipó que los primeros resultados preliminares estarían disponibles a partir de las 20 pm hora local (9 pm en la Argentina). La elección se produce en el marco de una crisis caracterizada por la escasez de combustible, la escalada del precio de los alimentos y la falta de empleo. Según diversos sondeos, para el 80% de los bolivianos la principal preocupación es la economía.