Salud del Papa: ¿cuándo operan a León XIV para extirparle el nódulo del pulmón?

El papa León XIV se internará este martes en un hospital italiano para operarse y remover un nódulo en el pulmón. La noticia —que cobró mayor relevancia en la Argentina debido a la visita programada del Sumo Pontífice para el 8 de noviembre— fue dada al finalizar la oración del domingo desde el Vaticano, apenas dos días antes de que se concrete la cirugía.

Tras una mañana de actividad de trabajo normal, el director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, confirmó que este martes cerca del mediodía, el Papa se internará en el hospital Gemelli —en donde los pontífices tienen un sector especialmente preparado para ellos—, en donde se someterá a la cirugía, probablemente durante la misma jornada.

“Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”, anunció León durante la celebración en el Palacio Apostólico. “Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días”, detalló.

Esta afección, comúnmente conocida como una “mancha en el pulmón”, suele detectarse mediante estudios por imágenes y puede tener causas benignas o malignas. Un nódulo pulmonar es un pequeño bulto que en las radiografías se observa como una mancha blanca sobre el tejido pulmonar normal y, en general, mide hasta 30 milímetros de diámetro.

El anuncio del Papa

La intervención puso en duda su próximo viaje a la Argentina, en el que también está prevista una visita previa a Uruguay y el destino final en Perú, país en donde el Papa vivió más de 20 años y de donde tiene nacionalidad desde 2015.

Poco después de que se conociera la noticia, Bruni respondió preguntas de periodistas y aseguró que el post-operatorio será de, por lo menos, siete días. “Puedo precisar que la operación está prevista para los próximos días y que el tiempo previsto para la internación post-operatoria en el Hospital Gemelli es de alrededor de una semana”, dijo.

Asimismo, fuentes vaticanas indicaron a LA NACION que, probablemente, la aceleración de la operación fue para no tener que renunciar a la gira programada por América Latina. En tanto, desde la Iglesia argentina dijeron a este medio que por el momento no tenían ninguna información del tema. “Rezamos por su intervención y la buena evolución de su salud”, señalaron desde el Arzobispado porteño.

El Papa cuando leyó el anuncio de su cirugía Gregorio Borgia - AP

Según la agencia ANSA, “por el momento, la agenda del Papa permanece sin cambios, salvo por los compromisos inmediatos de la próxima semana. También se confirma, de momento, el viaje apostólico previsto para noviembre”.

El mismo Papa, por su lado, confirmó su firme intención de cumplir su viaje a la Argentina. Así lo aseguró a LA NACION monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan, que tuvo este lunes por la mañana una audiencia de media hora con el Sumo Pontífice en la biblioteca del Palacio Apostólico. Según relató, lo vio en muy buen estado, “muy sereno” y tranquilo pese a la inminente operación, y se despidió con un “hasta pronto”.