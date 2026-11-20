KIEV.- Rusia bombardeó Ucrania con misiles y drones este viernes, horas después de que el presidente Vladimir Putin prometiera dar una respuesta “dolorosa” a los ataques de Kiev contra el puente de Crimea de esta semana. En paralelo, Polonia investiga objetos desconocidos que cayeron cerca ‌de ⁠la frontera con Ucrania, después de que el Ejército afirmara que el espacio aéreo polaco fue violado durante los ataques rusos.

Los bombardeos en Ucrania mataron a al menos seis personas en Kiev y a otras dos en Leópolis, en el oeste del país, y también provocaron apagones en algunos sectores de la capital y causaron daños en tres puentes, indicaron las autoridades.

Un hombre señala hacia la planta superior de un edificio gravemente dañado en un ataque con misiles rusos en Kiev Efrem Lukatsky - AP

Esta última oleada de ataques se produjo tras una cumbre trilateral histórica en China entre Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump. Tras el encuentro, publicaron una “declaración de paz” conjunta que no hacía alusión alguna a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Rusia lanzó un ataque masivo en Ucrania en represalia por la destrucción del puente de Crimea

Tras la invasiva de estas últimas horas, muchas personas se refugiaron en las estaciones de subte de Kiev, donde durmieron en colchonetas de yoga, hamacas y tiendas de campaña.

Sale humo de un edificio gravemente dañado en un ataque con misiles rusos en Kiev Efrem Lukatsky - AP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que se trata de uno de los “mayores ataques” desde el inicio de la guerra y consideró que “Rusia intenta compensar precisamente con este tipo de terror su impotencia militar y diplomática”.

Un dron ruso cayó sobre el centro histórico de Kiev, donde se encuentran el ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano y las embajadas de Países Bajos y Austria, que sufrieron daños

El Kremlin intensificó sus ataques contra Kiev en los últimos meses, y muchos temen que este sea el invierno más duro desde que empezó la guerra, teniendo en cuenta que muchos de los bombardeos apuntan contra infraestructuras energéticas.

Agentes de las fuerzas del orden ucranianas inspeccionan un cráter frente a la dañada estación de tren de Sknyliv, tras un ataque aéreo contra Leópolis el 20 de noviembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Durante la noche, Rusia bombardeó Ucrania con una oleada de misiles y drones en un ataque masivo YURIY DYACHYSHYN - AFP

El Ministerio ruso de Defensa anunció este viernes que las fuerzas armadas del país efectuaron “bombardeos masivos utilizando armas de precisión terrestres, navales y aéreas, así como drones”.

“El ataque alcanzó instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano y terminales de almacenamiento vinculadas a la producción y el acopio de misiles de crucero, además de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de largo y medio alcance. Adicionalmente, fueron blanco infraestructura portuaria en la región de Odesa y embarcaciones marítimas utilizadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, agregó.

En esta fotografía, facilitada por los servicios de emergencia ucranianos el viernes 20 de noviembre de 2026, se observa un edificio residencial en llamas tras un ataque ruso en Zhovti Vody AP

Además de dañar los puentes de la capital, los ataques rusos de este viernes incendiaron dos edificios situados en los distritos de Obolon y de Podil, al norte de Kiev, agregó la administración militar de esa demarcación.

Por su parte, Igor Terekhov, el alcalde de la ciudad de Kharkiv, en el noreste del país, declaró que un dron ruso causó daños en un hospital. Y en la región meridional de Zaporiyia, al menos una persona murió en ataques nocturnos, indicaron las autoridades.

Un misil en Polonia

Mientras Polonia investiga, un ​portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana señaló que era probable que un misil ruso ‌hubiera cruzado la frontera hacia el país vecino.

Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, varios drones se adentraron en repetidas ocasiones en el espacio aéreo de los países del flanco oriental de la OTAN, lo que avivó las tensiones con la alianza militar y alimentó el temor ​a que la guerra se extienda.

“Confirmamos la caída de un objeto no identificado en la localidad de Nowy Lipowiec (distrito de Bilgoraj)”, ⁠escribió la Fiscalía del Distrito de Lublin en la red social X.

Las imágenes compartidas, que parecían proceder de una cámara de seguridad de una propiedad en la localidad cercana de Chmielek, mostraban una explosión en la distancia.

El primer ministro, ⁠Donald Tusk, dijo que había recibido informaciones sobre la seguridad en la zona y que, por el momento, no existía ninguna amenaza aérea. El presidente Karol Nawrocki también fue informado de la situación.

Un símbolo

La guerra, desencadenada con la invasión a Ucrania de 2022, mató a cientos de miles de personas y obligó a millones a dejar sus hogares en el sur y en el este del país.

Los ataques ucranianos de esta semana contra el puente de Kerch, un símbolo del dominio de Rusia sobre la península de Crimea, anexada en 2014, obligaron a cortar la circulación vial y perturbaron fuertemente la ferroviaria.

Ucrania ataque el puente que une Crimea con Rusia

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había interceptado 310 drones ucranianos lanzados contra el país, y las autoridades nombradas por Moscú en el este de Ucrania informaron que tres personas habían muerto en esa zona ocupada.

Invitación de Putin

Los ataques se produjeron en un momento en que Europa busca una mayor participación en las próximas negociaciones para poner fin al conflicto.

El presidente ruso insiste en que no renunciará a sus exigencias territoriales sobre las zonas de Ucrania que reivindica haber anexionado y descarta aceptar el eventual despliegue de tropas extranjeras de paz en el país.

Un hombre se encuentra frente al edificio dañado de la estación de tren de Sknyliv tras un ataque aéreo contra Leópolis el 20 de noviembre YURIY DYACHYSHYN - AFP

En este sentido, Putin reafirmó el jueves que cualquier forma de cooperación militar entre Europa y Ucrania es un “problema” para Rusia.

También se negó a que representantes europeos participen en las negociaciones indirectas con Ucrania, mediadas por Estados Unidos.

Sin embargo, afirmó que había invitado a responsables europeos a mantener conversaciones en Moscú para estudiar sus posturas, antes de decidir si pueden o no participar en las negociaciones. No precisó a quién había invitado.

Desde Berlín, Zelensky, señaló que sería un “error” que los europeos viajen a Moscú para esas conversaciones pero pidió que se los incluya en las negociaciones que tengan lugar en terceros países.

Agencias AFP y Reuters.