¿Se van los súper ricos de Londres? Los cambios fiscales podrían impulsar el éxodo de los millonarios

LONDRES.- Poco después de que el Partido Laborista llegara al poder el verano boreal pasado, Charlie Mullins, un empresario británico que amasó su fortuna en instalaciones sanitarias, hizo las valijas y se fue.

“Gran Bretaña ya no es un buen lugar para hacer negocios”, dijo Mullins en una entrevista, durante una breve escala en un país que ahora considera su antiguo hogar. Ahora divide su tiempo entre dos destinos soleados: España y Dubái.

Charlie Mullins

Mullin, de 72 años, con un ligero parecido a Rod Stewart, forma parte de un grupo de personas prominentes y muy ricas que están considerando irse o amenazan con hacerlo, incluso debido a los recientes cambios fiscales, según expertos que siguen los movimientos de las personas con altos ingresos.

Londres fue durante mucho tiempo un imán para los ricos del mundo. Oligarcas, líderes en el exilio, gestores de fondos de pensión y británicos adinerados conviven en una ciudad donde convergen el dinero tradicional y el nuevo. La élite global se siente atraída por la capital británica por sus servicios legales y profesionales, sus excelentes escuelas, su oferta cultural, sus propiedades inmobiliarias de lujo y, por supuesto, por el inglés, un idioma global para los negocios.

Pero hay indicios crecientes -recibidos con indiferencia o incluso alivio en algunos sectores- de que algunos de los residentes más ricos del Reino Unido se están mudando a países como España, Italia, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, lugares con impuestos más bajos o donde los ricos pueden pagar un impuesto fijo para proteger sus ingresos globales.

Entre las salidas notables se encuentra Nassef Sawiris, empresario egipcio y copropietario del club de fútbol Aston Villa, quien recientemente declaró al Financial Times: “No conozco a nadie en mi círculo que no se mude este abril, o el próximo abril si [sus hijos] tienen un año escolar o algo similar”.

Alfie Best

Alfie Best, fundador de una empresa que opera parques residenciales y vacacionales, afirmó que dejó Gran Bretaña para mudarse a Mónaco debido a lo que describió como unas cargas fiscales y regulatorias agobiantes. “Están ahuyentando la riqueza por la puerta grande”, declaró en una entrevista telefónica desde la cubierta de su yate de 30 metros.

“Sin duda, el auge de los multimillonarios ha terminado”, afirmó Robert Watts, compilador de la Lista de Ricos del Sunday Times, que rastrea a las 350 personas más ricas de Gran Bretaña.

Watts, quien estudió las tendencias de los súper ricos durante la última década, afirmó que los millonarios no están precisamente furiosos, sino cansados. “Les preocupa que este no sea un lugar donde sea fácil iniciar, construir y hacer crecer un negocio exitoso”.

En un esfuerzo por impulsar las finanzas públicas, el gobierno laborista británico eliminó recientemente un régimen fiscal centenario que permitía a algunos residentes extranjeros -residentes no domiciliados, conocidos como “non-doms”- evitar el pago de impuestos en el Reino Unido sobre sus ingresos en el extranjero. Los cambios se anunciaron durante el anterior gobierno conservador, y cuando el Partido Laborista llegó al poder, tomó la posta, cerrando la laguna fiscal en abril.

El primer ministro británico Keir Starmer junto a su esposa en la entrada de su casa.

El gobierno, liderado por el primer ministro Keir Starmer, fue aún más allá, eliminando las exenciones del impuesto a la herencia sobre los activos mundiales. El impuesto británico a la herencia, con una tasa general del 40%, se encuentra entre los más altos del mundo, aunque gracias a diversas exenciones, la mayoría de los patrimonios terminan pagando mucho menos.

Se proyecta que estas medidas recauden 12.700 millones de libras (17.100 millones de dólares) en los próximos cinco años. El gobierno afirma que esto ayudará a financiar las escuelas, hospitales y clínicas dentales británicas, que siempre están bajo presión.

Los críticos de los cambios fiscales afirman que podrían equivaler a lo que los aficionados al fútbol británico llaman un “autogol” o “gol en contra”. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el 1% de los contribuyentes con mayores ingresos del Reino Unido paga el 29% de todos los impuestos. Si muchos de estos contribuyentes se marchan, el gobierno podría quedarse con menos, no con más.

El Centro de Investigación Económica y Empresarial, un centro de estudios, calculó que si una cuarta parte de quienes tienen domicilio permanente fuera del Reino Unido (non-doms) se marchara, las ganancias podrían desaparecer; si la mitad se marchara, el Tesoro perdería 12.200 millones de libras (16.430 millones de dólares) durante el transcurso de la legislatura.

Mullins, por su parte, afirma haber contribuido a la Hacienda Pública y está considerando la posibilidad de abrir un negocio de instalaciones sanitarias en Dubái. “He pagado más de 100 millones de libras en impuestos durante 55 años”, declaró sobre su carrera en Gran Bretaña. “No estoy en contra de pagar impuestos, pero ahora, con las ganancias de capital, el impuesto a la herencia y todo lo demás, siento que están penalizando a las personas equivocadas en lugar de incentivarlas”.

Las cifras concretas de cuántos non-doms se han marchado —una medida de la riqueza— estarán más claras una vez que las autoridades fiscales del Reino Unido publiquen cifras detalladas el próximo año. Mientras tanto, hay indicios.

Una calle del centro bancario de Londres. Suzie Howell - The New York Times

Stuart Bailey, quien supervisa las ventas de propiedades “superprime” en la agencia inmobiliaria Knight Frank, afirmó haber notado un repunte en el número de vendedores adinerados tras la propuesta de cambios en el impuesto a los non-doms; no se trata de una avalancha, sino de una tendencia notable. Describió el mercado actual de viviendas en el rango de 5 a 10 millones de libras (6,7 millones de dólares - 13,5 millones de dólares) como “absolutamente un mercado para compradores”.

“Hay muchas opciones si busca una casa convencional en Knightsbridge o Belgravia”, añadió, refiriéndose a dos de los barrios más exclusivos de Londres.

Al mismo tiempo, están apareciendo nuevos compradores, sobre todo estadounidenses, afirmó. Durante el último año, 6618 estadounidenses solicitaron la ciudadanía o residencia británica, una cifra récord. Más de 1900 estadounidenses la solicitaron entre enero y marzo de este año, la cifra más alta registrada en cualquier trimestre.

Bailey afirmó haber notado un aumento en el número de estadounidenses interesados ​​en propiedades de lujo, algo que comenzó antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, “cuando la diferencia de divisas los favorecía”.

Clare Maurice, abogada londinense que asesora a clientes de todo el mundo sobre impuestos y patrimonio privado, afirmó que “un número muy significativo de personas se ha marchado” debido a la preocupación por los cambios fiscales, en particular el impuesto de sucesiones, y añadió: “Nunca sabremos cuántas personas se han desanimado por completo”.

Pero no todo el mundo lamenta las supuestas salidas de la élite adinerada. En un artículo titulado “Los súper ricos dicen que se van de Gran Bretaña. No lo siento”, la columnista del Times of London, Caitlin Moran, señaló el ambiente inquietante que se respira en algunos distritos del centro de Londres. Si bien “ofrece la frase remanida de ‘notodoslosmillonarios’, en general, son pésimos vecinos”, escribió.

Arun Advani, economista de la Universidad de Warwick, recordó un momento similar en 2017, cuando las nuevas normas fiscales dirigidas a los ultra ricos obligaron al 5% de los non-doms a marcharse. ¿Y el resto? Se quedaron y pagaron aproximadamente un 50% más de impuestos, afirmó.

Esta vez, prevé más salidas. Los cambios fiscales son más importantes, y el momento oportuno es importante: quienes se marcharon antes de una fecha determinada podrían evitar las nuevas reformas del impuesto sobre sucesiones. “Si estaba considerando irse, es un gran incentivo para hacerlo ahora y no más tarde”.

Mansión en Hyde Park Dan Kitwood - Getty Images Europe

Aun así, afirmó, el estilo de vida es un factor importante a considerar al decidir si irse: quienes tienen hijos en colegios privados tienen menos probabilidades de mudarse que un jubilado con una villa en España. En general, espera que el efecto neto para el erario público sea positivo. Tony Travers, experto en política de la London School of Economics, afirmó que el supuesto “éxodo” refleja una tendencia global: una especie de “ejercicio de selección” en el que algunos ultra ricos abandonan países con altos impuestos, mientras que muchos otros descubren que los beneficios compensan la bajada de impuestos en otros lugares.

“Si realmente lo hubieran querido, quienes viven en elegantes mansiones en Manhattan o Knightsbridge podrían haberse mudado a las Bahamas hace décadas. Pero se quedaron”.

Mientras tanto, la Lista de Ricos del Sunday Times ha registrado una caída en su patrimonio neto durante los últimos tres años. Su lista de 2025 incluía a 156 multimillonarios, en comparación con los 165 del año pasado, la mayor caída en sus 37 años de historia.

Watts explicó que el descenso se debía a diversos factores, desde cambios en las políticas introducidas por sucesivos gobiernos hasta fluctuaciones en los tipos de interés y el atractivo de otras jurisdicciones con impuestos más favorables. Las personas mayores adineradas, dijo, están especialmente preocupadas por “qué sucederá cuando mueran y la idea de que sus empresas, lejos de las costas del Reino Unido, de repente estén sujetas al impuesto de sucesiones británico. Algunos no sienten que les quede otra opción que irse”.

También especuló sobre las consecuencias a largo plazo: “A muchos nos incomoda la idea misma de un multimillonario, pero creo que las generaciones futuras no nos agradecerán que nos mostremos indiferentes ante la marcha de quienes crean empleo”, dijo.