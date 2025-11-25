La millonaria suma por la que se vendió un raro cómic de Superman hallado por tres hermanos en la casa de su madre

Una copia del primer número de “Superman”, hallada por tres hermanos mientras ordenaban la casa familiar, se subastó por más de US$9 millones en Texas, donde fue presentada como “el cómic más caro del mundo”.

Los hermanos descubrieron el ejemplar en 2024 dentro de una caja oculta bajo diarios viejos, polvo y telarañas, en la vivienda de su madre fallecida en San Francisco, California. Antes de morir, la mujer les había advertido que conservaba una “colección significativa” que atesoraba desde la Segunda Guerra Mundial.

Según relató Lon Allen, vicepresidente del área de cómics de Heritage Auctions, no habían dado con aquel “tesoro” hasta que decidieron poner la propiedad en venta y comenzaron a revisar pertenencias de la familia.

Tras el hallazgo, los hermanos se comunicaron con la casa de subastas. El vicepresidente de Heritage Auctions viajó a San Francisco en 2025 para revisar la copia de “Superman N° 1” y someterla a un riguroso análisis.

“Estaba guardado en un altillo, dentro de una caja. Podría haberse tirado sin más, o destruido de muchas maneras. Es uno de los elementos que cualquier coleccionista sueña con encontrar”, destacó Allen.

El “Superman N° 1”, publicado en 1939 por Detective Comics Inc., es una de las escasas copias conocidas que sobreviven en un estado excepcional. El Hombre de Acero fue el primer superhéroe en irrumpir en la cultura popular estadounidense, lo que elevó aún más la cotización del ejemplar entre los aficionados.

El récord lo sostenía un cómic vendido en 2024, cuando un “Action Comics N° 1” —donde Superman apareció por primera vez— se vendió por US$6 millones. En 2022, otra copia de Superman N° 1, llegó a los US$5 millones.

Un aviso interno incluido en la historieta descubierta permitió a los especialistas determinar que pertenecía a la primera tirada de 500.000 unidades impresas. Allen calcula que hoy quedan menos de 500 en circulación.

El ejemplar no tuvo un tratamiento de conservación, aunque las temperaturas frescas del norte de California contribuyeron a mantenerlo en óptimas condiciones, con el lomo firme, colores intensos y esquinas definidas.

La empresa calificadora CGC le otorgó un puntaje de 9.0 sobre 10, lo que indica un desgaste mínimo pese al paso del tiempo. Igual que el comprador, los tres hermanos —de entre 50 y 60 años— solicitaron preservar su identidad debido a la extraordinaria ganancia obtenida, de acuerdo con la casa de subastas.

“Esto no es solo una historia sobre papel e impresión antiguos”, expresó uno de ellos en un comunicado difundido por la subastadora. Y concluyó: “Nunca se trató únicamente de un objeto coleccionable: es una muestra de la memoria, la familia y las maneras inesperadas en que el pasado vuelve a aparecer”.

