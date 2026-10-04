Sergio Moro, el exjuez que lideró la investigación Lava Jato, que derivó en la detención del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se impone como gobernador en las elecciones de Paraná por el Partido Liberal (PL). Con poco más del 96% de las mesas escrutadas, el exmagistrado obtenía más del 50% de los votos a su favor.

Con este resultado, el exfuncionario doblegó a su rival más directo, Sandro Alex, del Partido Social Democrático (PSD), y se quedó con el Ejecutivo en su estado natal. En 2022, Moro ya había sido elegido senador del estado de Paraná.

Quien también ocupó el rol de ministro de Justicia durante el gobierno de Jair Bolsonaro tomó especial protagonismo en 2017 cuando condenó a Lula en el marco del proceso por el escándalo del “Petrolão”, por estafas en la estatal Petrobras. A raíz de esas condenas, el hoy presidente por el Partido de los Trabajadores estuvo 580 días preso entre 2018 y 2019.

Sergio Moro, el juez que condenó a Lula da Silva en Brasil, se impone como gobernador en las elecciones de Paraná. AP

“No tengo cómo estar del lado de Lula, jamás estaré con Lula o con el Partido de los Trabajadores (PT), porque fue un gobierno pautado por escándalos de corrupción”, había dicho Moro cuatro años atrás para marcar su diferencia con el líder de izquierda.

El Lava Jato fue una masiva investigación anticorrupción iniciada en Brasil en marzo de 2014 que expuso una red multimillonaria de sobornos y lavado de dinero centrada en la petrolera estatal Petrobras y las constructoras más grandes de ese país. Las principales empresas constructoras brasileñas, como Odebrecht, formaron un cártel para repartirse las obras públicas de Petrobras. Pagaban sobornos millonarios a directivos de la petrolera y a políticos de diversos partidos.

La investigación, liderada por el juez federal Moro y un equipo de fiscales en Curitiba, encarceló a decenas de empresarios de alto rango y a políticos de peso de casi todo el arco partidario. En 2017, el magistrado condenó al expresidente Da Silva por corrupción y lavado de dinero, lo que impidió su participación en las elecciones de 2018 y facilitó el triunfo de Bolsonaro. Años después, el Tribunal Supremo Federal anuló los fallos al determinar que el juzgado no era competente y que Moro había actuado con parcialidad.