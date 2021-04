“Sillóngate”: von der Leyen dijo que se la trató así por ser mujer

Ursula von der Leyen, la primera mujer presidenta de la Comisión Europea, ha dicho hoy que se sintió “humillada y sola” después de que dos líderes masculinos la dejaran sin silla en una cumbre en Turquía, lo describió como una prueba del trato desigual de los sexos.

En uno de los discursos más apasionados de su mandato, pronunciado en presencia de Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo y uno de los dos hombres presentes en las conversaciones, Von der Leyen dijo que la habían dejado de pie porque era una mujer.

Von der Leyen dijo al parlamento europeo que el video del incidente a principios de este mes, denominado “sillóngate”, habla por sí mismo. Al entrar en la sala, Michel y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ocuparon las dos sillas dispuestas y la dejaron sola. Von der Leyen, una exministra de Defensa alemana, fue relegada a un sillón al lado de los dos hombres.

“Soy la primera mujer en ser presidenta de la Comisión Europea. Soy la presidenta de la Comisión Europea. Y así es como esperaba ser tratada cuando visité Turquía hace dos semanas, como presidenta de una comisión, pero no lo fui“, dijo a los eurodiputados y a Michel.

La presidenta de la Comisión Europea, sobre el 'Sofagate': "Se me trató así por ser mujer, me sentí sola y humillada" https://t.co/bRhPRkjzaI pic.twitter.com/lud5n9rVJK — elDiario.es (@eldiarioes) April 26, 2021

“No puedo encontrar ninguna justificación para como fui tratada en los tratados europeos. Entonces tengo que concluir que sucedió porque soy mujer. ¿Habría sucedido esto si me hubiera puesto traje y corbata? En las fotos de reuniones anteriores no vi ninguna escasez de sillas”, agregó.

“Pero, de nuevo, tampoco vi a ninguna mujer en estas fotos. Miembros honorables, muchos de ustedes habrán tenido experiencias bastante similares en el pasado, especialmente las mujeres de esta Cámara“, continuó.

Las imágenes del incidente en el complejo presidencial turco habían mostrado a una Von der Leyen visiblemente asombrada y gesticulando a los dos hombres mientras se sentaban. Sin embargo, ninguno de los hombres reaccionó ante su malestar.

“Me sentí herida. Y me sentí sola, como mujer y como europea. Porque no se trata de la disposición de los asientos o del protocolo“, expresó. “Esto demuestra lo lejos que todavía tenemos que llegar antes de que las mujeres sean tratadas como iguales, siempre y en todas partes“.

La presidenta de la Comisión Europea prosiguió: “Por supuesto que sé que estoy en una posición privilegiada. Soy la presidenta de una institución que es muy respetada en todo el mundo y, lo que es más importante, como líder, puedo hablar y hacerme oír. Pero ¿qué pasa con las millones de mujeres que no pueden?“

Esta captura de video muestra al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibiendo al presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, y a la Presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, en la complejo presidencial en Ankara - - AFP

“Cuando llegué a la reunión, había cámaras en la sala. Gracias a ellas, el breve video se volvió viral de inmediato y generó titulares en todo el mundo. No hubo necesidad de subtítulos. No hubo necesidad de traducciones; las imágenes hablaban por sí solas. Pero todos sabemos que hay miles de incidentes similares, la mayoría de ellos mucho más graves, pasan desapercibidos, nunca nadie los ve, ni se enteran de ellos, porque no hay cámaras, porque no hay nadie prestando atención. Tenemos que asegurarnos de que estas historias también se cuenten“, concluyó.

El incidente ha despertado la indignación contra Michel, y abundan los rumores de que los jefes de estado y de gobierno no pueden renovar la presidencia del ex primer ministro belga, según informó The Guardian.

Entre las cuestiones debatidas en la cumbre se encontraba la decisión de Turquía de abandonar la convención de Estambul sobre violencia de género. Antes del discurso de Von der Leyen, Michel dijo que se aseguraría de que ese “incidente de protocolo” nunca se repitiera, y agregó que no había reaccionado en ese momento por temor a socavar el propósito de la visita.

“He expresado públicamente mi pesar por la situación que se creó. Mis disculpas a la comisión y a todos los que se sintieron ofendidos. Los hechos detrás de esto son bien conocidos. El equipo de protocolo del consejo no tuvo acceso a la sala de reuniones antes de la reunión y la comisión no envió a su equipo de protocolo con anticipación. Los equipos no tuvieron acceso a la asignación de asientos antes de que comenzara la reunión“, se justificó el funcionario.

“Ursula von der Leyen y yo nos hemos comprometido a garantizar que esa situación ya no pueda ocurrir en el futuro, y hemos dado instrucciones en ese sentido a nuestros equipos de protocolo y diplomáticos. Sé que estas circunstancias llevaron a varios de ustedes a creer que en ese momento debería haber tomado una línea de conducta diferente, y obviamente escucho esa crítica, pero en ese momento, y sin la retrospectiva que todos tenemos hoy, decidí no reaccionar más para no crear un incidente político que pensé que sería aún más grave y se arriesgaría a arruinar meses de trabajo de base política y diplomática”, agregó.

“Ahora, por supuesto, entiendo que las imágenes habrán ofendido a muchas mujeres, y me gustaría reafirmar mi total y absoluto compromiso de apoyar a las mujeres y la igualdad de género. Este es un asunto con el que me he ocupado habitualmente en mi carrera política“.

LA NACION