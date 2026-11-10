Rusia, Ucrania y Estados Unidos reanudan las negociaciones en Abu Dhabi en busca de una salida a la guerra

ABU DHABI.– Rusia, Ucrania y Estados Unidos retomaron este martes las negociaciones para intentar poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, en una nueva ronda de contactos trilaterales que se extenderá hasta el miércoles y que tiene como uno de sus principales ejes la discusión sobre la futura arquitectura de seguridad europea.

Durante casi cuatro horas, las delegaciones rusa y ucraniana se sentaron frente a frente en la capital de Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de los enviados de Washington. Al término de la primera jornada, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó las conversaciones de “muy productivas”, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, las describió como “constructivas y bastante sustanciales”.

Productive meeting with Ukrainian Foreign Minister @Andrii_Sybiha. We discussed ongoing negotiations to end the Russia-Ukraine war, energy resilience, and defense cooperation.



The United States remains focused on achieving a durable and lasting peace. pic.twitter.com/vIK5DOl8xi — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 10, 2026

Según el mandatario ucraniano, su equipo le informó que durante el encuentro se abordaron cuestiones humanitarias y garantías de seguridad. Las conversaciones continuarán el miércoles, aunque las posiciones de Moscú y Kiev siguen muy alejadas en los puntos centrales de una eventual salida al conflicto.

Uno de los principales asuntos en discusión es el futuro esquema de seguridad del continente una vez terminada la guerra. Al comienzo de la reunión, Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, planteó que el objetivo de las negociaciones no debería limitarse a resolver las diferencias bilaterales entre Rusia y Ucrania, sino también establecer nuevas relaciones de seguridad entre ambos países y Europa.

“La esperanza hoy no es solo debatir los temas bilaterales entre los países y cómo poner fin a la guerra (...), sino también determinar cómo crear las relaciones de seguridad adecuadas entre Ucrania, Rusia y Europa, de modo que no solo pongamos fin a esta guerra, sino que creemos un nuevo marco”, afirmó Kushner.

Statement on Meeting Between the United States, Ukraine, and European Partners:



Ahead of the upcoming trilateral discussions with Russia, representatives of the United States, Ukraine, and European partners met to continue their close coordination on efforts to end the war in… — Jared Kushner (@jaredkushner) November 10, 2026

La posición fue respaldada por una fuente de la delegación rusa, que sostuvo que una solución al conflicto ucraniano constituye apenas “un elemento” de una discusión más amplia, cuyo objetivo último debería ser establecer una arquitectura de seguridad “global e indivisible” para todo el continente europeo.

El papel de Europa y las garantías de seguridad

La participación europea es uno de los puntos de fricción del proceso. Los aliados de Kiev no forman parte directamente de la reunión trilateral, la primera de este tipo desde febrero, pese a que reclaman desde hace tiempo tener un lugar en las negociaciones.

Varios representantes europeos viajaron a Abu Dhabi y mantuvieron un encuentro previo con funcionarios estadounidenses y ucranianos, sin la presencia de los rusos. Al término de esa reunión, insistieron en que cualquier acuerdo deberá respetar la “integridad territorial” de Ucrania y contemplar una arquitectura de seguridad sólida para evitar nuevas agresiones.

Rubio se mostró abierto a incorporar a los aliados europeos en una etapa posterior. “Creemos que el (formato) trilateral debería incluir eventualmente a nuestros socios europeos en la mesa de negociaciones, porque forman parte de la solución a largo plazo de este problema”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en París.

Rusia, en cambio, busca mantener a Europa al margen del proceso. Desde el inicio de la invasión, la mayoría de los dirigentes europeos tuvieron poco o ningún contacto directo con el presidente ruso, Vladimir Putin.

BREAKING: Trump on Ukraine:



There’s going to be an agreement. It’s going to be a big agreement, and it’s going to involve more than Ukraine.



I could even say it might involve all of Europe. It’s going to be a big, beautiful agreement.



Everyone's going to be thrilled. pic.twitter.com/tuJ5Y6MuOq — Clash Report (@clashreport) November 5, 2026

La semana pasada, Trump había anticipado la posibilidad de alcanzar un “acuerdo muy grande” sobre la guerra que “involucrará a toda Europa”. Sus declaraciones despertaron preocupación entre los aliados de Kiev ante la posibilidad de que Washington y Moscú negocien un nuevo esquema de seguridad continental sin una participación efectiva de Ucrania y sus socios europeos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, expresó esas inquietudes durante una reunión con Zelensky en Copenhague. “Permitir que Rusia decida las fronteras de Europa sería un grave error”, advirtió.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, es recibido por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a su llegada al Palacio de Christiansborg en Copenhague, Dinamarca MADS CLAUS RASMUSSEN - Ritzau Scanpix

Pese a las señales de diálogo, las perspectivas de alcanzar un acuerdo de paz siguen siendo limitadas. Rusia ocupa grandes extensiones del territorio ucraniano y exige que Kiev renuncie a las zonas de la región oriental de Donetsk que todavía permanecen bajo control ucraniano. Moscú amenaza con continuar su ofensiva si no obtiene esa concesión, mientras que el gobierno de Zelensky rechaza entregar territorios.

Putin también se ha negado hasta ahora a aceptar una tregua general y a mantener un encuentro directo con su par ucraniano. Un alto funcionario de Kiev reconoció que su gobierno no tiene “ninguna expectativa particular” sobre los resultados de esta ronda, aunque expertos ucranianos consideran que la delegación podría intentar avanzar en acuerdos de alto el fuego localizados.

Desde el comienzo de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, hubo numerosos intentos de negociación que no consiguieron poner fin a la guerra.

Agencias AP y AFP