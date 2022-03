Todos contra Jorge Rial: mientras Pampito Perelló Aciar se defendía, Carmen Barbieri reveló que el conductor la hizo echar de América TV

“¿Qué pasó con Jorge Rial? ¿Tenés algún problema personal con él?”, le preguntó Carmen Barbieri a Pampito Perelló Aciar este viernes, ni bien comenzó Mañanísima. Tras negar tener un mal vínculo con el conductor, el periodista del ciclo de Ciudad Magazine explicó los motivos del enojo del chimentero y le contestó en vivo. Ante su descargo, Barbieri defendió a su panelista y contó una mala experiencia que tuvo con el ex Intrusos tiempo atrás.

“Tengo cero problema con él. Rial es la primera persona con la que me saqué una foto cuando vine a estudiar. Uno que siempre quiso hacer periodismo, es como que periodistas así marcan nuestro camino”, comentó Pampito sorprendido por los dichos de Rial en su programa de radio. “No le falté el respeto. En el programa de [Fabián] Doman y acá contamos que estaba separado, alguna vez contamos las escenas de celos de Romina Pereiro a Jorge”, continuó, mientras lanzó un comentario picante hacia la nutricionista: “No sé con quién piensa que se casó, ¿con Jesús?” .

“Ellos siempre hicieron pública su relación, ella trabaja en el medio. Lo que conté fue con mucho respeto. Hoy cambió la forma de hacer periodismo de espectáculos, jugamos a ser picantes, pero ya no es como antes que se pegaba hasta hacer sangrar a alguien”, reflexionó dando a entender que el tipo de periodismo que hacía el conductor en Intrusos ya no va más.

Lo que enojó a Rial es que Pampito dejo entrever que el periodista estaba saliendo con una periodista de C5N, algo que el conductor del ciclo radial Argenzuela se encargó de refutar mientras confirmaba su separación. “ Mucho se está hablando de mi separación y la verdad que hay toda una familia atrás y son temas que afectan mucho. Lo que tengo para decir es que efectivamente estamos separados con Romi. Especulan, tiran que estoy saliendo con una periodista de C5N. Yo a C5N entré dos veces, y fui a arreglar mi contrato ”, explicó desmintiendo la información.

Y enseguida le dedicó unas palabras a Pampito, a quien tildó de “acosador”: “ Su laburo es acosar. Primero, buscate un nombre real, Pampito, no sé ni cómo te llamas. Preocúpense por sus historias, chicos, que las tienen. Saben quién soy, cómo me manejo, me conocen. Si quieren venir por el monstruo, vengan ”, finalizó en tono amenazante.

Sin dudas, esta actitud molestó al panelista de Ciudad Magazine, que se encargó de contestarle en vivo este viernes. “ Cerró el tape como es él, con esa cosa de amenazar y amedrentar. Siempre intento trabajar con respeto y sin dañar a nadie. Yo no acosé a nadie ”, sostuvo Perelló Aciar, al tiempo que contó que Romina Pereiro también se comunicó con él vía Instagram. “Ayer tenía un mensaje de ella muy enojada y le pedí disculpas. Nadie les mandó una cámara ni nada para hablar con ellos. Hoy es impensado hacer eso de perseguirlos en un auto o esperarlos en la puerta de la casa”, advirtió.

“ Parece que Jorge no está acostumbrado a que hablen de su vida. Él está acostumbrado a hablar de los demás, pero no que hablen de él ”, disparó Barbieri tomando una clara postura a favor de su compañero. “Él siempre fue intocable. Lo del nombre es una chicana tonta para ningunearme. Lo que me molesta es esa cosa de ‘no me busquen’, esa cosita de amenaza hacia todo el que se atreva a hablar de él”, agregó Pampito.

“¿Cómo no vamos a poder hablar de él? Si él habla de todos nosotros... ¡Y cómo habla!”, interrumpió la capocómica, dejando en claro una tensión no resuelta con el conductor. Inmediatamente, el panelista leyó el mensaje que la nutricionista le envió por redes: “No te conozco, pero me contaron que todos los días tenés algo para inventar de mí y de mi familia. Te pido por favor que dejes de inventar información. No tenés la más mínima idea de nada, pero con tal de hablar y decir algo lo hacés. Inventás cualquier cosa y hay chicos de por medio que sufren con las boludeces que decís”, escribió enojada.

“No sos respetuoso porque estás mintiendo. Estás diciendo cosas que jamás dije o hice. No es mi intención discutir con vos, así que si sos periodista confirmá la información antes. Leer y estudiar nunca está de más, y ser buena gente menos”, remató la profesional en su mensaje a Perelló Aciar.

“Rial me echó de América”

Barbieri aseguró que Rial la echó de América por un comentario que hizo sobre el rating de Viviana Canosa

Sin embargo, lo más inesperado ocurrió minutos después, cuando Pampito le preguntó a la actriz si alguna vez había padecido al “monstruo”. Sorpresivamente, Barbieri lanzó: “Sí, a mí me echó de América”. Ante la mirada atónita del equipo, la conductora explicó lo que sucedió cuando se encontraba al frente del programa Cómplices y testigos, en 2003, por la señal de Palermo.

“ Me echó elegantemente. En ese momento estaba Viviana Canosa en otro canal compitiendo con Intrusos. Estaba con un punto arriba de rating esa semana y yo le dije a Luis Ventura y a Marcela Coronel: ‘¿Cómo se sienten que la Canosa le está llevando un punto arriba?’. Cuando vino la maquilladora me dice: ‘No sabés los gritos de Jorge Rial’, y yo dije: ‘¿Qué, me va a echar?’ Él manejaba la parte artística del canal en ese momento. Y me dijo: ‘Peor’ ”, recordó Barbieri.

Si bien Rial no la echó directamente, según la capocómica hizo de todo para que ella tomara la decisión de abandonar su ciclo. “ Mi programa salía en Fitz Roy y me mandaron a hacerlo a Gorriti y después a La Plata. Y yo no podía ir hasta allá todas las mañanas. Después, me sacaron el camarín y me cambiaba en el baño del bar de enfrente. Fue una forma de sacarme de encima elegantemente ”, reveló.