Trump dice que Rusia y Ucrania acordaron un “alto el fuego energético”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que Rusia y Ucrania han acordado poner fin a los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

“A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió Trump en su red Truth Social, sin dar más detalles.

El posteo de Trump en Truth

Ni Kiev ni Moscú reaccionaron de inmediato a este anuncio, que se produce tras las declaraciones de Trump del sábado, en las que criticó los ataques de Kiev contra refinerías rusas y opinó que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

El presidente de Ucrania , Volodimir Zelensky, enfatizó este domingo que son los ucranianos quienes deben elegir a su dirigente, un día después de que su par estadounidense reclamara un cambio de líder en el país.

Zelensky junto al canciller británico Ed Miliband en una recorrida por la ciudad bombardeada de Pryluky HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

“Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, afirmó el mandatario ucrania no en una entrevista con el canal ABC.

Zelensky dijo que le comentó al equipo de Trump que, si Estados Unidos quiere que Ucrania celebre elecciones -las primeras desde que comenzó la invasión rusa en 2022- debe hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones”, dijo. “Por supuesto, estaremos dispuestos a aceptar cualquier decisión de nuestro pueblo”, aseguró.