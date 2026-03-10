En Israel crece el agobio por la guerra con Irán y surge una pregunta incómoda: ¿y ahora qué?

JERUSALÉN.– ¿Y ahora qué? Esa pregunta empezaba a repetirse este martes en Israel, al cumplirse el undécimo día de la guerra “preventiva” contra Irán. Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, y su aliado Benjamin Netanyahu mantienen la retórica triunfalista sobre la campaña aérea, en el país crece la incertidumbre sobre cómo puede terminar el conflicto, sin que se avizore aún una luz al final del túnel.

Las sirenas que advierten de ataques misilísticos siguieron sonando en esta ciudad, así como en Tel Aviv y otras zonas del centro y norte del país, en una señal de que el régimen iraní aún mantiene capacidad de respuesta. El comando central de Israel, además, extendió el estado de emergencia por dos semanas más, hasta el 26 de marzo.

Este anuncio significó un nuevo golpe psicológico para una opinión pública seguramente unida ante los ataques, pero estresada por las intermitentes alertas y por una parálisis que este miércoles ya habrá durado tanto como la guerra de los “12 días” contra Irán, de junio pasado. Si bien quienes tienen un búnker o refugio a mano pueden ir a trabajar o abrir sus comercios, las escuelas siguen cerradas. Y para los padres resulta imposible dejar solos a los chicos en casa, aunque tengan clases a distancia.

Personas se refugian en un estacionamiento subterráneo en Tel Aviv Baz Ratner� - AP�

No extraña que en los editoriales de los diarios israelíes muchos comiencen a preguntarse “¿Y ahora qué?” y a inquietarse. Lo que más preocupa es la ausencia de un plan para el día después, sin contar las incongruencias o hasta contradicciones de las declaraciones públicas que vienen haciendo quienes empezaron esta guerra, Trump y Netanyahu. Sobre todo teniendo en cuenta que el 53% de los electores del mandatario estadounidense están en contra de la operación “Furia Épica”.

Si bien Trump había ilusionado a muchos al asegurar en una conferencia de prensa el lunes por la noche que “muy pronto” iba a terminar la guerra –algo evidentemente dicho para calmar a los mercados y hacer bajar el precio del petróleo, que se había disparado–, este martes su socio número uno, Netanyahu, pronunció un discurso que pareció ambiguo. Aunque insistió en que estaban ganando la guerra, subrayó que le tocaba a la gente de Irán rebelarse contra el régimen y que todavía faltaba terminar el trabajo.

Vehículos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) en el sur del país, cerca de la frontera con el norte de Israel, el 10 de marzo de 2026 AHMAD GHARABLI� - AFP�

“Nuestra aspiración es permitir que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que con las acciones tomadas hasta ahora les estamos rompiendo los huesos y seguimos activos”, dijo. Estas palabras parecieron contradecir ese “muy pronto” dicho por Trump.

Lo cierto es que la oficina de Netanyahu no se sorprendió por ese comentario de Trump, sino que hizo saber que se está preparando para una posible presión estadounidense para detener los combates, dijo una fuente a Haaretz. A pesar de esto, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, dijo que Trump le dijo que la guerra “no terminará esta semana”.

Otro frente de batalla

En tanto, empieza a quedar claro que el destino de Irán –el enemigo número uno–, está separado del de Líbano. Aunque la guerra con el régimen de los ayatollah en algún momento llegue a detenerse –algo que parece claro que decidirá Trump–, Israel está decidido a seguir adelante con su cruenta ofensiva militar en el sur del Líbano. Allí ya se cuentan más de 570 muertos y más de 700.000 desplazados. Israel quiere crear oficialmente una zona de amortiguamiento y aniquilar al grupo terrorista proiraní, Hezbollah.

En este contexto, la apertura del frente norte también está causando ruidos internos.

En una reunión del Comité de Protección Interior y Ambiental de la Knesset (el Parlamento israelí), los jefes de los consejos locales de la frontera con el Líbano pidieron directrices gubernamentales diferentes para las comunidades del norte, citando la prolongada situación de seguridad.

Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el martes 10 de marzo de 2026 Bilal Hussein� - AP�

El presidente del comité, el diputado Yitzhak Kroizer, dijo que el norte debería recibir políticas adaptadas en infraestructura, salud, educación y presupuesto para permitir a los residentes gestionar “una rutina de emergencia adecuada”.

Moshe Davidovich, jefe del Foro de la Línea de Confrontación del Norte, dijo que el enfoque del Estado hacia la región debe diferir del de otras partes de Israel, particularmente en lo que respecta a las escuelas.

“El trato a los residentes a lo largo de la línea norte debe ser diferente al del resto del país, especialmente en lo que respecta a las instituciones educativas”, dijo Davidovich. “No asumiremos la responsabilidad de transportar a los estudiantes a la escuela por la mañana durante un bombardeo de misiles”, planteó.

Lugar de un ataque aéreo israelí que alcanzó el barrio Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 10 de marzo de 2026 -� - AFP�

En un clima cada vez más denso y militarizado, el ministro de seguridad nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, autorizó a todos los residentes en el área de Jerusalén a estar armados. Incluso los que no han realizado ningún entrenamiento militar, es decir, las comunidades ultraortodoxas, donde se cuentan unas 300.000 personas en 41 barrios.

Finalmente, se anunció la muerte de un segundo hombre herido en un ataque con misil iraní en el centro de Israel ocurrido el lunes por la mañana, elevando a 13 el número de víctimas fatales desde el inicio de esta nueva guerra.

Carteles muestran al fallecido Ali Khamenei y a su hijo, el nuevo líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei, en Tiro, sur de Líbano, el 10 de marzo de 2026 KAWNAT HAJU� - AFP�

Las víctimas fueron identificadas este martes como Rustam Gulomov y Amid Murtuzov, ambos de unos 40 años y residentes de Petah Tikva.

Los dos hombres estaban trabajando en una obra de construcción en Yehud –localidad cercana al aeropuerto Ben Gurion–, cuando una de las municiones de racimo del misil balístico impactó en la zona. Según los socorristas, no estaban en un refugio antiaéreo ni en ningún otro espacio protegido.