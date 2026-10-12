Rusia ataca objetivos energéticos de Ucrania pese a la tregua que anunció Trump: la irónica reacción de Zelensky

MOSCÚ.– Rusia atacó al menos seis objetivos energéticos durante una noche y una mañana de ataques aéreos letales en toda Ucrania, declaró el lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien denunció que Moscú no tiene ningún interés en la tregua energética anunciada por Donald Trump.

Presionado por los elevados precios de la energía de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo mes, el presidente estadounidense tomó por sorpresa a Kiev y a sus aliados europeos durante el fin de semana al declarar que Ucrania y Rusia habían acordado no atacar sus respectivos sistemas energéticos. El mandatario anunció la supuesta tregua energética después de dar a conocer un acuerdo para comprar diésel a Rusia, medida que volvió a tensar el vínculo con Zelensky.

Además, Rusia lanzó este lunes nuevos ataques con drones contra objetivos en Ucrania, incluidos tres buques de carga que, según el Ministerio de Defensa ruso, transportaban material militar hacia puertos del mar Negro, dos con destino Odessa y otro, Mikolaiv.

Una niña de 13 años figura entre las tres personas que murieron en un ataque ruso contra una vivienda cerca de la ciudad fronteriza de Kramatorsk, en el este de Ucrania, según informaron las autoridades. El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Vadym Filashkin, declaró que una vivienda en la zona de Cherkaske fue alcanzada por municiones de racimo y acusó a Rusia de un “intento deliberado” de aumentar las bajas civiles.

Kiev denunció ataques contra infraestructuras energéticas y civiles y advirtió que responderá si continúa la ofensiva Andrii Marienko - AP

Trump dijo ‌el viernes que Rusia había acordado suministrar diésel a los mercados mundiales, y su gobierno suspendió temporalmente las sanciones sobre el combustible ruso, destinadas a privar a Moscú de ingresos para su guerra contra Ucrania.

Zelensky dijo que Kiev estaba dispuesto a respetar la tregua, pero denunció que Moscú continuaba atacando instalaciones y advirtió que su país respondería si era atacado.

El presidente ucraniano afirmó que Rusia había golpeado durante la noche del domingo un yacimiento de gas y una estación de servicio, además de denunciar un ataque contra una central térmica en la ciudad de Kharkiv. El mandatario sostuvo que Ucrania no había atacado instalaciones energéticas rusas durante esa noche y reclamó a Washington que garantice el cumplimiento de cualquier acuerdo por parte de Moscú.

“Está claro que Putin no lee Truth Social, y sus drones ’shahed’ siguen un conjunto diferente de instrucciones”, aseguró, con ironía, el presidente ucraniano, en referencia a la red social de Trump.

“Si Rusia quiere que detengamos nuestros ataques de largo alcance contra sus refinerías de petróleo y sus exportaciones de crudo, entonces Rusia tiene que abandonar sus ataques a nuestro sistema de energía y nuestras infraestructuras críticas”, declaró Zelensky durante una intervención por videoconferencia en un foro de seguridad celebrado en Varsovia. También exigió que Moscú deje de atacar a la población civil.

We never communicate what we will do next in our operations. Last night, we did not attack any energy facilities on the territory of Russia because President Trump said that there would be an energy ceasefire between Ukraine and Russia. We did not attack, while Russia attacked… pic.twitter.com/PNGtw2VwEZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026

El Kremlin, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la tregua anunciada por Trump. “Los contactos continúan. En cuanto tengamos algo que decir sobre ese tema, no dudaremos en informarles”, afirmó el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Tensión

La incertidumbre sobre el alcance de la iniciativa estadounidense se suma a las tensiones entre Washington y Kiev por los ataques ucranianos contra refinerías rusas, que Trump responsabilizó parcialmente del encarecimiento de los combustibles.

El presidente estadounidense sorprendió a sus aliados este fin de semana al anunciar un acuerdo para que Rusia suministre cantidades importantes de diésel a los mercados estadounidense y mundial, en una decisión vinculada a su intento de contener los precios de la energía.

Trump defendió el entendimiento en su red social Truth Social. “Tomé la decisión correcta para el pueblo estadounidense. Estados Unidos primero, siempre”, escribió. También sostuvo que la Unión Europea pagó a Rusia 250.000 millones de dólares por energía y acusó a los medios de comunicación de no prestar atención a esa cuestión.

Trump justificó su acuerdo con Rusia por el petróleo

El acuerdo generó preocupación en Ucrania y entre los aliados europeos de Washington, que temen que Moscú obtenga beneficios económicos mientras continúa la guerra, además de generar críticas dentro de Estados Unidos.

El domingo, un grupo de senadores, tanto republicanos como demócratas, instó a Trump a “dar marcha ‌atrás” en el acuerdo. Afirmaron que ⁠su acuerdo podría infringir una ley de 2022 destinada a apoyar ‌a Ucrania en su intento por repeler a los ⁠invasores rusos.

“Deberíamos endurecer aún más las sanciones, ⁠no debilitarlas permitiendo la importación de gasóleo ruso y arriesgándonos a perder nuestra ventaja, dañar nuestra credibilidad ante los aliados y envalentonar a nuestros adversarios”, aseguró el senador republicano Jerry Moran en una publicación en las ‌redes sociales.

Tregua y elecciones

Los bombardeos de Ucrania contra refinerías rusas estos últimos meses irritaron a Trump, que llegó incluso a sugerir el sábado que los ucranianos deberían poder elegir “a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo” de paz con Moscú, en una crítica a Zelensky en línea con el Kremlin.

En respuesta, Zelensky propuso un alto el fuego con Rusia de “60 días”, que permitiría, según él, organizar elecciones.

Peskov rechazó esa propuesta y afirmó que Rusia solo estaría dispuesta a detener los bombardeos durante la jornada electoral. “Si Kiev quiere de verdad organizar elecciones, entonces el presidente ruso, comandante en jefe, estará dispuesto a dar la orden de no bombardear Ucrania el día de los comicios. Exactamente, el día de los comicios”, señaló en un mensaje difundido en la plataforma rusa MAX.

Poco antes, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, había descartado la iniciativa y afirmado que Zelensky “no merece” esa pausa en los combates. Moscú sostiene desde hace tiempo que una tregua prolongada podría permitir a las fuerzas ucranianas reorganizarse y reforzarse, una de las razones por las que se opuso a ese tipo de propuestas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó la propuesta de Zelensky de establecer una tregua de 60 días para celebrar elecciones en Ucrania Alexander Zemlianichenko - AP

Mientras continúan los intercambios diplomáticos, los ataques siguen golpeando a la población civil. Al menos tres integrantes de una misma familia, entre ellos una niña de 13 años, murieron este lunes en un bombardeo contra una vivienda en la zona de Cherkaske, cerca de Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, según las autoridades ucranianas. El jefe de la administración militar regional, Vadym Filashkin, afirmó que la casa fue alcanzada por municiones de racimo y acusó a Rusia de intentar aumentar deliberadamente las víctimas civiles.

En las últimas dos semanas, las fuerzas rusas intensificaron sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas, lo que provocó cortes de electricidad y reavivó el temor a un invierno marcado por la falta de calefacción y suministro eléctrico. El recuerdo de los apagones prolongados del invierno pasado, cuando millones de hogares quedaron durante semanas sin servicios básicos en medio de temperaturas bajo cero, aumenta la preocupación en Ucrania.

Agencias AFP y Reuters