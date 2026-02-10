Tensión Cuba - Estados Unidos: qué se sabe hoy de la situación en la isla, martes 10 de febrero
En La Habana, la ausencia de transporte público y el racionamiento de combustible se agudiza cada vez más; todo se da en un marco de presión por parte del gobierno de Donald Trump; cuáles son las medidas para evitar la crisis energética
Desde este lunes, Cuba comenzó a aplicar medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética que golpea a su población, agudizada por la presión de Estados Unidos.
La debilidad de la situación radica en tres factores principales: la ausencia de transporte público, el racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia.
Durante las últimas horas, en La Habana se registró un tráfico mucho menor de lo habitual y sus habitantes, que ya llevan años sufriendo apagones diarios, escasez de todo tipo y una inflación galopante, no ocultan su preocupación.
Qué dijo el canciller cubano
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que el objetivo de Washington “como siempre, es doblegar la voluntad política de los cubanos”.
“El escenario es duro y reclamará gran sacrificio”, afirmó en X.
La agresión de #EEUU contra #Cuba no es nueva. Ha escalado progresivamente en los últimos años, y de modo despiadado en las últimas semanas, incorporando el empeño en bloquear absolutamente nuestros suministros de combustible.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 9, 2026
Por su parte, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga dijo que las medidas de emergencia buscan favorecer la producción de alimentos y electricidad, así como permitir “la protección de las actividades fundamentales que generan divisas”, y citó en particular el sector del tabaco.
Las posturas de México y Rusia
México, que también solía proveer de crudo a Cuba, negocia con Washington la manera de volver a abastecer a la isla sin sufrir represalias de su principal socio comercial. El domingo envió dos barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria.
Es “muy injusto” que Estados Unidos amenace con imponer gravámenes a los países que suministren petróleo a Cuba, dijo el lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Moscú también acusó a Washington de aplicar “medidas asfixiantes”.
“La situación en Cuba es realmente crítica”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos”.
Por qué Cuba está en crisis
La isla, con 9,6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica.
Ahora también dejó de recibir petróleo de Venezuela, cuyo mandatario, Nicolás Maduro, fue derrocado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense.
Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana.
Hace semanas que no llega a Cuba ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, según expertos en seguimiento del transporte marítimo.
