Romanelli, el cura argentino que resultó herido en Gaza, habló por primera vez sobre cómo vivió el ataque de Israel a su iglesia

CIUDAD DE GAZA.- El cura argentino Gabriel Romanelli, párroco del único templo católico de la Franja de Gaza, que fue uno de los 12 heridos y 3 muertos por un bombardeo israelí de este jueves, habló por primera vez luego del ataque.

“Lo que pasó es terrible”, escribió en un texto publicado por el sitio oficial Vatican News. Luego grabó también un video en español que subió a YouTube.

El sacerdote, que resultó herido en una pierna y en el abdomen, pero no de gravedad, recordó los detalles del bombardeo ocurrido cuando había varios refugiados en tiendas de campaña en el interior del templo.

“El jueves por la mañana ya habíamos terminado las oraciones y desayunar. Yo había concluido una reunión de trabajo de una hora en mi despacho, y justo salí a la puerta de de la casa parroquial. Estaba bajando la escalera para volver a saludar al padre Yusef y tomarme un par de mates", recordó Romanelli en su video.

El padre Gabriel Romanelli, el día del ataque.

“Subiendo la escalera estaba Suhail, nuestro postulante, siempre con una sonrisa. No terminamos de saludarnos que se escuchó una gran explosión, pero no entendíamos qué había pasado. Suhail cayó inmediatamente herido al piso y comenzamos a asistirlo. Había mucha confusión. En total fuimos 12 los heridos, yo también tengo una herida en la pierna, aunque no es de gravedad, y una herida en el costado, pequeña, pero esas esquirlas de metal verdaderamente causan mucho daño”, siguió.

El prelado revivió los momentos de desesperación tras el estallido y recordó que entre las víctimas fatales estuvo la abuela de Suhail, Naywa Imshadi, otra anciana de nombre Fumia, exdirectora de escuela, y el portero de la parroquia, Saed, “que justo estaba sentado junto a la puerta... en su lugar de trabajo”.

Asistentes retiran a una persona herida de la parroquia.

En cuanto al postulante, el gazatí Suhail, Romanelli recordó que “descubrió su vocación a los 15 años y debía ir al seminario dos años, pero estalló la guerra y no pudo salir de aquí para comenzar oficialmente su noviciado. Sufrió una herida muy grave, fue operado y su recuperación será larga”.

El sacerdote señaló que en los últimos tiempos, las fuerzas israelíes vienen advirtiendo a la población que se mantengan en “zonas seguras bajo techo”, pero que, paradójicamente, al momento del ataque todos estaban adentro de la parroquia. “Es más, si me hubiese quedado en la oficina donde tuve la entrevista hasta minutos antes, Dios sabe lo que hubiera pasado porque una esquirla perforó la ventana”.

El cura argentino agradeció las visita que hicieron luego a la parroquia destruida el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa y el cardenal Teófilo de la iglesia griego-ortodoxa.

El patriarca latino cardenal Pierbattista Pizzaballa, segundo desde la izquierda, y el patriarca ortodoxo griego Teófilos III, en el centro, encabezan una delegación religiosa a la Franja de Gaza en la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, alcanzada por un proyectil israelí en Deir al-Balah.

“Convenzamos al mundo que esta guerra tiene que terminar”, exhortó. “Más de 2 millones de personas viven una vida invivible aquí en la franja de de Gaza. Eso no solamente no da gloria a Dios. Por el contrario, lo ofende, y no ayuda al ser humano ni ayuda a la paz aquí en Tierra Santa, ni en Palestina ni en Israel”.

El ataque a la parroquia católica de Gaza, mereció incluso el repudio del presidente estadounidense Donald Trump.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a Trump que el ataque había sido “un error”, según informó la Casa Blanca.

La vocera de Trump, Karoline Leavitt, explicó que el magnate llamó a Netanyahu al enterarse del ataque. “Fue un error de los israelíes atacar esa iglesia católica, eso fue lo que el primer ministro le comunicó al presidente”, declaró. Poco después, el primer ministro israelí emitió un breve comunicado sobre el incidente.

“Israel lamenta profundamente que una munición perdida impactara en la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. Cada vida inocente perdida es una tragedia. Compartimos el dolor de las familias y los fieles”, dice el comunicado.

“Agradecemos al papa León sus palabras de consuelo. Israel está investigando el incidente y mantiene su compromiso de proteger a los civiles y los lugares sagrados”, agregó el premier israelí.

