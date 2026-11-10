Con el apoyo republicano, el controvertido secretario de Defensa de Trump zafa de un juicio político

WASHINGTON.- Luego de que el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, hiciera esta mañana una enérgica defensa de su gestión de la guerra contra Irán, la Cámara de Representantes respaldó una moción que frustró el proceso de destitución contra el funcionario que había impulsado un congresista republicano.

Los líderes republicanos forzaron una votación de procedimiento para impedir que se tramitara con rapidez la moción de destitución presentada el lunes por el legislador republicano Thomas Massie (Kentucky). Esa medida, que remite el asunto al Comité Judicial, donde previsiblemente la iniciativa quedará estancada, fue aprobada por 211 votos a favor frente a 204 en contra.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa en Arlington, Virginia, en la sede del Pentágono, el martes 10 de noviembre. CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Solo un republicano, el propio Massie, se apartó de su partido para unirse a los demócratas que se oponían a la iniciativa.

Es probable que los demócratas intentarán reiniciar el proceso de destitución una vez que, a partir del 3 de enero próximo, tomen el control de la Cámara de Representantes y del Senado, aunque allí necesitarían contar con dos tercios de los votos para lograr la destitución de Hegseth.

Más temprano, en una conferencia de prensa en la sede del Pentágono, Hegseth había calificado la iniciativa de Massie como una “farsa” y defendió el accionar de la administración de Donald Trump en las operaciones militares en el extranjero.

“Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento. Es el intento de un hombre, en sus últimos días en el Congreso, de causar daño a este presidente, a este país y, lo que resulta aún más irresponsable, a los combatientes que lo defienden”, señaló Hegseth, al apuntar contra la resolución de impeachment presentada por Massie.

“Es una farsa, un truco, y todo el mundo lo sabe. En los 250 años de nuestra república, ningún secretario de Defensa ha sido sometido a un proceso de destitución por llevar a cabo operaciones militares legales, que en nuestro caso fueron además exitosas”, agregó el alto funcionario, que ha enfrentado crecientes resistencias -incluso dentro de las filas republicanas- ante la impopularidad de la guerra contra Irán.

La de esta mañana fue la primera comparecencia de Hegseth ante la prensa desde mayo pasado, un periodo durante el cual el Ejército norteamericano ha mantenido operaciones militares contra las fuerzas del régimen iraní y ataques contra presuntas embarcaciones narcoterroristas en el Caribe.

"What one disgruntled and defeated congressman is attempting is not oversight, and it's not accountability. It's a political spectacle, a personal manifesto driven by ego and resentment," Defense Secretary Pete Hegseth says as lawmakers are expected to vote on his impeachment… pic.twitter.com/MVAlzrrlZ3 — CBS News (@CBSNews) November 10, 2026

Tras la conferencia de prensa en la sede del Pentágono, en Arlington, Trump respaldó a su secretario de Guerra y lo felicitó “por su defensa frente a un excongresista descontento, iracundo y derrotado”, en un mensaje en su red Truth Social. “¡Hegseth se lleva un sobresaliente! ¡Massie es un auténtico fracasado!“, escribió el presidente.

Massie, un crítico de la administración Trump en varios frentes, entre ellos la guerra en Medio Oriente, había presentado el lunes ante la Cámara de Representantes una resolución de 34 páginas para la destitución de Hegseth.

Hegseth señaló que los motivos del impulso bipartidista para lanzar el proceso en su contra no constituyen causas para una destitución, y los describió como “desacuerdos sobre políticas, no delitos graves, ni faltas, ni traición, ni soborno”, y agregó que la “vía adecuada para abordar un desacuerdo sobre políticas es la legislación, el debate y la próxima elección presidencial”.

Guerra no autorizada

Massie, quien perdió sus elecciones primarias en mayo ante un candidato respaldado por Trump, presentó ocho artículos de juicio político contra el líder del Pentágono, tres de ellos centrados en su conducción de la guerra con Irán.

El congresista lo acusa de librar una guerra sin la autorización del Congreso y de continuar la campaña militar después de que los legisladores votaran para ordenarle al presidente que pusiera fin al conflicto o buscara autorización para continuarlo.

La resolución presentada por Massie también acusa a Hegseth de violar los plazos en virtud de la llamada resolución de poderes de guerra, de 1973, la cual requiere la retirada de las fuerzas norteamericanas de hostilidades no autorizadas después de 60 días, con una posible extensión de 30 días.

El líder del Pentágono, Pete Hegseth. Getty Images/ BBC Mundo

Los cargos restantes acusan a Hegseth de ejecutar ataques militares ilegales contra presuntos narcotraficantes; capturar ilegalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar el 3 de enero pasado en Caracas; llevar a cabo operaciones militares no autorizadas en Yemen, e ignorar las leyes destinadas a minimizar las bajas civiles.

“Seamos claros sobre lo que realmente hace esta resolución. Les dice a nuestros enemigos, Irán, los carteles y cualquier adversario que esté observando, que Estados Unidos está dispuesto a castigar a sus propios combatientes y a sus líderes civiles por haber ejecutado con éxito operaciones militares legales”, dijo Hegseth esta mañana.

“Les indica que un legislador díscolo, movido por una animadversión personal hacia el presidente, puede intentar vetar decisiones de seguridad nacional tomadas por el comandante en jefe debidamente electo”, añadió Hegseth, que también calificó el proceso de destitución como un “sabotaje”.

El funcionario defendió la guerra con Irán, lanzada por Estados Unidos en conjunto con Israel en un operativo el 28 de febrero pasado, y argumentó que se trató de “hacer lo correcto, aunque fuera difícil”.

El fiscal general, Todd Blanche, también rechazó el proceso contra Hegseth ante el creciente esfuerzo de impeachment en el Capitolio. “Está ejecutando la misión de Trump”, sostuvo, y aseguró que trabaja con el Departamento de Justicia para garantizar que las acciones del secretario de Guerra se mantengan dentro de la ley.

La presentación de Massie preparó el terreno para la votación sobre la posible destitución del líder del Pentágono, en medio del terremoto interno en el Partido Republicano ocasionado por la debacle electoral a manos de los demócratas la semana pasada, cuando la oposición recuperó el control del Congreso.

La Constitución exige una mayoría de dos tercios en el Senado —un objetivo difícil de alcanzar— para condenar a un funcionario y destituirlo de su cargo.