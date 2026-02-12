Rusia bloquea el acceso a WhatsApp y llama a sus 100 millones de usuarios a usar una cuestionada aplicación estatal

MOSCÚ.– La aplicación de mensajería estadounidense WhatsApp, propiedad de Meta, fue bloqueada en Rusia por no cumplir con la legislación local, informó este jueves el Kremlin, que instó a los ciudadanos a pasarse a un servicio nacional respaldado por el Estado.

“Debido a la negativa de Meta a cumplir con la ley rusa, esa decisión efectivamente se tomó y se implementó”, declaró ante la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, quien propuso que los rusos utilicen Max, la aplicación estatal de mensajería.

“Max es una alternativa accesible, un mensajero en desarrollo, un mensajero nacional, y está disponible en el mercado para los ciudadanos como alternativa”, sostuvo Peskov.

Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.… — WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026

Críticos del gobierno afirman que Max es una herramienta de vigilancia, acusación que las autoridades niegan.

La medida contra WhatsApp culmina seis meses de presiones sobre la compañía estadounidense y forma parte de un impulso más amplio de las autoridades rusas, en el contexto de la guerra en Ucrania, para crear y controlar una infraestructura de comunicaciones “soberana”, en la que las empresas tecnológicas extranjeras se sometan a la legislación local o desaparezcan del mercado.

Meta ya había sido designada en Rusia como una organización extremista, y WhatsApp había denunciado lo que consideró un intento de bloquear por completo su servicio.

“Hoy el gobierno ruso intentó bloquear completamente WhatsApp en un esfuerzo por empujar a la gente hacia una aplicación estatal de vigilancia”, señaló la empresa en un comunicado. “Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás que solo puede traducirse en menor seguridad para las personas en Rusia”, agregó.

En la práctica, el bloqueo se tradujo en que algunos dominios asociados a WhatsApp desaparecieron del registro nacional de nombres de dominio de Rusia, lo que implicó que los dispositivos dentro del país dejaran de recibir las direcciones IP de la aplicación y que solo pudiera accederse a ella mediante el uso de una red privada virtual (VPN).

El organismo ruso de control de las comunicaciones, Roskomnadzor, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Restricciones crecientes

La plataforma Max, presentada por desarrolladores y autoridades como una solución integral para mensajería, servicios gubernamentales online, realizar pagos, entre otros, declara abiertamente que compartirá los datos de los usuarios con las autoridades cuando se lo soliciten. Los expertos también señalan que no utiliza cifrado de extremo a extremo.

Roskomnadzor comenzó a bloquear WhatsApp y otros servicios de mensajería en agosto, cuando los acusó de no compartir información con las fuerzas de seguridad en casos de fraude y terrorismo, lo que volvió imposible completar llamadas telefónicas a través de esas plataformas.

En diciembre, el organismo anunció nuevas medidas para limitar gradualmente la aplicación, a la que acusó de seguir violando la legislación rusa y de ser una plataforma utilizada “para organizar y llevar a cabo actos terroristas en el territorio del país, reclutar a sus perpetradores y cometer fraudes y otros delitos”.

Tribunales rusos impusieron reiteradas multas a WhatsApp por no eliminar contenidos prohibidos. Además, las autoridades sostienen que la compañía debe contar con una oficina de representación local en Rusia para cumplir con la normativa, algo que actualmente no tiene.

Desde diciembre, muchos rusos solo han podido utilizar WhatsApp mediante una VPN y han migrado a aplicaciones rivales, aunque algunas de ellas —como Telegram— también están bajo presión de las autoridades por motivos similares.

El trasfondo de la medida

El régimen de Vladimir Putin ya ha bloqueado el acceso a grandes redes sociales como X, Facebook e Instagram y ha endurecido otras restricciones en internet desde que lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022.

A principios de semana, Roskomnadzor dijo que introducirá nuevas trabas a la aplicación de mensajería Telegram tras acusarla de negarse a acatar la ley. La medida desató las críticas generalizadas de blogueros militares, quienes advirtieron que Telegram era ampliamente utilizada por los soldados rusos que combaten en Ucrania y que las restricciones podrían obstaculizar las comunicaciones militares.

Pese al anuncio, Telegram ha estado funcionando con relativa normalidad en el país. Algunos expertos apuntan que es un objetivo más difícil en comparación con WhatsApp. Otros especialistas sostienen que bloquear WhatsApp liberaría recursos tecnológicos y permitiría a las autoridades centrarse por completo en Telegram, su objetivo prioritario.

Bajo el mandato de Putin, las autoridades han emprendido esfuerzos deliberados y desde múltiples frentes para someter internet a un mayor control. Se adoptaron leyes restrictivas y se vetaron webs y plataformas que no cumplen la ley, y se han centrado en mejorar la tecnología para monitorear y manipular el tráfico en línea.

Las autoridades rusas han ralentizado YouTube y han incrementado metódicamente las medidas contra plataformas populares de mensajería, bloqueando Signal y Viber y prohibiendo las llamadas por internet en WhatsApp y Telegram. En diciembre, impusieron restricciones al servicio de videollamadas FaceTime de Apple.

Aunque todavía se pueden evitar algunos de los bloqueos con VPNs, muchos de estos también son bloqueados de forma rutinaria.

