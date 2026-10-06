Semana Mundial del Espacio 2026: este año se celebra la “Revolución de los Cohetes”

La Semana Mundial del Espacio se lleva a cabo este año del 4 al 10 de octubre en más de 100 países, con el objetivo de difundir el impacto de la tecnología espacial en la Tierra. La iniciativa, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, convoca este año a agencias, escuelas y empresas bajo el lema “Revolución de los Cohetes”.

La celebración es el mayor evento internacional anual dedicado a la divulgación espacial. Durante estas jornadas, agencias espaciales, escuelas, universidades, museos, centros de ciencia y clubes de astronomía organizan actividades abiertas al público.

Entre las propuestas habituales se destacan conferencias internacionales, talleres, exposiciones temáticas y encuentros nocturnos de observación astronómica diseñados para promover las disciplinas científicas entre los jóvenes.

La imagen del evento de Space X, compartida por las Naciones Unidas en su página web

Para la edición de este año, el lema oficial es “La revolución de los cohetes”, una consigna que busca visibilizar los avances técnicos específicos de esa disciplina. En la misma línea, los miembros del sector sostienen que se trata de un área que redujo costos e incluyó recientemente una mayor participación de equipos universitarios, empresas emergentes y nuevos países en su desarrollo.

Las fechas fijadas recuerdan dos hitos de la carrera espacial. Por un lado, el inicio conmemora el aniversario histórico del lanzamiento del Sputnik 1 (el primer satélite artificial de la Tierra, puesto en órbita por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957).

En tanto, el 10 de octubre recuerda la entrada en vigor en 1967 del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, marco jurídico básico que rige la exploración pacífica. En 2025, la celebración registró 50.000 eventos distribuidos en 102 países.

El evento está dedicado a los avances teconológicos del sector HANDOUT - JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGEN

Útil para los problemas cotidianos

La Oficina para Asuntos del Espacio Exterior sostiene que el acceso ampliado al espacio fomenta capacidades locales para resolver problemas cotidianos en la Tierra. Según este argumento, a través de los datos satelitales, los gobiernos y sectores productivos monitorean cultivos, predicen fenómenos meteorológicos, gestionan desastres naturales, optimizan las telecomunicaciones.

De acuerdo con el comunicado institucional del evento, en el ámbito de las Naciones Unidas, la Oficina para Asuntos del Espacio Exterior coordina la cooperación internacional en el uso pacífico de este tipo de desarrollos.

A su vez, esta dependencia actúa como secretaría del Comité sobre el Uso Pacífico del Espacio Extraatmosférico, el órgano multilateral encargado de regular la actividad del sector.