MADRID.- El intento del popular Alberto Núñez Feijóo de gobernar en España está destinado al “fracaso”, y el próximo ejecutivo será “progresista”, lo que supondrá una “magnífica noticia” para el país. Así lo consideró el primer ministro y líder socialista Pedro Sánchez hoy en un acto de su partido en Galicia, convencido de que su gobierno saldrá adelante.

“Habrá un gobierno progresista, estoy seguro”, añadió, “y serán otros cuatro años de progreso y avances en términos de derechos y libertades”.

Pedro Sánchez, primer Ministro de España, habla en el Festival de las Rosas del Partido Socialista de Galicia (PSdeG) Álvaro Ballesteros - EUROPA PRESS

Para lograr este objetivo, Sánchez reiteró, como ya dijo tras las elecciones generales del 23 de julio, que está dispuesto a buscar apoyo parlamentario “incluso bajo las piedras”.

Sánchez no hizo menciones sobre la posibilidad de avanzar en una ley de amnistía a los encausados en el proceso soberanista de Cataluña, la principal exigencia de Junts per Catalunya en las negociaciones con el PSOE.

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió en redes sociales a que su partido no aceptará que le impongan condiciones en las negociaciones de investidura y que no renunciará a la unilateralidad- la posibilidad de llevar adelante otro proceso soberanista-, como sugirió la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien apuntó que un posible acuerdo “no cabe la unilateralidad”.

“No somos nosotros los que necesitamos apoyos para ir a la investidura. Las condiciones no las pone quien pide ayuda. Esto es al revés”, apuntó Puigdemont.

En una entrevista con La Vanguardia, Díaz se mostró partidaria de aprobar la amnistía, pero reforzó que la unilateralidad quedaría afuera de cualquier acuerdo para formar gobierno.

Los conflictos políticos deben solucionarse con diálogo.



Ese es el objetivo de la amnistía: un acuerdo amplio donde debe estar la sociedad civil, las fuerzas políticas y organizaciones sindicales y empresariales, que culminaría con una Ley que nos permita avanzar. pic.twitter.com/F5aHsyjLcd — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 17, 2023

“La amnistía no es una ley, sino que acaba en una ley. Hay un conflicto político que puede ser objeto de un acuerdo político y social. Un conflicto al que nunca debimos haber llegado. ¿Y por qué hablo de acuerdo político y social? Porque en ese acuerdo también deberían estar los empresarios y los sindicatos, la sociedad civil… Un amplio acuerdo que culminaría con una ley orgánica. Este es el proceso al que podemos ir”, señaló.

Y añadió sobre la unilateralidad: “El acuerdo debe ser amplio y me van a permitir que les diga que en ese acuerdo no cabe la unilateralidad. Donde hay un acuerdo no caben unilateralidades. Cuando una parte se sienta a negociar ya está renunciando a la unilateralidad”.

Contra el PP

El presidente del Gobierno en funciones arremetió en su discurso contra el líder del Partido Popular (PP) y se refirió a la “descomunal pérdida de tiempo” en el intento de investidura de Núñez Feijóo.

“Feijóo será el jefe de la oposición porque habrá un Gobierno progresista. Eso es lo que va a pasar. El PSOE seguirá gobernando cuatro años más”, insistió Sánchez.

Frente a las críticas, Núñez Feijóo defendió su derecho a ir al debate de investidura tras ser “el ganador” en las elecciones y recibir el mandato del rey Felipe VI. “Defenderemos la libertad y la igualdad de los españoles aunque nos cueste la Presidencia del Gobierno”, dijo.

Vamos a defender la igualdad y la libertad de los españoles, vivan donde vivan, voten lo que voten y nos cueste lo que nos cueste.



El Gobierno de España tiene que ser el Gobierno de todos y no de una élite política concreta.



No nos vamos a callar 🇪🇸 pic.twitter.com/pfEkZ6AEDJ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 17, 2023

El PP a priori no cuenta con los votos suficientes para ser elegido presidente del Gobierno.

En un acto en Santiago de Compostela, con Sánchez a pocos kilómetros, Feijóo remarcó que no es “una pérdida de tiempo cumplir y hacer cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir el mandato del jefe del Estado” o “cumplir y tener respeto por el resultado de las urnas”, y garantizó que el PP “construirá el futuro de España”.

El Partido Popular es una “garantía” de compromiso con la Constitución, afirmó Feijóo. “Vamos a seguir luchando porque España nos necesita más que nunca”.

Agencias ANSA, DPA y diario El País

