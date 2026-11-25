MOSCÚ.– La guerra que Vladimir Putin imaginó que duraría apenas unos días ya se prolonga desde hace casi cinco años y tiene un costo humano que las autoridades rusas procuran mantener fuera del debate público. Una filtración de datos oficiales permitió reconstruir parte de esa dimensión: al menos 490.334 soldados rusos murieron desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, según una investigación del Servicio Ruso de la BBC.

En tanto, el canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este miércoles ante el Bundestag la continuidad de la ayuda financiera a Kiev y el aumento del gasto militar alemán. “Rusia sabe exactamente lo que quiere. Y Rusia quiere más que Ucrania”, afirmó. Para el canciller, apoyar a Kiev también implica proteger la seguridad de Alemania.

El número de bajas surge de un análisis de más de 11 millones de registros de defunción del servicio federal de estadísticas ruso (Rosstat), correspondientes al período comprendido entre 2021 y septiembre de 2026. La filtración se produjo tras un ciberataque atribuido al grupo bielorruso Cyber Partisans BY y al colectivo ucraniano Silent Crow. Rosstat reconoció que sufrió un ataque informático, aunque negó que se hubieran filtrado datos confidenciales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría en Berehove, región de Transcarpatia, el 24 de noviembre de 2026. GENYA SAVILOV - AFP

La BBC trabajó junto con el medio independiente ruso Mediazona y cruzó los registros con su propia base de datos de militares muertos, elaborada a partir de fuentes abiertas. El análisis encontró coincidencias en el 90% de los registros.

La cifra de 490.334 corresponde a los fallecimientos identificados en los archivos filtrados. Sin embargo, podría estar lejos del total definitivo. La BBC estima que su propio listado nominal, de 290.012 soldados muertos, representa entre el 45% y el 55% de las bajas reales. Con ese cálculo, el número de militares rusos fallecidos podría ubicarse entre 527.295 y 644.471.

Los datos permiten dimensionar el efecto de la invasión sobre la población masculina en edad de combatir. En 2025, el 65% de los jóvenes rusos de entre 18 y 24 años que murieron fallecieron en la guerra. Entre los hombres de 25 a 34 años, la proporción llegó al 59%. Solo en el grupo de 45 a 54 años las enfermedades cardiovasculares provocaron más muertes que el conflicto.

También existen diferencias profundas entre regiones. Los hombres de Tuvá, Buriatia y el Krai de Transbaikalia, en Siberia Oriental, tienen entre 20 y 25 veces más probabilidades de morir en la guerra que los habitantes de Moscú y San Petersburgo. Son algunas de las zonas más pobres del país.

AFP PICTURES OF THE YEAR 2026 Niñas sentadas en un parque infantil observan un edificio residencial dañado tras un ataque aéreo ruso contra la capital ucraniana, Kiev, el 2 de julio de 2026 ROMAN PILIPEY - AFP

Unos 20.000 soldados rusos murieron en los combates por diez aldeas cuya población conjunta antes de la guerra era de apenas 12.000 habitantes. En Andriivka, al sur de Bajmut, murieron 1122 militares rusos. Antes de la invasión, el pueblo tenía 74 habitantes.

El relevamiento también identificó al menos 5017 extranjeros entre los fallecidos que combatían para Rusia. Los grupos más numerosos eran ciudadanos de Uzbekistán (1031) y Tayikistán (720). También aparecieron 133 colombianos y 66 cubanos. El número podría ser mayor, porque los extranjeros con doble nacionalidad figuran como rusos en los registros y no hay referencias a los norcoreanos muertos en territorio ruso.

La advertencia de Merz

Por su parte, Merz acusó este miércoles a Rusia ‌de “intensificar” las amenazas a la ‌seguridad ⁠europea, al tiempo que defendió los planes de su gobierno de reforzar el gasto en defensa y mantener la ​ayuda financiera ⁠a ⁠Ucrania.

Los partidos opositores, entre ellos la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que lidera ​las encuestas nacionales, y Die Linke, de extrema izquierda, han pedido ‌que se ponga fin a la ayuda militar ​a Kiev.

“Nunca está de ​más repetirlo, tanto frente a la extrema derecha como frente a la extrema izquierda: Rusia sabe exactamente lo que quiere. Y Rusia quiere más que Ucrania”, declaró Merz ante el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento, durante un debate sobre ​el proyecto de presupuesto para 2027.

El canciller alemán, Friedrich Merz ODD ANDERSEN - AFP

“Rusia está intensificando sus acciones en la región del Báltico, ⁠en Polonia y en el mar Negro; Rusia está intensificando sus acciones en el espacio ‌y, a estas alturas, también las está intensificando de forma masiva aquí, en nuestro propio país”, añadió.

El gobierno de Merz culpó a Rusia en septiembre de ‌un intento de ataque con drones en el aeropuerto de ⁠Leipzig/Halle, una acusación que la embajada rusa en ⁠Berlín desestimó como parte de una “nueva ola de histeria antirrusa en Alemania”.

Alemania y otros países europeos también se han visto afectados por una oleada de ciberataques e incidentes de sabotaje dirigidos contra infraestructuras críticas, de los ‌que a menudo han culpado a ​Rusia. Moscú ha negado todas las acusaciones.

Merz dijo que, al apoyar a Ucrania, Alemania también se está protegiendo a sí misma. “Estamos aprendiendo de Ucrania: tecnológicamente para uso civil, pero, por supuesto, ‌también en tecnología de defensa”, indicó.

Nuevos ataques

Las declaraciones de Merz coincidec con una intensificación de las operaciones ucranianas contra objetivos militares y económicos rusos.

Este miércoles, el Estado Mayor de Kiev informó que sus fuerzas atacaron la base aérea de Savasleyka, en la región de Nizhni Nóvgorod, y dejaron fuera de servicio cinco aeronaves: tres cazas MiG-31 y dos cazabombarderos Su-34. Moscú no se pronunció de inmediato y Ucrania aclaró que todavía evalúa los daños.

🚨 BREAKING | Ukrainian Defence Forces strike five Russian warplanes, including three MiG-31s capable of carrying Kinzhal ballistic missiles.



The Ukrainian Defence Forces struck Russia's Savasleyka military airfield in the Nizhny Novgorod region during operations on November… pic.twitter.com/BJaUzUfXUT — Army Media 🇺🇦 (@armyinformcomua) November 25, 2026

La base alberga MiG-31K, adaptados para transportar los misiles aerobalísticos Kinzhal, cuyo despegue activa las alarmas antiaéreas en todo el territorio ucraniano. El Su-34, por su parte, es uno de los aviones que Rusia utiliza para lanzar bombas planeadoras guiadas contra posiciones y ciudades cercanas al frente.

La misma noche, drones ucranianos alcanzaron las refinerías de Kuibyshev y Syzran, ambas pertenecientes a la petrolera estatal Rosneft, en la región de Samara. Las dos instalaciones tienen una capacidad conjunta superior a los 15 millones de toneladas de crudo anuales y acababan de reanudar sus operaciones tras dos meses de reparaciones por ataques anteriores.

Se trata del quinto ataque ucraniano contra Savasleyka desde agosto de 2024. Las operaciones forman parte de una campaña que en las últimas semanas alcanzó objetivos cada vez más alejados del frente: entre ellos, el puente de Kerch, que conecta Rusia con Crimea, y embarcaciones vinculadas con la logística militar rusa.

La ofensiva ucraniana busca reducir la capacidad militar y económica de Rusia mientras Moscú mantiene una nueva campaña de bombardeos contra la red eléctrica de Ucrania. Según fuentes del sector, los ataques con drones redujeron un 45% el volumen de crudo procesado en las refinerías rusas desde finales de octubre.

La escalada coincide con los intentos de Washington de alcanzar un acuerdo. Delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieron en Abu Dabi el 10 y el 11 de noviembre, en las primeras conversaciones directas entre Moscú y Kiev desde febrero. Hubo algunos avances y un compromiso de intercambio de prisioneros, aunque la delegación rusa rechazó reunirse con los representantes europeos y de la OTAN.

Agencias AP y AFP