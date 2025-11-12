Se deja de acuñar el “penny”, la moneda de un centavo de dólar en EE.UU., por su costo de producción

FILADELFIA, Estados Unidos.- En 1793, un centavo podía comprarte una galleta, una vela o un caramelo.

Hoy en día, muchos se encuentran en cajones o frascos de vidrio y básicamente se dejan de lado o se coleccionan como amuletos de la suerte.

Pero su suerte está a punto de acabarse.

La Casa de la Moneda en Filadelfia acuñará su último centavo en circulación este miércoles, ya que el presidente ha cancelado la moneda debido a que el costo de fabricarlas supera su valor.

El presidente Donald Trump ha ordenado su desaparición a medida que los costos ascienden a casi cuatro centavos por centavo y la valoración de un centavo se vuelve algo obsoleta.

El anuncio de Trump provocó que las estaciones de servicio, los restaurantes, las cadenas de comida rápida y las grandes tiendas ajustaran los precios y redondearan las transacciones en efectivo.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha estado fabricando “pennies” en Filadelfia, el lugar de nacimiento de la nación, desde 1793, un año después de que el Congreso aprobara la Ley de Monedas.

Desde 1909, el perfil del presidente Abraham Lincoln adorna el anverso de la moneda de zinc y cobre.

Hoy en día, hay miles de millones de ellos en circulación, pero rara vez son esenciales para las transacciones financieras en la economía moderna o en la era digital.

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado pennies que literalmente nos cuestan más de dos centavos”, escribió Trump en una publicación en línea en febrero, mientras los costos seguían aumentando. “¡Esto es tan derrochador!”, agregó.

Aun así, muchas personas sienten nostalgia por ellos, viéndolos como amuletos de la suerte o divertidos de coleccionar.

Y algunos minoristas han expresado preocupaciones en las últimas semanas a medida que las existencias se agotaban y se acercaba la última producción.

Dijeron que la eliminación fue abrupta y no hubo orientación del gobierno federal sobre cómo manejar las transacciones con los clientes.

Algunos redondearon los precios a la baja para evitar dar menos cambio, otros suplicaron a los clientes que trajeran el cambio exacto y los más creativos entre ellos ofrecieron premios, como una bebida gratis, a cambio de un montón de centavos.

“Hemos estado abogando por la abolición del centavo durante 30 años. Pero esta no es la forma en que queríamos que sucediera”, declaró Jeff Lenard de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (kioscos) el mes pasado.

Mientras tanto, algunos bancos comenzaron a racionar las existencias, un resultado algo paradójico del esfuerzo por abordar lo que muchos ven como un exceso de monedas.

Durante el último siglo, aproximadamente la mitad de las monedas fabricadas en las Casas de la Moneda en Filadelfia y Denver han sido centavos.

El subsecretario del Tesoro Derek Theurer y el Tesorero Brandon Beach estuvieron presentes en Filadelfia el miércoles por la tarde para la última producción.

El Departamento del Tesoro espera ahorrar 56 millones de dólares al año en materiales al dejar de fabricarlos. En el año fiscal 2024, el centavo representó el 57% -o 3.200 millones-dela producción total de la Casa de la Moneda, de las 5.610 millones de monedas en circulación.

La moneda seguirá siendo de curso legal y se calcula que hay unos 300.000 millones en circulación, “una cantidad muy superior a la necesaria para el comercio”, según el Tesoro.

Sin embargo, aún tienen una mejor relación costo de producción-valor que el “nickel”, la moneda de cinco centavos, que cuesta casi 14 centavos fabricar.

El “dime”, la moneda de 10 centavos, en comparación, cuesta menos de seis centavos producir y el “quarter”, el cuarto de dólar, cuesta casi 15 centavos.

Estados Unidos se une así a países como Canadá, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda en la eliminación progresiva de sus monedas de menor valor, redondeando las transacciones en efectivo al alza o a la baja hasta los cinco céntimos más próximos, al tiempo que se mantienen exactos los pagos electrónicos.

