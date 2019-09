Rumbo a EE.UU., el huracán baja su potencia pero amplía su radio de destrucción

Una familia es llevada a un refugio de Freeport para evitar los ebates de Dorian

Dorian recorrerá hoy las costas de Florida, Georgia y Carolina con vientos de 175 km/h; hay 9500 evacuados

MIAMI.- El huracán Dorian avanzaba anoche muy lentamente hacia la costa sudeste de Estados Unidos con una categoría 2, inferior a la que golpeó en las islas Bahamas, pero con un creciente radio de destrucción.

La categoría 2, en una escala máxima de 5, sigue siendo peligrosa, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC), con sede en Miami. La tormenta se desplazaba anoche hacia la costa a un paso de 4 km por hora con vientos de hasta 175 km/h.

"El huracán se moverá peligrosamente cerca de la costa este de Florida hasta el miércoles por la noche, muy cerca de las costas de Georgia y Carolina del Sur", indicó en NHC.

En Florida, que cada año está en la primera línea de las tormentas durante la temporada de huracanes, los efectos de Dorian se sentían ya con fuertes lluvias y tormentas.

Al igual que otras 9500 personas en el estado, Stefanie Passieux esperaba el paso del ciclón junto a sus dos hijos y su madre en uno de los 121 refugios, según datos de la agencia de gestión de emergencias del estado.

"Vine ayer, tan pronto abrió. Dicen que estamos en estado de emergencia así que vine", dijo.

El senador y exgobernador de Florida, Rick Scott, escribió en Twitter: "Si está en una zona de evacuación, salga ahora. Podemos reconstruir su hogar. No podemos reconstruir su vida".

En Port Saint Lucie, un área de bajos ingresos con parques de casas rodantes ahora vacíos, Dan Peatle, de 78 años, huyó de su comunidad de retiro para refugiarse en un hotel.

"Me pone enfermo. No me gusta", dijo mientras salía a tomar aire antes de que la tormenta se acercara.

"He pasado por siete u ocho de ellos desde que llegué a Florida, desde 1973. Y son todos iguales, ya sabés. Romperlo todo, volver a armarlo. Pero elegí vivir aquí, así que podría vivir con esto".

Se teme que Dorian produzca mareas extremadamente altas. Las zonas costeras y algunas partes del norte de Florida y Georgia podrían verse afectadas con marejadas de hasta 2,1 metros, dijo el director del NHC, Ken Graham, quien instó a los residentes a obedecer las órdenes de evacuación.

"Sé que es una evacuación obligatoria, pero todos con los que hablé se están quedando y no sé qué hacer. Voy a estar lista y tener cosas empacadas en caso de que necesite irme a la ruta si se cierran los puentes", dijo Linda Cassano, en Jacksonville Beach.

