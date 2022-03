Rusia-Ucrania: Volodomir Zelenski apuntó contra la OTAN y le cargó responsabilidad por las muertes

Mientras persiste la ofensiva rusa, las víctimas civiles crecen y los daños en las principales ciudades se multiplican, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski apuntó de lleno contra la OTAN, la alianza militar que integra Estados Unidos junto a varios países europeos, y le cargó la responsabilidad por las muertes que se produzcan en la guerra.

Zelenski criticó a la Organización del Atlántico Norte -a la que buscaba incorporarse antes de la invasión rusa- por rehusarse a imponer una zona de exclusión aérea sobre su país. Para el líder ucraniano, esa inacción de la OTAN habilita a que Rusia intensifique sus ataques aéreos.

“Todas las personas que mueran a partir de este día también morirán debido a ustedes por su debilidad y falta de unidad”, manifestó Zelenski, este viernes por la noche.

Zelenski criticó la decisión de la OTAN de no intervenir

El mandatario insiste desde hace tiempo que la OTAN debe declarar una zona de exclusión aérea y considera que el equipamiento militar brindado es insuficiente. “La alianza (por la OTAN) ha dado luz verde a los bombardeos de ciudades y pueblos ucranianos al rehusarse a crear una zona de exclusión aérea”, lanzó.

En efecto, la OTAN se rehusó a imponer una zona de restricción aérea, al advertir que hacerlo podría provocar una guerra generalizada en Europa contra Rusia. Dado que Vladimir Putin posee “bombas atómicas” y que ya ha amenazado con utilizarlo, si eso ocurriera, el conflicto podría escalar a un nivel significativamente mucho más grande. Sin embargo, esa explicación no convence a Zelenski.

El pedido de una zona de exclusión aérea tiene una justificación para Kiev. Según el análisis del Ministerio de Defensa, Rusia pudo conseguir hasta ahora mayor “éxito” en el ataque aéreo que en el desplazamiento terrestre de las tropas terrestre.

De esta manera, más allá de la solidaridad internacional, el líder ucraniano reclama acciones concretas. “Todo lo que la alianza pudo hacer hasta hoy fue hacer pasar, a través de su sistema de abastecimiento, 50 toneladas de diésel para Ucrania”, espetó. Y chicaneó: “Tal vez para que pudiéramos quemar el Memorándum de Budapest”.

El mandatario ucraniano hizo referencia así a las garantías de seguridad que le habían sido concedidas a Ucrania en 1994 a cambio del retiro de las armas nucleares que se hallaban en su territorio producto del tiempo en el que se encontraba bajo dominio de la ex Unión Soviética.

“Ustedes no podrán pagarnos con litros de combustible los litros de nuestra sangre derramada por nuestra Europa común”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que los ucranianos continuarán resistiendo y que ya han destruido los planes de Rusia para efectuar una invasión relámpago tras “soportar nueve días de oscuridad y maldad”. “Somos guerreros de luz”, dijo. “La historia de Europa recordará esto para siempre’'.

Además, Zelensky hizo un llamado a la solidaridad a varias ciudades europeas. Durante el mensaje que dio a través de Zoom, el mandatario animó a Europa a respaldar a Ucrania y pidió un momento de silencio para honrar a los que han caído en esta guerra.

“Me gustaría pedirles que no se queden callados. Me gustaría que salieran a la calle y apoyaran a Ucrania, nuestros esfuerzos y nuestra lucha. Si Ucrania no resiste, Europa no resistirá. Si nosotros caemos, ustedes caerán, así que por favor no se queden callados, no se hagan los ciego ante esto”, enfatizó.

Según el último relevamiento, ya hay más de 300 víctimas civiles en la guerra en la población ucraniana.

Con información de AP