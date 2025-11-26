Uruguay: se incendió un local de pirotecnia y evacuaron a los vecinos de la zona

Un gran incendio en un local de fuegos artificiales en Montevideo, Uruguay, generó tensión y miedo durante la mañana de este martes. Los vecinos del barrio Reus debieron evacuar sus casas por la peligrosidad de las llamas y los bomberos tuvieron que cortar el tránsito en la zona para poder llevar adelante las tareas de extinción. No hubo muertos ni heridos de gravedad.

Según informaron los voceros de Bomberos al diario local El País, las llamas se produjeron alrededor de las 10:47 en un local de unos 80 metros cuadrados y dos pisos, y los miembros del personal de emergencia lo catalogaron como un incendio de “importantes dimensiones”. “Al momento se trabaja con dos camiones cisternas del Cuartel Centenario, dos dotaciones del Destacamento de Centro-Cordón y una del Destacamento de Maroñas“, habían señalado inicialmente.

El fuego fue extinguido alrededor de las 12:40 y durante las siguientes horas se continuó con las labores de enfriamiento. De momento se desconocen las causas por las que se originó el incendio, aunque un departamento de investigación trabaja al respecto.

Si bien no se registraron heridos de gravedad, una mujer que vive en una vivienda encima del local, y que padece asma, fue rescatada por los empleados del comercio. Debió ser atendida por un “leve principio de intoxicación”.

Evacuación

Por la magnitud del incendio y debido a que el local se encuentra en una zona comercial y con mucho tránsito, se ordenó la evacuación en las viviendas linderas para que los Bomberos pudieran realizar sus tareas.

Desde la Intendencia de Montevideo se comunicó que uno de los autos que se encontraba estacionado en la puerta del local, ubicado en Domingo Aramburú y Porongos, sufrió daños por los fuegos artificiales.

Un incendio de grandes dimensiones se registró en la mañana de este martes en un depósito de pirotecnia en el barrio Reus. El incidente sorprendió a trabajadores y clientes de la zona y los fuegos artificiales salieron disparados hacia la calle.



🔗 https://t.co/p3GY1lH6xw pic.twitter.com/bpsa3QZI2v — Telenoche (@TelenocheUy) November 25, 2025

“Yo estaba trabajando. Me llamó un vecino y me dijo que había habido una explosión en la esquina. Yo vivo al lado, así que salí disparando y ahí me acordé que tengo a mi perrita que estaba sola. Me imaginé la peor escena, pero por suerte no hubo pérdidas. Aparentemente no hubo humo ni nada. Entré con un bombero a mi casa. Al lado del edificio está todo bien”, expresó una de las vecinas de la zona en diálogo con Telenoche Uruguay tras el incendio.

Además se refirió a la vecina de arriba del local que debió ser asistida. “Hace unos años vive ahí. Es una señora que tiene poca movilidad, le cuesta y anda con bastones. Pero tengo entendido que la pudieron sacar a tiempo”, contó.

Horas después del episodio, el Ministerio del Interior de Uruguay emitió un comunicado. “Más de 30 bomberos y varias dotaciones, con apoyo del Centro de Comando Unificado, trabajaron en un incendio de grandes dimensiones en un local de venta de fuegos artificiales en el barrio Reus. El fuego se encontraba generalizado al arribo de la primera dotación, con deflagraciones y explosiones debido al material altamente inflamable. El Departamento de Investigación de Siniestros trabaja para determinar el origen del incendio“, indicó.