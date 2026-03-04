La respuesta de Sánchez a Trump luego de que anunciara que cortará todo el comercio con España
El presidente del gobierno español se refirió a las amenazas del jefe de Estado sobre romper relaciones comerciales con Madrid; “Así es como empiezan los grandes desastres”, afirmó
- 1 minuto de lectura'
MADRID (Reuters).- España se opone al “desastre de la guerra” que se está librando en Medio Oriente, dijo este miércoles el presidente Pedro Sánchez tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de romper relaciones comerciales con Madrid por su postura ante el conflicto.
“Así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad (...) No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas”, afirmó en un discurso.
Las tensiones entre los dos aliados de la OTAN aumentaron después de que Sánchez denunciara los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán como imprudentes e ilegales, y posteriormente prohibiera a los aviones estadounidenses utilizar las bases navales y aéreas del sur de España para la ofensiva contra Teherán.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Pedro Sánchez
“Queda gobierno para rato”. Los rumores sobre la salud de Sánchez desatan un duro cruce con una diputada del PP
Acusaciones de abuso sexual. Julio Iglesias demandó a la vicepresidenta de España por "calumnias" y le exige una indemnización
Socialistas en la mira. Otro caso de abuso sexual golpea al gobierno de Pedro Sánchez con la renuncia del jefe de la Policía Nacional
- 1
La guerra en Medio Oriente se expande a múltiples frentes y crece la alarma mundial
- 2
Este es el momento más impredecible de Medio Oriente en medio siglo: cuáles son los mayores riesgos y oportunidades
- 3
Dos drones impactaron contra la embajada de los Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita
- 4
Israel lanzó un ataque contra la sede central del liderazgo del régimen iraní, en el centro de Teherán