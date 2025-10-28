Scott Bessent volvió a destacar el triunfo de Milei y lanzó nuevas críticas contra la senadora Warren

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a destacar el triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo -en las que cosechó 41% de apoyo en una remontada épica- y también lanzó nuevas críticas contra la senadora demócrata Elizabeth Warren, a quien llamó, como en otras ocasiones, “american peronist” por estar en contra del swap de US$20.000 millones para la Argentina.

“Así como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expandió el Partido Republicano a todos los trabajadores estadounidenses, está haciendo lo mismo a nivel mundial. El apoyo del país al gobierno del presidente Milei generó esperanza en una solución del sector privado para poner fin a décadas de mala gestión económica y pobreza”, escribió el funcionario de gran influencia en su cuenta de X en defensa de la línea de crédito en una señal de apoyo a la administración libertaria.

Después de eso, renovó sus críticas a la senadora Warren. “Debería avergonzarse por intentar frustrar una vida mejor para los ciudadanos más vulnerables de un valioso aliado de Estados Unidos. En cambio, debería centrarse en los trabajadores estadounidenses y votar a favor de reabrir el gobierno ahora”, apuntó, también en referencia al “shut down” del gobierno norteamericano, ocurrido el 1 de octubre tras la falta de acuerdo en el Congreso.

Just as @POTUS expanded the Republican Party to all working Americans, he is doing the same thing globally. The USA support of President @JMilei’s Government created hope for a private sector solution to ends decades of economic mismanagement and poverty.@SenWarren should be… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 28, 2025

Luego, agregó: “De lo contrario, tanto ella como todos sus compañeros peronistas americanos [’american peronists’] en el Senado se encontrarán apropiadamente etiquetados como los Grinches (personaje de un cuento infantil que arruina la diversión de los demás durante las fiestas) que robaron el Día de Acción de Gracias a los millones de estadounidenses que están tratando de mantener a sus familias, viajar y estar con sus seres queridos en esta temporada de fiestas”.

Junto a su mensaje, Bessent replicó un artículo del prestigioso medio estadounidense The Wall Street Journal titulado “Las villas de la Argentina abandonaron el peronismo y le dieron a Milei la victoria”. En la nota, se habla de cómo los ciudadanos de menores ingresos -sector que tradicionalmente votaba al peronismo- viraron su voto hacia los libertarios.

En varias oportunidades, Warren -así como integrantes del Partido Demócrata- criticó la ayuda financiera a la Argentina. La senadora le había pedido a Bessent que brindara las razones por las cuales el Departamento del Tesoro negociaba un rescate multimillonario en medio del cierre del gobierno, que ha restringido el funcionamiento federal en Estados Unidos.

“La transacción, que prometía beneficiar a los ‘grandes gestores de fondos’ e ‘inversores adinerados’ a costa de los agricultores y contribuyentes estadounidenses, fue ampliamente entendida como una medida destinada a impulsar al presidente Milei, amigo personal del presidente Trump, en medio de las elecciones de mitad de mandato del país”, apuntó Warren la semana pasada.

Además, la senadora demócrata fue autora de un proyecto de ley para “detener este rescate” a la administración de Milei, llamado “No Argentina Bailout Act”.

El presidente Donald Trump y su par Javier Milei, a su llegada a la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) Mark Schiefelbein - AP

El auxilio financiero a la Argentina se convirtió en un frente interno para la administración Trump, con crecientes críticas de los demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y de sectores agropecuarios, como los productores de soja y, recientemente, los ganaderos.

En la Casa Blanca durante la reunión con Milei, Trump condicionó el auxilio financiero al resultado de las elecciones del domingo. De lo contrario, el mandatario aseguró que no sería “generoso” con la Argentina. Ahora, la administración libertaria tiene un respiro tras el resultado.