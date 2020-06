Científicos británicos frenaron hoy un gran ensayo médico tras hallar que el fármaco contra la malaria hidroxicloroquina era "inútil" Crédito: DPA

LONDRES (Reuters).- Científicos británicos frenaron hoy un gran ensayo médico tras hallar que el fármaco contra la malaria hidroxicloroquina, ensalzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un potencial "punto de inflexión", era "inútil" en el tratamiento de pacientes con Covid-19.

"Este no es un tratamiento para el Covid-19. No funciona", dijo a periodistas Martin Landray , profesor de medicina y epidemiología de la Universidad de Oxford y codirector del ensayo RECOVERY.

"Este resultado debería cambiar la práctica médica en todo el mundo. Ahora podemos dejar de usar un fármaco que es inútil", afirmó.

El apoyo público de Trump elevó las expectativas en torno a la medicina, que los expertos dijeron que -si funcionaba- podría ser distribuida de forma barata y amplia para combatir la pandemia, que ha infectado a más de 6,4 millones de personas y acabó con la vida de casi 400.000 en todo el mundo.

La controversia sobre el fármaco creció después de que un estudio publicado el mes pasado en la revista médica The Lancet generara dudas sobre su seguridad y provocara la suspensión de varios ensayos. No obstante, el estudio fue retractado el jueves, ya que los autores dijeron no estar seguros sobre los datos utilizados.

Landray destacó la "tremenda especulación" sobre la medicina como tratamiento para la Covid-19, pero dijo que hasta ahora había "una ausencia de información fiable de grandes ensayos aleatorios".

Según indicó, los resultados preliminares de RECOVERY, que es un estudio aleatorio, son bastante claros ahora: la hidroxicloroquina no reduce el riesgo de muerte entre los pacientes hospitalizados con Covid-19. "Si es hospitalizado, no tome hidroxicloroquina", afirmó.

El ensayo RECOVERY asignó hidroxicloroquina de forma aleatoria a 1.542 pacientes con Covid-19 y los comparó con 3.132 infectados con cuidados estándar sin el fármaco. Los resultados no mostraron diferencias significativas en la tasa de muertes tras 28 días, ni en la duración de la estancia hospitalaria o en otros resultados, según los investigadores.

La investigación es financiada por agencias gubernamentales de salud en el Reino Unido y donantes privados, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates.