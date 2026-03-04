LA NACION

La respuesta de Sánchez a Trump luego de que anunciara que cortará todo el comercio con España

El presidente del gobierno español se refirió a las amenazas del jefe de Estado sobre romper relaciones comerciales con Madrid; “Así es como empiezan los grandes desastres”, afirmó

Donald Trump junto a Pedro Sánchez.Evan Vucci - AP

MADRID (Reuters).- España se opone al “desastre de la guerra” que se está librando en Medio Oriente, dijo este miércoles el presidente Pedro Sánchez tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de romper relaciones comerciales con Madrid por su postura ante el conflicto.

“Así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad (...) No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas”, afirmó en un discurso.

Las tensiones entre los dos aliados de la OTAN aumentaron después de que Sánchez denunciara los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán como imprudentes e ilegales, y posteriormente prohibiera a los aviones estadounidenses utilizar las bases navales y aéreas del sur de España para la ofensiva contra Teherán.

