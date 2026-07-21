Se conocieron los detalles del escabroso asesinato de una exdiputada británica

Nuevos detalles se conocieron este martes sobre el asesinato de la reconocida exparlamentaria británica Ann Widdecombe, un hecho que conmociona a Reino Unido. La popular dirigente política había sido hallada muerta el pasado jueves en su vivienda rural de Haytor, en el suroeste de Inglaterra, con lo que la policía había descrito como “lesiones graves”.

Este martes los fiscales informaron al Tribunal de Magistrados de Westminster que la exdiputada conservadora fue golpeada en la cabeza 21 veces con un martillo, en un ataque que ocurrió mientras almorzaba y que fue captado por las cámaras de seguridad del hogar.

El asesinato de la mujer de 78 años, portavoz del partido antiinmigración Reform UK, reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los políticos, diez años después del asesinato de la diputada laborista Jo Cox.

Policía frente a la casa de la exlegisladora Ann Widdecombe, en Haytor, Inglaterra, después de que fuera hallada muerta en su domicilio el jueves con heridas graves Matt Keeble - PA

El principal sospechoso

Un hombre de 28 años, identificado como Joshua Kerry, compareció el martes ante dos tribunales de Londres. Kerry ya había sido detenido como principal sospechoso y luego fue arrestado nuevamente bajo cargos vinculados a la comisión, preparación o instigación de actos terroristas, informó la Policía Antiterrorista del Sureste.

Aunque las fuerzas de seguridad habían descartado inicialmente que Kerry tuviera un móvil político, poco después la policía antiterrorista anunció que se hacía cargo de la investigación y que el hecho se trató de “un ataque selectivo”. El jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, indicó el lunes que los investigadores tratan de determinar si existía “una posible motivación política”.

Según el fiscal Kashif Malik, Kerry ingresó a la propiedad el 8 de julio en un Vauxhall Corsa rojo. Entró por la puerta principal con guantes negros puestos y le preguntó a Widdecombe: “¿No tendrá por casualidad tarjetas bancarias y un documento de identidad?”.

Poco después, la fiscalía asegura que la golpeó con un martillo, la tiró de la silla y le robó la cartera.

Los diputados de Reform UK Danny Kruger y Lee Anderson, el portavoz de asuntos de interior Zia Yusuf y el líder adjunto Richard Tice sostienen una corona de flores mientras rinden homenaje cerca de la residencia de la política británica Ann Widdecombe en Haytor Eleanor Storey - PA Wire DPA

Kerry permaneció tan solo dos minutos en la residencia. El cuerpo de Widdecombe fue descubierto por el jardinero que trabajaba en la propiedad. La asistente personal de la exdiputada le había pedido al empleado que chequee si la mujer se encontraba bien, ya que el día anterior la dirigente debía salir en una entrevista por televisión, en el programa de Matt Allwright de Channel 5, y no se presentó.

El acusado compareció ante los tribunales y quedó bajo prisión preventiva en la cárcel de Belmarsh, en el sureste de Londres. La BBC reportó que el fiscal Alistair Richardson afirmó que el ataque contra Widdecombe se llevó adelante con “una ferocidad y violencia extremas”.

Extensa carrera política y posturas polarizantes

La exlegisladora tuvo una extensa carrera política como miembro del Partido Conservador entre 1987 y 2010, período en el que ocupó cargos relevantes, entre ellos el de ministra de Prisiones durante el gobierno de John Major. Su estilo directo y sus firmes convicciones la convirtieron en una figura reconocible dentro del ala más tradicional del partido.

Ann Widdecombe BEN STANSALL - AFP

Tras dejar el Parlamento, Widdecombe mantuvo una alta visibilidad pública. Participó en programas de entretenimiento como “Strictly Come Dancing” y “Celebrity Big Brother”, lo que amplió su perfil más allá de la política. En paralelo, profundizó su posicionamiento euroescéptico y se alineó con movimientos que impulsaban la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

En los últimos años, se había sumado al Partido del Brexit y luego a Reform UK, liderado por Nigel Farage, donde actuaba como vocera. Su firme postura contra la inmigración y sus críticas a la ampliación de derechos LGBTQ+ la convirtieron en una figura de polarización, aunque colegas y allegados destacaban su trato afable en el plano personal y su sentido del humor.

Con información de AFP y Reuters