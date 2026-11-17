KIEV.– Ucrania atacó el ‌puente de ‌Crimea, ⁠el principal paso militar entre Rusia ​y ⁠la Crimea ⁠bajo ocupación rusa, mediante un ​ataque con drones ‌y misiles en ​represalia por los ​ataques rusos contra infraestructuras ucranianas, según dijo el martes el presidente Volodimir Zelensky, una operación muy simbólica antes de la reunión entre los líderes ruso, estadounidense y chino.

El mandatario señaló ​que el ataque constituía ⁠la séptima fase de una operación ‌“sin precedentes” que se prolongó durante varias semanas. Dijo que el servicio de seguridad de Ucrania (SBU) y el Estado ‌Mayor la habían planificado y coordinado.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to… pic.twitter.com/pgUxGrE61K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Añadió que ⁠las fuerzas ucranianas ‌habían destruido, ⁠por etapas y ⁠de camino hacia el puente, sistemas de defensa aérea, radares, equipos de guerra electrónica ‌y ​otros objetivos.

El puente de Crimea, de 19 kilómetros de longitud, que cruza el estrecho ​de Kerch, es una de las dos vías disponibles desde Moscú que conectan las redes de transporte ⁠de Rusia y la península de Crimea, que Rusia arrebató a Ucrania y anexó ilegalmente en 2014.

En el ‌pasado ha sido una ruta de abastecimiento clave para el Ejército ruso en Ucrania y se considera ampliamente como uno de los proyectos de infraestructura emblemáticos del presidente ruso, Vladimir Putin.

Captura de un video que muestra los daños en el puente de Crimea, que conecta la península con Rusia, cerca de Kerch HANDOUT - UKRAINIAN SECURITY SERVICE

Las autoridades rusas señalaron que los daños sobre el puente fueron insignificantes. Pero reportes de prensa no confirmados indicaron que el ataque repetido del martes contra el puente dañó gravemente uno de sus dos arcos. La agencia AP no pudo verificar de inmediato los reportes de que un tramo del puente se derrumbó.

El gobernador de Crimea designado por Rusia, Sergei Aksyonov, afirmó que el tráfico a través del puente ha sido suspendido e instó a la gente “a abstenerse de viajar en dirección al puente”. No mencionó ningún daño.

Pocos países han reconocido a Crimea como parte de la Federación Rusa, pero el Kremlin afirma que la cuestión está zanjada “para siempre”.

Las fuerzas de Moscú, por su parte, lanzaron misiles balísticos y drones contra Kiev, alcanzando dos de los principales puentes de la capital ucraniana y causando la muerte de al menos dos personas

Noche de ataques cruzados

El puente ha ‌sido objeto de varios ataques por parte de Ucrania desde que ⁠Putin envió soldados rusos a Ucrania en febrero de ⁠2022, y un camión bomba en octubre de 2022 causó la muerte de cuatro personas y limitó la capacidad del puente durante varios meses.

Consta de una calzada y una vía férrea separadas, ambas sostenidas por pilares de hormigón, que dan paso a un tramo más ancho sostenido por ‌arcos de acero en el punto por donde pasan los barcos entre el mar ⁠Negro y el mar de Azov, de menor extensión.

El ataque nocturno se produjo tras una intensificación de los ataques rusos en los últimos meses ‌contra puentes en Ucrania, incluidos los de ​la capital, Kiev.

Vista del Puente Norte de Kiev, dañado tras un ataque con misiles rusos Riccardo Paris - ZUMA Press Wire DPA

El lunes por la noche, el Ejército ruso atacó dos puentes sobre el río Dniéper en ‌Kiev, ‌así ⁠como otras infraestructuras, según el alcalde Vitali Klitschko, mientras Moscú lanzaba también drones y misiles contra otras zonas del país.

“Según la información preliminar, se ​han producido ⁠impactos en ⁠los puentes Norte y Sur de la capital”, escribió Klitschko en Telegram. El ataque dañó ​parcialmente la red de metro, provocó algunos cortes de agua y electricidad, así ‌como restricciones de tráfico.

La circulación está interrumpida en los dos puentes, añadió.

Por otro lado, en la península de Crimea, dos personas murieron en un “ataque llevado a cabo por un dron enemigo en el distrito de Leninski”, según Aksyonov.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 1441 drones ucranianos, la segunda cifra diaria más alta del año, durante ataques nocturnos masivos.

Un trabajador observa los daños en el Puente Sur, alcanzado por un ataque con misiles rusos, en Kiev, Ucrania Evgeniy Maloletka - AP

Esta ola de ataques se produce pese a los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra en Ucrania. El diálogo tropieza con profundas discrepancias entre Moscú y Kiev.

Rusia quiere un acuerdo amplio para reescribir “la arquitectura de seguridad de Europa”. Desde hace años ha pedido restricciones a la presencia de la OTAN en Europa central y oriental y limitaciones en el despliegue de tropas y equipos extranjeros en Ucrania.

Kiev y Europa exigen un alto el fuego en la guerra como paso previo para cualquier discusión sobre el tema.

El lunes los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff participaron en conversaciones con Ucrania y, “por primera vez, Europa estuvo plenamente representada” por los mismos “que la representarán en las negociaciones con los rusos”, destacó Zelensky.

Temor en Europa

La aparente escalada de los ataques aéreos se produjo mientras Rusia y Ucrania esperan una fecha para la próxima ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos destinadas a poner fin a la guerra.

Putin llegará el jueves a Shenzhen, en el sudeste de China, para reunirse con sus homólogos chino, Xi Jinping, y norteamericano, Donald Trump, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Muñecas rusas tradicionales de madera con las figuras de Xi Jinping, Trump y Putin, a la venta en una tienda de regalos de Moscú IGOR IVANKO - AFP

Este encuentro trilateral hace temer a Europa y a Ucrania que Rusia busque imponer una especie de “nuevo Yalta”, en referencia a la conferencia de 1945 durante la cual los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido dividieron el continente europeo en zonas de influencia, sentando las bases de la Guerra Fría.

El Kremlin rechazó todas las comparaciones con Yalta, “que no tienen nada que ver con la realidad”, declaró el lunes por la noche el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, citado por las agencias rusas.

El encuentro del jueves en Shenzhen entre Putin, Trump y Xi se llevará a cabo el mismo día que una reunión en Berlín de la “Coalición de voluntarios”, que reúne a los aliados de Kiev, y a la que, según la plataforma de información Axios, participarán los emisarios estadounidenses Witkoff y Kushner.

Agencias AP, AFP y Reuters