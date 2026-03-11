Se suman más aerolíneas con aumentos en los pasajes por la suba del petróleo

TOKIO (AFP).- Las compañías aéreas de la región Asia-Pacífico, entre ellas Qantas, Air India y Cathay Pacific, anunciaron que subieron tarifas, o lo van a hacer muy pronto, para compensar el incremento de los precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente. Air New Zealand ya había establecido los incrementos el lunes y Vietnam Airlines le pidió ayuda al gobierno vietnamita.

Ahora, Air India anunció el martes por la noche en un comunicado “la ampliación progresiva de un recargo por combustible en sus vuelos nacionales e internacionales, necesario por el fuerte aumento de los precios del crudo”.

Los precios del combustible para aviones, que antes del conflicto rondaban entre US$85 y US$90 por barril, subieron hasta situarse entre US$150 y US$200 por barril en los últimos días.

“Desde principios de marzo de 2026, el petróleo, que representa cerca del 40% de los costes de explotación de una compañía aérea, sufrió un encarecimiento significativo de su precio debido a las perturbaciones en el suministro”, justificó la compañía india. A partir del 18 de marzo, el recargo de Air India para Europa aumentará un 25% hasta alcanzar los US$125 y el de Norteamérica un 33% hasta alcanzar los US$200.

Air India captura de rede

Por su parte, la aerolínea de Hong Kong, Cathay Pacific, anunció que los recargos sobre el combustible subirán “muy pronto para garantizar el buen funcionamiento” de las operaciones, señaló su director general, Ronald Lam.

La gran compañía australiana Qantas también informó que incrementará sus tarifas esta semana. “Los aumentos variarán según las líneas”, precisó en un comunicado.

Thai Airways indicó que “podría aumentar los precios de 10 a 15%”, según señaló Rut Rugsumruad, director financiero de la aerolínea tailandesa, en una videoconferencia con inversores.

En Europa, la escandinava SAS comunicó el martes un aumento “temporal” de sus precios para incorporar el encarecimiento del petróleo.

Aviones de SAS en el aeropuerto Oslo Gardermoen, en Oslo (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix vía AP, Archivo) Ole Berg-Rusten - NTB Scanpix

Otras, como Air France-KLM y Lufthansa, están relativamente protegidas por su estrategia de comprar combustible a precio fijo con varios meses de antelación.

Más aerolíneas

El anuncio de estas aerolíneas se suma a otras compañías que a comienzos de esta semana ya habían establecido subas. Air New Zealand estableció ayer el aumento de todas sus tarifas debido al conflicto bélico con Irán y podría tomar nuevas medidas en materia de precios.

En paralelo, suspendió sus previsiones financieras para 2026 debido a la incertidumbre sobre el conflicto.

Air New Zealand estableció ayer el aumento de todas sus tarifas debido al conflicto bélico con Irán (Foto: Archivo)

Vietnam Airlines pidió a las autoridades locales que eliminaran el impuesto medioambiental sobre el combustible para aviones con el fin de ayudar a mantener sus operaciones. El gobierno del país del sudeste asiático dijo que los costos operativos de las aerolíneas vietnamitas aumentaron entre un 60% y un 70% debido al aumento de los precios del combustible para aviones y que los proveedores tienen dificultades para satisfacer la demanda de las aerolíneas.

La guerra y el petróleo

Por la guerra y el bloqueo en el estrecho de Ormuz, el precio medio mundial del combustible de aviación alcanzó el lunes los US$173,91 por barril, según el índice de referencia Platts, lo que supone el doble de los niveles del 2 de enero y una subida muy superior a la del crudo.

La diferencia se explica por los costes de refinado, pero también por el hecho de que el crudo tiene menos prioridad que la gasolina o el gasóleo, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El combustible es el segundo gasto más importante para las compañías aéreas después de la mano de obra, y suele representar entre una quinta y una cuarta parte de los gastos de explotación. Por esa razón, muchas empresas recurren a estrategias de cobertura financiera, conocidas como hedging, para mitigar el impacto de la volatilidad del petróleo.

La guerra con Irán ya lleva 12 días (Zachary Pearson/U.S. Navy via AP) Zachary Pearson� - U.S. Navy�

Se trata de mecanismos que funcionan como un seguro: mediante instrumentos derivados —como futuros, swaps u opciones— las compañías fijan con anticipación el precio del combustible de aviación y se resguardan frente a eventuales subas.

Sin embargo, las aerolíneas estadounidenses abandonaron en gran medida esta práctica hace años, lo que hoy las deja más expuestas a la suba del crudo.